Przed nami Festiwal Weselnych Przebojów 2026. To oni zadbają o taneczny klimat!

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-08-03 10:38

Festiwal Weselnych Przebojów 2026 w Mrągowie będzie jedną z największych imprez w tym roku w Polsce. Tłum gwiazd zbierze się na Mazurach, aby pobawić się w rytm ślubnych hitów. Zenek Martyniuk czy Łobuzy to dopiero początek listy gwiazdy. Kto dokładnie wystąpi? Kto poprowadzi Festiwal Weselnych Przebojów 2026?

Festiwal Weselnych Przebojów 2026 - program 

14 i 15 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos w Mrągowie odbędzie się 10. edycja Festiwalu Weselnych Przebojów. Miasto po raz kolejny zmieni się w centrum biesiadnego szaleństwa, zrzeszając miłośników muzyki disco, dance, pop oraz disco polo. Wydarzenie to od dekady łączy pokolenia wokół najpopularniejszych ścieżek dźwiękowych z polskich wesel. Świętując ten wyjątkowy jubileusz, organizatorzy szykują moc niespodzianek oraz występ uwielbianych klasyków i całkiem nowych debiutantów na mrągowskiej scenie.

Festiwal Weselnych Przebojów - 14 sierpnia 2026

Pierwszy dzień festiwalu to jak zwykle rozpoczęcie imprezy. Prowadzący, czyli Ela Romanowska i Rafał Maserak "odnowią swoją przysięgę". Na scenie zobaczymy takie gwiazdy jak:

  • Zenon Martyniuk,
  • Boys,
  • Classic,
  • MIG,
  • Piersi,
  • Kayah,
  • Andrzej Piaseczny,
  • Dariusz Kordek,
  • Piękni i Młodzi,
  • Daria Negra,
  • Playboys,
  • Łobuzy,
  • Halina Frąckowiak
  • oraz Jorrgus

Festiwal Weselnych Przebojów - 15 sierpnia 2026 

Drugi dzień to poprawiny. Na scenie zobaczymy takich wokalistów jak:

  • Sławomir i Kajra,
  • Halina Mlynkova,
  • Natasza,
  • Skolim,
  • Mirosław Kalisiewicz,
  • Rafał Brzozowski,
  • Classic,
  • Shazza,
  • Andre,
  • Michał Milowicz,
  • Bayer Full
  • oraz Baby Full.

O muzyczną oprawę tego wieczoru zadba Orkiestra pod dyrekcją Marcina Partyki, a o odpowiednią dawkę tanecznej energii - DJ Mietek

Festiwal Weselnych Przebojów 2026 - gdzie oglądać?

Transmisja Festiwalu Weselnych Przebojów 2026 już 14 i 15 sierpnia na żywo w Polsacie o godz. 19.55. O godz. 22.45 zabawa przeniesie się do Polo TV, gdzie również nie zabraknie muzycznych niespodzianek i dodatkowych atrakcji. Wśród nich m.in. obchody 15. rocznicy ślubu Kajry i Sławomira.

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Festiwal Weselnych Przebojów 2026 - prowadzący 

Ogłoszono też prowadzących wielkiej imprezy. Co o nich wiemy? 

  • Elżbieta Romanowska urodziła się w 1983 roku w Głogowie. Ukończyła PWST we Wrocławiu. Przełomem w jej karierze była rola Joli w serialu Ranczo. Grała też w Pierwszej miłości i 2XL. Zajęła drugie miejsce w Dancing with the Stars oraz w Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Od 2023 roku prowadzi program Nasz nowy dom w Polsacie, gdzie zastąpiła Katarzynę Dowbor. Regularnie występuje na deskach teatru Capitol w Warszawie.
  • Rafał Maserak urodził się w 1984 roku w Warszawie. Jest reprezentantem najwyższej, międzynarodowej klasy tanecznej S w tańcach latynoamerykańskich. Występuje w Dance con Stars / Tańcu z Gwiazdami od pierwszej edycji z 2005 roku – jako trener wygrał program dwukrotnie (z Anną Muchą i Moniką Pyrek). Od 2024 roku pełni w tym show rolę oficjalnego jurora. 
  • Ilona Krawczyńska urodziła się w 1992 roku. W 2014 roku zdobyła tytuł Miss Ziemi Łódzkiej i trafiła do finału Miss Polska. Zyskała popularność w internecie jako współtwórczyni profilu Siostry ADiHD. Od 2022 roku współprowadzi reality show Farma w telewizji Polsat. W tym samym roku wygrała 13. edycję programu Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami, gdzie tańczyła w parze z Robertem Rowińskim.
  • Piotr Gomulec urodził się w 1980 roku. Wykształcenia jest ratownikiem medycznym i ukończył studia z zarządzania. Od 2007 roku jest kluczowym członkiem i współzałożycielem Kabaretu Nowaki z Zielonej Góry. Występuje w nim u boku Adrianny Borek i Kamila Piroga. Zdobył pierwsze miejsca na festiwalach PAKA w Krakowie i Ryjjek w Rybniku. Współprowadzi kabaretony oraz imprezy plenerowe dla telewizji Polsat. 
Prowadzący Festiwal Weselnych Przebojów 2026 pozują pod łukiem z kwiatów. O szczegółach imprezy przeczytasz na VOX FM.
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Festiwal Weselnych Przebojów