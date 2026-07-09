Polka robi furorę w brytyjskim "Love Island". Fani zaniepokojeni

Co to jest "Love Island"?

"Love Island" to randkowy hit stworzony w Wielkiej Brytanii, który błyskawicznie stał się globalnym przebojem. W programie grupa atrakcyjnych singli, zwanych "Islanderami", mieszka w luksusowej wilii. Cel jest jeden: znalezienie pary. Uczestnicy muszą łączyć się w duety, a ci, którzy podczas eliminacji pozostaną singlami, opuszczają show. W trakcie trwania programu do wilii wprowadzani są nowi uczestnicy, co często komplikuje relacje. O ostatecznym zwycięstwie decydują widzowie, a zwycięska para otrzymuje nagrodę finansową.

W Polsce wyemitowano już dziewięć edycji "Love Island", które prowadziła Karolina Gilon. Przyszłość polskiej wersji stoi obecnie pod znakiem zapytania, zwłaszcza w obliczu niedawnego zakończenia współpracy prowadzącej z telewizją Polsat.

Magda Lichota z "Love Island" spotkała w nowym programie swojego ex. Jak zareagowała?

Julia Majchrzak nową gwiazdą brytyjskiego "Love Island"

W Wielkiej Brytanii oraz USA "Love Island" to absolutny fenomen, a jego uczestnicy często zostają potem wpływowymi influencerami lub biorą udział w innych programach. Tym razem wzrok polskich widzów przyciągnęła 26-letnia Julia Majchrzak, która na co dzień mieszka i pracuje w Londynie.

Julia dołączyła do programu podczas etapu Casa Amor. Choć początkowo interesowała się Seanem, ostatecznie związała się z Lorenzo, tworząc z nim oficjalną parę w programie.

Widzowie zaniepokojeni o Julię w "Love Island"

Wejście Julii do głównej willi wywołało spore poruszenie. Pozostałe uczestniczki szybko dały odczuć Polce swoją niechęć, zarzucając jej nieszczerość i chęć zdobycia popularności. Szczególnie trudna relacja łączy Julię z Lolą, partnerką Seana, co doprowadza do licznych napięć.

- Jesteś tutaj tylko dla popularności - zarzuciła jedna z nich.

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Julia próbowała załagodzić konflikty, prosząc o możliwość wypowiedzenia się, jednak ataki nie ustawały.

- Byłabym wdzięczna, gdybyś pozwoliła mi mówić. Gdybyś wysłuchała, co mam do powiedzenia - mówiła Julia.

Sytuacja w programie mocno niepokoi fanów. Uważają oni, że Lola ma obsesję na punkcie Polki i zarzucają produkcji brak reakcji na zachowania noszące znamiona prześladowania. Obawiają się, że z czasem ataki mogą się jeszcze nasilić.