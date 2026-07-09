Agata Młynarska chwali się posiadłością w Hiszpanii. Ogromny ogród robi wrażenie

Agata Młynarska chwali się willą w Hiszpanii. Tak spędza czas z dala od Polski

Agata Młynarska, choć niezmiennie obecna w polskim show-biznesie, coraz śmielej zaprasza internautów do swojego prywatnego świata. Prezenterka z nieskrywaną radością dokumentuje chwile relaksu, uciekając przed hałasem miasta. To właśnie na Półwyspie Iberyjskim udało jej się stworzyć oazę, która daje jej poczucie harmonii i świadczy o zrealizowanych marzeniach. Na najnowszych materiałach udostępnionych w internecie gwiazda wspomina początki tej wielkiej przygody, prezentując kolejne fazy budowy posiadłości oraz ogrodu, z którego jest niezwykle dumna.

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Tak prezentuje się dom Agaty Młynarskiej w Hiszpanii. Wielki projekt trwa od lat

Prezenterka rozpoczęła swoją relację słowami „A wszystko zaczęło się w 2018 roku”. Dziennikarka szczerze wyjawiła, że na początku drogi nie miała pojęcia, ile potu i determinacji będzie kosztowało zrealizowanie tak wielkiego przedsięwzięcia.

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„Nie zdawaliśmy sobie sprawy, ile nowych wyzwań, pracy, cierpliwości i radości nas czeka…”

Na udostępnionych kadrach gwiazda zaprezentowała cały proces powstawania swojej hiszpańskiej posiadłości. Obserwatorzy mogą zobaczyć nie tylko ostateczny, luksusowy wygląd willi, ale też etapy adaptacji i wykańczania wnętrz oraz terenów wokół domu. Największy nacisk Młynarska kładzie na okazały ogród, który tętni życiem dzięki bujnej zieleni, majestatycznym drzewom i różnobarwnym roślinom.

Dla prezenterki to właśnie ten naturalny zakątek jest powodem do największej radości w całym hiszpańskim przedsięwzięciu. Wyznała wprost, że to ogród przynosi jej największą satysfakcję. Taki stan rzeczy nie dziwi, zważywszy na fakt, że zagospodarowanie tak imponującej roślinności wymagało wielu wyrzeczeń, podejmowania trudnych decyzji i ogromnych nakładów pracy.

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Post znanej dziennikarki spotkał się z gorącym odbiorem ze strony internautów. Komentujący nie kryli zachwytu nad estetyką domu, ale też nad błogą aurą, która emanuje ze zdjęć. Wiele osób podkreślało, że hiszpańska posiadłość wygląda jak wymarzone lokum do ładowania życiowych baterii.

Jednak dla Agaty Młynarskiej ta posiadłość to znacznie więcej niż tylko luksusowe ściany. To namacalny dowód jej wieloletniego wysiłku i zaangażowania. Każdy detal w tej rezydencji przypomina jej o kolejnych krokach przybliżających do spełnienia marzenia, którego początki sięgają 2018 roku.