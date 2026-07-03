Szykuje się mocna impreza disco polo - na scenie gwiazda z niemal milionem fanów

Wyrzysk szykuje dwa dni grania. Piątek zapowiada się najmocniej dla fanów disco polo

Już 3 lipca, Stadion Miejski w Wyrzysku zamieni się w koncertowe centrum letniej zabawy. Właśnie wtedy ruszają Dni Wyrzyska 2026 – dwudniowe wydarzenie, w którym nie zabraknie tanecznych rytmów, znanych nazwisk i klimatu prawdziwej wakacyjnej imprezy pod chmurką.

Dla fanów disco polo najważniejsza wiadomość jest prosta: w piątek na scenie pojawią się Kassada i Łobuzy, a więc skład, który spokojnie potrafi rozkręcić publiczność od pierwszych minut. To będzie ten typ wieczoru, kiedy noga sama chodzi, a refreny niesie cały stadion.

Koncerty startują od 16:00. Oto rozkład piątkowego grania

Piątkowy program 3 lipca został rozpisany bardzo konkretnie, więc warto pojawić się wcześniej i złapać cały muzyczny klimat wydarzenia. Impreza na Stadionie Miejskim w Wyrzysku rusza o godz. 16:00.

16:00 – Kassada

18:00 – Łobuzy

19:30 – Anna Wyszkoni

21:30 – Big Cyc

24:00–2:00 – dyskoteka z DJ Aplauz

To oznacza jedno: najpierw taneczna energia i mocne wejście w imprezowy nastrój, a później kolejne koncertowe odsłony aż do nocnej dyskoteki. Jeśli ktoś lubi wydarzenia, podczas których naprawdę dużo się dzieje, ten piątek w Wyrzysku wygląda bardzo obiecująco.

Łobuzy to magnes tego wieczoru. Ten zespół wciąż niesie tłumy

Wśród piątkowych wykonawców najmocniej wybrzmiewają oczywiście Łobuzy. To formacja, której fanom disco polo specjalnie przedstawiać nie trzeba. Ich koncerty mają w sobie luz, zabawę i ten charakterystyczny imprezowy pazur, dzięki któremu publiczność błyskawicznie łapie wspólny rytm.

Nie bez powodu zespół utrzymuje tak mocną pozycję także w streamingu – na Spotify ma obecnie ponad 928 tysięcy miesięcznych słuchaczy. To wynik, który tylko potwierdza, że Łobuzy nie są jedynie „zespołem od jednego hitu”, ale marką, która stale przyciąga fanów i świetnie działa na żywo.

Na scenie po Łobuzach można spodziewać się tego, co w disco polo najważniejsze: chwytliwych refrenów, kontaktu z publicznością i atmosfery wielkiej wspólnej zabawy. Jeśli ktoś czeka na moment, gdy pod sceną zrobi się naprawdę gorąco, to właśnie ten występ może być jednym z najmocniejszych punktów piątku.

Kassada otworzy wieczór i od razu nada imprezie taneczny ton

Kassada rozpocznie koncertowy maraton o 16:00. To bardzo dobry wybór na otwarcie, bo zespół dobrze odnajduje się w lekkim, przebojowym repertuarze i potrafi szybko wprowadzić publiczność w wakacyjny nastrój. Dla tych, którzy lubią przyjść wcześniej i poczuć klimat od pierwszych dźwięków, ten początek może okazać się strzałem w dziesiątkę.

W praktyce oznacza to tyle, że warto nie odkładać przyjazdu na ostatnią chwilę. W Wyrzysku zabawa zacznie się na serio już od popołudnia.

Nie tylko disco polo. Wyrzysk stawia na miks gwiazd i szeroką publiczność

Piątkowy skład nie zamyka się wyłącznie w jednym gatunku, bo po tanecznych rytmach na scenie pojawią się także Anna Wyszkoni i Big Cyc. Dzięki temu Dni Wyrzyska mają szansę przyciągnąć nie tylko wiernych fanów disco polo, ale też tych, którzy po prostu szukają mocnego, letniego wydarzenia z różnorodnym programem.

To właśnie jest jeden z atutów tej imprezy: można przyjść dla Łobuzów, zostać na kolejne koncerty i spędzić cały wieczór w naprawdę festynowo-koncertowym stylu. A później? Jeszcze dyskoteka z DJ Aplauz do godziny 2:00 w nocy.

Sobota też na bogato. Kubańczyk, Wojciech Gąssowski, Megger Band i Mezo

Dni Wyrzyska potrwają również w sobotę, 4 lipca. Tego dnia wstęp będzie darmowy, a program połączy jubileuszowe obchody 100-lecia WLKS Łobzonka Wyrzysk z rozrywką sceniczną i wieczornymi koncertami.

13:00 – Michał Juszczakiewicz „Od amatora do gwiazdora”

15:00 – pokazy Strong Man

17:00 – Kabaret PAKA

18:00 – Kubańczyk

19:30 – Wojciech Gąssowski

21:00 – Megger Band

23:00 – Mezo

24:00–1:00 – dyskoteka z DJ

To dobra wiadomość dla tych, którzy chcą zaplanować sobie cały weekend z muzyką i rozrywką. W praktyce Wyrzysk dostaje dwa różne dni imprezy: piątek bardziej koncertowo-taneczny, a sobotę bardziej familijną i przekrojową, ale z mocnym muzycznym finałem.

Wesołe miasteczko i dodatkowe atrakcje. To nie będzie tylko kilka koncertów

Na miejscu działać będzie także wesołe miasteczko – zarówno w piątek, jak i w sobotę, od godziny 12:00 do końca imprezy. Dzięki temu Dni Wyrzyska mogą okazać się dobrym wyborem nie tylko dla tych, którzy jadą typowo „pod scenę”, ale też dla osób, które wolą spędzić czas szerzej: pospacerować, coś zjeść, skorzystać z atrakcji i dopiero później wejść w koncertowy wir.

To jeden z tych letnich eventów, gdzie można wpaść na kilka godzin, ale równie dobrze zostać do samej nocy. A właśnie takie wydarzenia najczęściej budują najlepsze wspomnienia.

Pogoda sprzyja zabawie, ale o jednej rzeczy warto pamiętać

Wieczór w Wyrzysku ma upłynąć przy temperaturze około 19°C, umiarkowanym zachmurzeniu i bez deszczu, więc warunki na plenerową imprezę zapowiadają się naprawdę przyjemnie. Warto jednak dorzucić do torby bluzę lub lekką kurtkę, bo przy nocnej części wydarzenia i dyskotece pod chmurką może zrobić się odczuwalnie chłodniej.

Bilety na piątek. Gdzie kupić i ile kosztują

Piątek, 3 lipca, jest dniem płatnym. Bilety kosztują 40 zł w przedsprzedaży, a 50 zł w dniu imprezy. Wejściówki można kupić w MGOK Wyrzysk, bibliotece w Osieku nad Notecią oraz przez kupbilecik.pl.

Jeśli ktoś planuje zakup na miejscu, powinien pamiętać, że sprzedaż przy wejściu rusza o 15:30, a płatność w dniu wydarzenia będzie możliwa tylko gotówką.