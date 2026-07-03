Tak zmienili się Solejukowie z "Rancza". Co dziś robią serialowe dzieci Kazi?

Fenomen serialu "Ranczo"

Polski rynek telewizyjny został dosłownie podbity przez "Ranczo". Opowieść o mieszkańcach Wilkowyj zyskała status legendy, przyciągając przed ekrany rzesze wiernych widzów. Za tym sukcesem stał przede wszystkim znakomicie napisany scenariusz, bystre spojrzenie na nasze przywary narodowe oraz świetne kreacje aktorskie, na czele z podwójną rolą Cezarego Żaka (wcielającego się w wójta i księdza) oraz Ilony Ostrowskiej.

Telewizja Polska oficjalnie potwierdziła realizację nowych odcinków, a prace na planie rozpoczęły się w czerwcu 2026 roku. Kolejna seria, pod tytułem "Zemsta wiedźm", ma składać się z sześciu epizodów, a jej premiera planowana jest na jesień 2026 roku. Czas akcji przesunie się o dziesięć lat w stosunku do zakończenia dziesiątego sezonu, prezentując Wilkowyje w odmienionych realiach z dorosłymi potomkami głównych postaci.

Przed kamerą zobaczymy ponownie najważniejsze gwiazdy produkcji, w tym Cezarego Żaka, Artura Barcisia, Ilonę Ostrowską i słynnych bywalców ławeczki. Z uwagi na odejście Franciszka Pieczki i Pawła Królikowskiego, historie Japycza i Kusego dobiegną końca. Twórcy zapowiedzieli jednak nowych bohaterów – Daniel Olbrychski zagra Ignacego Japycza.

Solejukowie z "Rancza". Czym zajmują się dziś serialowe dzieci?

Losy Solejuków w produkcji obfitowały w radykalne zwroty akcji. Z rodziny borykającej się z ubóstwem przeistoczyli się w zamożnych członków lokalnej społeczności. Ten awans społeczny zawdzięczali pracowitości Kazi Solejukowej, której pierogi podbiły serca wszystkich, podobnie jak jej talent do języków obcych (zwieńczony studiami filozoficznymi). Małżeństwo wychowywało sporą gromadkę pociech:

Mariana Solejuka - Jędrzej Cempura;

Muńka Solejuka - Arkadiusz Sokołowski;

Szymka Solejuka - Maciej Cempura;

Kasi Solejukowej - Anna Stępień;

Zbyśka Solejuka - Karol Sokołowski;

Rysia Solejuka - Radosław Sokołowski;

Jaśka Solejuka - Sebastian Szmigiel/Daniel Zawiska.

Maciej Cempura znalazł się w obsadzie za sprawą starszego brata Jędrzeja, ponieważ twórcom zależało na fizycznym podobieństwie aktorów grających rodzeństwo. Z tego samego powodu zaangażowano braci Sokołowskich – szukano miejscowych dzieci, które wyglądałyby jak prawdziwa rodzina.

Jak potoczyły się ich dalsze losy? Swoją przyszłość z aktorstwem związał jedynie Maciej Sakowicz-Cempura, który realizuje się również na polu muzycznym. Anna Stępień odnalazła się w sektorze bankowym, natomiast Daniel Zawiska jest absolwentem Akademii Sztuki Wojennej. Dalsze ścieżki zawodowe reszty rodzeństwa pozostają tajemnicą.

Odgrywający role rodziców Sylwester Maciejewski i Katarzyna Żak kontynuowali z sukcesami swoje aktorskie poczynania, biorąc również aktywny udział w wydarzeniach dla fanów serialu.

Pewne jest, że w nowej odsłonie powrócą seniorzy rodu Solejuków, a podczas nagrań obecni byli bracia Cempura. Nie ujawniono dotąd, czy pozostali aktorzy otrzymali szansę na powrót przed kamery i czy ewentualnie z niej zrezygnowali.

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Quiz z "Ranczo". Jak dobrze pamiętasz Solejuków? Pytanie 1 z 14 Jak ma na imię żona Macieja Solejuka? Halinka Kazimiera Wiesława Następne pytanie