Już w ten weekend: 4 i 5 lipca Plac Targowy w Tyszowcach zamieni się w miejsce, gdzie taneczne rytmy spotkają się z lokalnym świętowaniem. Przed nami Dni Tyszowiec: Święto Kwitnącej Fasoli, a w programie nie zabraknie tego, co fani lubią najbardziej: koncertów, scenicznych emocji i nazw, które potrafią porwać publiczność do wspólnego śpiewania od pierwszych dźwięków.

Jeśli ktoś lubi klimat letnich imprez pod chmurką, rodzinnych wydarzeń z rozmachem i muzyki, przy której trudno ustać w miejscu, to ten weekend w Tyszowcach zapowiada się naprawdę konkretnie. Najmocniejszy koncertowy akcent? Oczywiście Weekend, ale to tylko część atrakcji.

Kwestia 07 jako gwiazda wieczoru, start już od 17:00

Pierwszy koncertowy dzień odbędzie się w sobotę od godziny 17:00 na Placu Targowym w Tyszowcach. Tego dnia organizatorzy przygotowali nie tylko muzykę, ale też program, który ma rozkręcać atmosferę krok po kroku.

Na scenie pojawią się Klaudia Szponar, Zespół Carmelovi i Shantel, a publiczność rozgrzeją również konkursy i zabawy. W planie jest także Spektakl Fasolowy w wykonaniu Zespołu Dominanta oraz występ Kabaretu Szara Eminencja. Wieczór poprowadzi i domknie tanecznym klimatem DJ SKY.

Najważniejszy punkt sobotniego programu to jednak Kwestia 07. Dla fanów nowoczesnego disco polo to zespół, który potrafi zrobić na scenie odpowiednią energię i wprowadzić ten klimat, dla którego przyjeżdża się na takie wydarzenia nawet z dalszych okolic. Jeśli ktoś planuje wybrać tylko jeden dzień, sobotni wieczór naprawdę może być mocnym argumentem.

Weekend zagra największe hity

W niedzielę 5 lipca wydarzenia rozpoczną się o godzinie 14:00. Drugi dzień będzie miał bardziej rodzinny rozmach, ale pod względem koncertowym również zapowiada się bardzo mocno. To właśnie wtedy na scenie pojawi się Weekend: zespół, którego w świecie disco polo przedstawiać specjalnie nie trzeba.

Od lat kojarzy się z wielkimi refrenami, imprezową lekkością i utworami, które zna praktycznie cała Polska. Wystarczy wspomnieć „Ona tańczy dla mnie”, by od razu uruchomić obraz tłumu śpiewającego razem z artystami. To właśnie takie momenty budują atmosferę letnich koncertów i sprawiają, że nawet osoby, które na co dzień nie słuchają disco polo, dają się porwać wspólnej zabawie.

Obok Weekendu wystąpią także Blue Angels, Twoja Dama, Matsonik, Wawele i Show Men. Na finał taneczny klimat podtrzyma DJ Presto. To skład, który daje sporą różnorodność: od bardziej klasycznych, biesiadno-rozrywkowych akcentów po sceniczne granie pod wieczorne tańce.

To wydarzenie nie zamyka się wyłącznie w koncertowym line-upie. W programie przewidziano również animacje i konkursy dla dzieci, wybory Małej Miss Fasoli, a przez cały czas mają działać dodatkowe atrakcje dla uczestników.

Na miejscu pojawi się strefa gastronomiczna z jedzeniem i zimnymi napojami, będzie też wesołe miasteczko oraz loty widokowe helikopterem. Dzięki temu Święto Kwitnącej Fasoli może być dobrym wyborem nie tylko dla wiernych fanów disco polo, ale również dla rodzin i tych, którzy po prostu chcą spędzić letni weekend w żywej, festynowej atmosferze.