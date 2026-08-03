Przed nami Festiwal Weselnych Przebojów 2026. To oni zadbają o taneczny klimat!

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Festiwal Weselnych Przebojów 2026 - program
14 i 15 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos w Mrągowie odbędzie się 10. edycja Festiwalu Weselnych Przebojów. Miasto po raz kolejny zmieni się w centrum biesiadnego szaleństwa, zrzeszając miłośników muzyki disco, dance, pop oraz disco polo. Wydarzenie to od dekady łączy pokolenia wokół najpopularniejszych ścieżek dźwiękowych z polskich wesel. Świętując ten wyjątkowy jubileusz, organizatorzy szykują moc niespodzianek oraz występ uwielbianych klasyków i całkiem nowych debiutantów na mrągowskiej scenie.
Festiwal Weselnych Przebojów - 14 sierpnia 2026
Pierwszy dzień festiwalu to jak zwykle rozpoczęcie imprezy. Prowadzący, czyli Ela Romanowska i Rafał Maserak "odnowią swoją przysięgę". Na scenie zobaczymy takie gwiazdy jak:
- Zenon Martyniuk,
- Boys,
- Classic,
- MIG,
- Piersi,
- Kayah,
- Andrzej Piaseczny,
- Dariusz Kordek,
- Piękni i Młodzi,
- Daria Negra,
- Playboys,
- Łobuzy,
- Halina Frąckowiak
- oraz Jorrgus
Festiwal Weselnych Przebojów - 15 sierpnia 2026
Drugi dzień to poprawiny. Na scenie zobaczymy takich wokalistów jak:
- Sławomir i Kajra,
- Halina Mlynkova,
- Natasza,
- Skolim,
- Mirosław Kalisiewicz,
- Rafał Brzozowski,
- Classic,
- Shazza,
- Andre,
- Michał Milowicz,
- Bayer Full
- oraz Baby Full.
O muzyczną oprawę tego wieczoru zadba Orkiestra pod dyrekcją Marcina Partyki, a o odpowiednią dawkę tanecznej energii - DJ Mietek
Festiwal Weselnych Przebojów 2026 - gdzie oglądać?
Transmisja Festiwalu Weselnych Przebojów 2026 już 14 i 15 sierpnia na żywo w Polsacie o godz. 19.55. O godz. 22.45 zabawa przeniesie się do Polo TV, gdzie również nie zabraknie muzycznych niespodzianek i dodatkowych atrakcji. Wśród nich m.in. obchody 15. rocznicy ślubu Kajry i Sławomira.
Festiwal Weselnych Przebojów 2026 - prowadzący
Ogłoszono też prowadzących wielkiej imprezy. Co o nich wiemy?
- Elżbieta Romanowska urodziła się w 1983 roku w Głogowie. Ukończyła PWST we Wrocławiu. Przełomem w jej karierze była rola Joli w serialu Ranczo. Grała też w Pierwszej miłości i 2XL. Zajęła drugie miejsce w Dancing with the Stars oraz w Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Od 2023 roku prowadzi program Nasz nowy dom w Polsacie, gdzie zastąpiła Katarzynę Dowbor. Regularnie występuje na deskach teatru Capitol w Warszawie.
- Rafał Maserak urodził się w 1984 roku w Warszawie. Jest reprezentantem najwyższej, międzynarodowej klasy tanecznej S w tańcach latynoamerykańskich. Występuje w Dance con Stars / Tańcu z Gwiazdami od pierwszej edycji z 2005 roku – jako trener wygrał program dwukrotnie (z Anną Muchą i Moniką Pyrek). Od 2024 roku pełni w tym show rolę oficjalnego jurora.
- Ilona Krawczyńska urodziła się w 1992 roku. W 2014 roku zdobyła tytuł Miss Ziemi Łódzkiej i trafiła do finału Miss Polska. Zyskała popularność w internecie jako współtwórczyni profilu Siostry ADiHD. Od 2022 roku współprowadzi reality show Farma w telewizji Polsat. W tym samym roku wygrała 13. edycję programu Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami, gdzie tańczyła w parze z Robertem Rowińskim.
- Piotr Gomulec urodził się w 1980 roku. Wykształcenia jest ratownikiem medycznym i ukończył studia z zarządzania. Od 2007 roku jest kluczowym członkiem i współzałożycielem Kabaretu Nowaki z Zielonej Góry. Występuje w nim u boku Adrianny Borek i Kamila Piroga. Zdobył pierwsze miejsca na festiwalach PAKA w Krakowie i Ryjjek w Rybniku. Współprowadzi kabaretony oraz imprezy plenerowe dla telewizji Polsat.