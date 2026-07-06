Marta z Love is Blind grzmi po upublicznieniu rozstania. Nie wiedziała, że Damian to powie!

Marta z programu Love Is Blind ostro reaguje na wywiad Damiana

Po emisji odcinka podcastu „W ciemno”, którego autorem jest Kamil „Uno”, Marta z pierwszej polskiej edycji programu Love Is Blind zabrała głos. Na swoim profilu na Instagramie umieściła dość długie wideo, by odnieść się do wywiadu męża. Uczestniczka show na wstępie zauważyła, że szanuje prawo byłego partnera do własnej oceny sytuacji. Stanowczo jednak sprzeciwiła się temu, by opowieść o ich związku opierała się tylko na jednym punkcie widzenia.

Nie mam zgody na to, żeby jednostronna perspektywa oraz rozstanie było pożywką po to, żeby wypromować podcast.

Mąż z Love Is Blind nie uprzedził Marty o upublicznieniu problemów

W swojej wypowiedzi Marta zdradziła, że plany Damiana dotyczące podzielenia się ze światem informacją o końcu ich małżeństwa były dla niej sporą niespodzianką. Nikt nie uprzedził jej, że były partner ma zamiar w internetowym podcaście zdradzić kulisy rozstania. Właśnie to skłoniło ją do opowiedzenia własnej wersji tej historii. Uczestniczka programu bardzo jasno wskazała powody, dla których zdecydowała się zakończyć relację.

Powodem mojego odejścia, odejścia, po którym zresztą jeszcze próbowaliśmy wszystko uratować i poskładać, nie był jednorazowy impuls. To było chroniczne, zbierające się poczucie braku bezpieczeństwa w tym związku, spowodowane niestabilnością finansową i emocjonalną. Przyznaję, nie jestem osobą lękową, co nie oznacza, że boję się problemów. To oznacza, że panicznie boję się opuszczenia. A przy stylu przywiązania, jakim jest unikowy, jest to bardzo trudna sytuacja, ponieważ druga strona reguluje się poprzez odcinanie się ode mnie. I to nie jest niczyja wina, tak po prostu jest.

Tymi słowami Marta bezpośrednio odniosła się do teorii o różnych stylach przywiązania, o których w wywiadzie wspominał Damian.

Uczestniczka Love Is Blind wciąż wierzy w prawdziwą miłość

Marta zaznaczyła jednocześnie, że trudne doświadczenia związane z nieudanym małżeństwem nie zmieniły jej pozytywnego podejścia do uczuć. Jak stwierdziła, miłość z jej perspektywy wciąż pozostaje czymś pięknym i budującym, a brzydkie są jedynie błędy popełniane przez ludzi.

Dla mnie miłość nie jest brudna i niedomyta. Dla mnie miłość jest piękna. W moim świecie dla miłości ludzie robią wspaniałe rzeczy dla siebie. To, co jest mniej wspaniałe, to są krzywdzące słowa i nieprzerobione traumy. To wszystko jest brzydkie, ale nie sama miłość.

Opublikowany przez Martę materiał to jej pierwszy tak rozbudowany komentarz w sprawie zakończenia związku z Damianem. Wypowiedź ta dobitnie pokazuje, że oboje mają zupełnie inną wizję tego, dlaczego ich relacja ostatecznie się rozpadła.