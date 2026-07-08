Iwona Węgrowska chudnie w oczach! Opublikowała zdjęcia w sportowym stroju i zdradza swoją wagę

Fani komentują odmieniony wygląd Iwony Węgrowskiej

Iwona Węgrowska po raz kolejny postanowiła przyciągnąć uwagę swoich obserwatorów. Tym razem powodem do dyskusji stała się jej odmieniona sylwetka. Piosenkarka zaprezentowała w sieci płaski brzuch oraz wyraźnie węższe biodra, a internauci natychmiast zareagowali na opublikowany materiał z bardzo dużym entuzjazmem. Pod udostępnioną na Instagramie fotografią błyskawicznie pojawiło się mnóstwo ciepłych słów od sympatyków, którzy docenili tę wizualną metamorfozę.

"Rakieta", "Boska", "Ale forma!", "Pięknie kochana", "Brawo" - piszą wielbiciele 44-latki.

Gwiazda od dłuższego czasu otwarcie mówi o tym, że walka o idealne ciało kosztuje ją mnóstwo wysiłku. Piosenkarka często wspominała o swoich kłopotach z utrzymaniem stałej wagi oraz tendencji do gromadzenia się nadmiaru wody w organizmie. Choć wokalistka wielokrotnie próbowała zdrowego odżywiania i ćwiczeń pod okiem ekspertów, rezultaty często bywały mocno rozczarowujące. Dziś jednak widoczna zmiana sylwetki nie ulega absolutnie żadnej wątpliwości.

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Iwona Węgrowska opublikowała zdjęcia w sportowym stroju

Wokalistka zdradziła niedawno przyczynę utraty kolejnych kilogramów. Nie była to jedynie kwestia rygorystycznego jadłospisu. Iwona Węgrowska przyznała, że borykała się z zaburzeniami hormonalnymi i kłopotami zdrowotnymi, co wymusiło na niej wizyty u specjalistów oraz całkowitą zmianę dotychczasowego codziennego menu.

Trzy miesiące temu musiałam włączyć leczenie i dietę. Ścisła dieta wywróciła moje życie do góry nogami, bo schudłam już 7 kg. Proces trwa. Poszłam do dietetyka. Dowiedziałam się od niego, że do tej pory wszystko jadłam nie tak, jak należy - opowiadała Węgrowska Super Expressowi.

Nowa waga idzie w parze z pewnością siebie. Na udostępnionym kadrze artystka zapozowała w mocno wykrojonym topie, przypominającym sportowy biustonosz, a także w bardzo krótkich spodenkach. Chociaż 44-latka nie dodała do selfie żadnego opisu, fani i tak zasypali piosenkarkę wieloma pozytywnymi komentarzami dotyczącymi odmienionej figury. Wcześniej gwiazda rzadko decydowała się na publikację tak odważnych ujęć. TUTAJ ZOBACZYCIE JEJ ZDJĘCIA - NOWE I STARSZE.

Waga 59. Nie ma miejsca na hejt. Jest czas na wsparcie. Pewnie jeszcze redukcja przede mną. Dla tych co pytają na jakiej diecie chudnę?! Kochani stres mnie zjadł. Okazało się, że mam nerwicę żołądka od 3 lat. Od grudnia zdiagnozowaną przez lekarzy. Dbajcie o siebie! Zdrowie jest najważniejsze. Życie jest krótkie i walczcie o swoje - podkreśliła Węgrowska we wpisie opublikowanym kilka dni wcześniej.

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