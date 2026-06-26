MiłyPan ustanowił gigantyczny rekord na YouTube. Piosenkarz przekroczył barierę miliarda

Gigantyczny sukces MiłegoPana w internecie

Kompozycje Piotra Kołaczyńskiego od dłuższego czasu zdobywają serca miłośników tanecznych brzmień. Obecnie gwiazdor disco polo dołączył do absolutnej czołówki gigantów polskiej sieci, notując świetny wynik.

Zgromadzenie tak potężnej widowni zajęło piosenkarzowi dokładnie siedem lat, jedenaście miesięcy oraz jedenaście dni. Tym samym twórca ustanowił nowy rekord w świecie disco polo ze względu na niezwykłe tempo.

MiłyPan nie wierzy w swój rekord na YouTube

Sam MiłyPan otwarcie przyznaje, że ten rezultat absolutnie przebił jego oczekiwania.

Ludzie złoci... Jaki miliard wyświetleń? Jak to w ogóle brzmi... Jak coś nierealnego. Nieosiągalnego. Przerosło to nasze jakiekolwiek oczekiwania, aczkolwiek my tak naprawdę nie mieliśmy żadnych oczekiwań. To miały być dwie może trzy piosenki, a nie miliard wyświetleń

- tak stwierdził wokalista.

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To jak moja twórczość została przyjęta w naszym kraju, to coś niesamowitego. Dziękuję każdemu, który dołożył choćby jedno wyświetlenie w tym całym tysiącu milionów. Ukłony dla Was moi odbiorcy i dziękuję. Najzwyczajniej i najpiękniej dziękuję! Projekt "MiłyPan" nauczył mnie na pewno jednej ważnej rzeczy. Nie mi, jako artyście, oceniać moje utwory po stworzeniu ich. Nie raz coś co uważałem za bardzo dobry numer okazywało się niewypałem, a utwór który był dla mnie zwykłym, niewyróżniającym się numerem, robił wyświetlenia

- dodał poruszony piosenkarz.

Największe hity MiłegoPana na YouTube

Absolutnym numerem jeden na liście artysty jest bezdyskusyjnie hit "Królowa", odtworzony przeszło 171 milionów razy. Na szczycie oglądanych teledysków znajdują się też:

"Jeszcze raz" – z wynikiem przekraczającym 131 milionów odsłon,

"Małolatki" – odtworzone dotychczas przeszło 127 milionów razy,

"Musisz się starać" – mające na koncie ponad 89 milionów kliknięć,

"Jeden taniec jedna noc" – mogące pochwalić się 71 milionami odtworzeń.

Zestawienie tych właśnie hitów miało kluczowy wpływ na zbudowanie tak imponującego rekordu.

Diamentowe płyty i potężne sukcesy MiłegoPana

Siłę przebicia wokalisty na rynku potwierdzają oficjalne nagrody ZPAV. Piosenkarz zdobył bowiem aż pięć certyfikatów diamentowych za numery: "Królowa", "Małolatki", "Musisz się starać", "Jeszcze raz", a także "Jeden taniec jedna noc".

Z kolei pierwszy krążek tego artysty, "Disco Polot", zdobył zaszczytny status poczwórnej platyny.

Początki kariery Piotra Kołaczyńskiego przed disco polo

W ramach tego jubileuszu gwiazdor disco polo ujawnił kilka anegdot o początku swojej drogi.

1. Piosenki "Hop Hop" oraz "Małolatki" powstały gdy miałem siedemnaście lat wdomu, wiele lat przed projektem MiłyPan. 2. Kiedyś odbyłem już udział w "Disco Star", nie takim jaki znacie, lecz przedmoimi przyjaciółmi - Mariuszem (obecnie fotografem i videomakerem - CollaboPictures)-oraz Grzegorzem (obecnie moim managerem - Nice Agency), którzy kazali mi śpiewaćdisco polo przed nimi jako jury, usiedli przy stole a ja w mieszkaniu udawałem, żejestem na castingu. Celem było sprawdzenie czy w ogóle nadaje się na estrady. 3. MiłyPan przed zostaniem "Miłym" był całkiem nieźle prosperującym raperem.