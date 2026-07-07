Marta z "Love is Blind" odpowiada Damianowi. Mocny komentarz znanego blogera: "Chłop zakończył małżeństwo podcastem"

Marta z "Love is Blind" reaguje na podcast Damiana

To Damian jako pierwszy postanowił upublicznić kulisy rozpadu ich relacji. Uczestnik show opowiedział swoją wersję wydarzeń w podcaście "W ciemno", gospodarzonym przez Kamila "Uno". Ta wypowiedź nie pozostała bez echa. Niedługo później Marta zamieściła w sieci własne oświadczenie w formie nagrania wideo. Zaznaczyła w nim, że choć szanuje punkt widzenia byłego partnera, ma potrzebę naświetlenia sytuacji z własnej perspektywy.

Blogojciec dosadnie o zachowaniu Damiana: "Chłop zakończył małżeństwo podcastem"

Pod opublikowanym przez Martę filmem błyskawicznie zaroiło się od komentarzy, w tym od popularnych influencerów. Chyba najwięcej emocji wzbudził wpis Kamila Nowaka, prowadzącego profil Blogojciec. Odniósł się on do pozytywnych ocen, jakie niektórzy internauci wystawili Damianowi po jego medialnym wyznaniu. Bloger nie krył zdziwienia postawą osób, które chwaliły sposób, w jaki uczestnik show poinformował o rozstaniu.

„Chłop zakończył małżeństwo podcastem, a laski tutaj w komentarzach mówią, że zachował klasę i że był miły. Nie wierzę 😅”

Wiele innych osób publicznych również okazało jej wsparcie w tym trudnym czasie. Red Lipstick Monster, napisała krótko, ale wymownie:

„Marta, tulę Cię mocno ❤️‍🩹”

W podobnym tonie wypowiedziała się Sylwia Bomba z "Gogglebox. Przed telewizorem":

„Tulę <3”

Internauci docenili, że Marta wreszcie zdecydowała się na tak otwarte i obszerne wyznanie dotyczące swoich uczuć po finale programu. Niektórzy bronili Damiana i nie widzieli w jego zachowaniu niczego złego.

Dlaczego Marta i Damian z "Love is Blind" się rozstali? Dwie różne perspektywy

Finał polskiej edycji "Love Is Blind" i rozpad związku Marty i Damiana wciąż budzi ogromne zainteresowanie. Byli partnerzy prezentują zupełnie odmienne spojrzenie na to, co zrujnowało ich małżeństwo. Damian tłumaczył fiasko relacji brakiem dopasowania, różnymi charakterami i stylami przywiązania. Marta z kolei argumentowała, że czuła rosnący brak poczucia bezpieczeństwa przy boku męża. Patrząc na obecny obrót spraw, trudno przypuszczać, by udało im się pożegnać w przyjaznej atmosferze.