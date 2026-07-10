"Numa numa yey" i "Danza Kuduro" na żywo! Hype Summer Festiwal 2026 rozkręci Warszawę do maksimum

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-07-10 8:02

Morandi, O-Zone, Akcent i Lucenzo na jednej scenie! Już pod koniec sierpnia Warszawa zmieni się w stolicę nostalgii i najlepszej zabawy. Nadchodzący Hype Summer Festiwal 2026 to wyjątkowa okazja, by na żywo usłyszeć legendarne hity lat 2000, które do dziś zna i śpiewa całe pokolenie. Energetyczne show poprowadzi Filip Chajzer.

HYPE SYMMER FESTIWAL
Autor: HYPE SYMMER FESTIWAL/ Materiały prasowe

Wyobraź sobie ciepły, letni wieczór, pulsujący rytm muzyki i tysiące ludzi śpiewających razem potężne, światowe przeboje. Hype Summer Festiwal 2026, wspierany przez oficjalnego partnera radiowego VOX FM, to coś więcej niż zwykły koncert. 30 sierpnia stolica zamieni się w wielką, roztańczoną imprezę pod gołym niebem, pełną nowoczesnej oprawy świetlnej i potężnego nagłośnienia. Impreza potrwa od 18:00 do 22:00, gwarantując cztery godziny czystej energii i wspomnień z czasów, gdy te utwory rządziły w radiach i klubach. Na najbardziej wymagających uczestników czekać będzie strefa VIP z oddzielnym wejściem, barem bez kolejek oraz dedykowaną platformą z doskonałym widokiem na scenę.

Gwiazdy, które stworzyły soundtrack pokolenia

Line-up wydarzenia właśnie wzbogacił się o kolejną legendę – formację Morandi, twórców hitów "Angels" czy "Save Me", którzy porwą warszawską publiczność swoimi pełnymi emocji refrenami. To jednak dopiero początek wielkich powrotów. Na scenie pojawi się zespół O-Zone z kultowym "Dragostea Din Tei", a wspólne odśpiewanie słynnego "Numa numa yey" zapowiada się na bezcenny moment wieczoru.

O latynoską, gorącą atmosferę zadba Lucenzo, autor światowego fenomenu "Danza Kuduro", a klubową energię eurodance zapewni grupa Akcent z nieśmiertelną "Kylie". Polską scenę klubową reprezentować będzie z kolei Gromee – jeden z najpopularniejszych krajowych producentów i DJ-ów, którego sety słyną z potężnej dawki emocji i efektów wizualnych. Kupno biletów na to wydarzenie to najlepszy sposób, by zamknąć tegoroczne wakacje z przytupem.

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