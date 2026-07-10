Legendarny "Edi" ma już 70 lat! Na planie "Lombardu" zgotowali mu prawdziwe święto

Henryk Gołębiewski to aktor, którego pokochały kolejne pokolenia widzów. Swoją karierę zaczynał jako charyzmatyczny Poldek v kultowych "Podróżach za jeden uśmiech" Stanisława Jędryki. W swoim dorobku ma tak legendarne role, jak tytułowy "Edi" w filmie Piotra Trzaskalskiego czy postać murarza w "Zemście" Andrzeja Wajdy. Obecnie artystę można podziwiać w repertuarze Teatru Klasyki Polskiej, a od 2017 roku nieprzerwanie wciela się w postać uwielbianego przez widzów Ziutka w hitowej produkcji TV Puls. Warto przypomnieć, że w 2020 roku podczas gali Telekamer Tele Tygodnia aktor świętował 50-lecie pracy zawodowej, odbierając prestiżową Kryształową Gwiazdę.

Gdy 15 czerwca Henryk Gołębiewski skończył 70 lat, zespół produkcyjny postanowił zorganizować huczne świętowanie. Okazja nadarzyła się natychmiast – pierwszego dnia po rozpoczęciu zdjęć do nowego sezonu. W uroczystości na planie wzięli udział m.in. Zbigniew Buczkowski (serialowy Kazimierz), Dominik Dąbrowski (Beton), Iwona Domaszewicz (Grażynka), Emilia Walus (Łanda) oraz Urszula Kamińska (Alicja).

Sam jubilat nie kryje wzruszenia swoją przygodą z serialem, z którym jest związany od pierwszego odcinka:

- To wielka przygoda nie tylko dla mojego bohatera - Ziutka, ale także dla mnie. Ziutek skradł szklany ekran! Trzeba się z tego cieszyć, bo to nie jest takie oczywiste w tej pracy. To wielka zasługa widzów, którzy oglądają serial i doceniają naszą pracę na przestrzeni lat – wyznaje Henryk Gołębiewski.

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Nowa pasja Ziutka i ogrodowe rewolucje

Widzowie śledzą losy Ziutka już od prawie dekady – w 2027 roku serial "Lombard. Życie pod zastaw" będzie bowiem świętował swoje 10-lecie. Co przyniosą nadchodzące odcinki? Jesienią na antenie TV Puls zobaczymy zupełnie nowe oblicze bohatera. Ziutek postanowi porzucić swoją dotychczasową pasję podróżniczą na rzecz... ogrodnictwa!

Wraz z serialową żoną Grażynką (w tej roli Iwona Domaszewicz) podejmą decyzję o zakupie działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych (ROD). Bohaterowie staną się działkowiczami z krwi i kości – czeka ich sadzenie drzewek, uprawa ekologicznych warzyw oraz remontowanie altany. Nowe wyzwania to także nowi ludzie; bliskie sąsiedztwo z właścicielami sąsiedniej działki stanie się źródłem wielu zabawnych sytuacji i nieprzewidzianych zwrotów akcji.