Czy ten aktor grał w „Ranczu”? Quiz tylko dla bystrzachów. Uważajcie na JEDNO pytanie!

Serial "Ranczo" to polski fenomen

Polski serial komediowo-obyczajowy "Ranczo" zyskał status produkcji kultowej i stał się jednym z największych fenomenów w historii rodzimej telewizji. Emitowany pierwotnie w latach 2006-2016 przyciągał przed ekrany wielomilionową widownię, osiągając w momentach największej popularności rekordowe wyniki rzędu kilkunastu milionów oglądających na odcinek.

Kluczem do tego sukcesu okazał się genialny scenariusz Andrzeja Grembowicza oraz reżyseria Wojciecha Adamczyka. Opowieść o fikcyjnej wsi Wilkowyje zyskała miano uniwersalnego zwierciadła polskiego społeczeństwa, w którym z humorem, ale i niezwykłą celnością wypunktowano narodowe przywary, konflikty i dylematy. Postacie takie jak podwójna rola wójta i księdza, grana przez Cezarego Żaka, Czerepach czy stali bywalcy "mamrota" na kultowej ławeczce na stałe wpisały się w pamięci Polaków.

Daniel Olbrychski traktowany po królewsku na planie "Rancza"

"Ranczo" wraca na ekrany. Co wiemy o nowym sezonie?

Po dekadzie przerwy ekipa kultowej produkcji powróciła na plan, realizując 11. sezon zatytułowany "Ranczo. Zemsta wiedźm". Nowa odsłona, do której zdjęcia ruszyły w czerwcu 2026 roku, będzie liczyć sześć odcinków i ma stanowić ostateczne domknięcie wątków mieszkańców Wilkowyj. Fabuła bezpośrednio uwzględnia upływ czasu, przenosząc widzów o dziesięć lat w przód, co przyniesie ogromne zmiany w życiu znanych bohaterów. Do swoich ról powracają najważniejsze gwiazdy serii, w tym Ilona Ostrowska, Cezary Żak oraz Artur Barciś. W obsadzie pojawią się także nowe twarze, w tym Daniel Olbrychski, który zagra Ignaca Japycza, zastępując postać graną dawniej przez zmarłego Franciszka Pieczkę. Pojawią się również tytułowe wiedźmy, w które wcielą się m.in. Dorota Stalińska i Katarzyna Maciąg. Emisja finałowych odcinków planowana jest w TVP jeszcze na jesień 2026 roku.

Quiz: Czy ten aktor grał w "Ranczu"?

W "Ranczu" pojawiło się naprawdę sporo aktorów. Niektórzy w każdym odcinku, a inni - tylko epizodycznie. Dziś mamy dla was specyficzny sprawdzian wiedzy. Zapytamy was o to, czy dany aktor grał w "Ranczu". Odpowiedzi do wyboru będą tylko dwie:

TAK

NIE.

Waszym zdaniem będzie prawidłowe wskazanie, czy faktycznie ten ktoś pojawił się w serialu. Przygotowaliśmy zaledwie 13 pytań, ale uważajcie, jedno z nich kryje potężną PUŁAPKĘ. Uważnie czytajcie pytanie. Powodzenia!

Czy ten aktor grał w „Ranczu”? Quiz tylko dla bystrzachów. Uważajcie na JEDNO pytanie! Pytanie 1 z 13 Czy Paweł Królikowski grał w "Ranczu"? TAK NIE Następne pytanie

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