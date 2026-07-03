Jeśli lato kojarzy wam się z przebojami, wspólnym śpiewaniem i atmosferą, w której nogi same rwą się do tańca, to Disco Polo Fest w Śremie zapowiada się na jedną z tych imprez, których po prostu nie wypada przegapić. W najbliższą sobotę 4 lipca w Amfiteatrze przy Plaży Miejskiej w Śremie wybrzmią dobrze znane rytmy disco polo i muzyki rozrywkowej, a na scenie pojawią się zarówno uznane gwiazdy, jak i wykonawcy, którzy skutecznie rozkręcą publiczność od pierwszych minut.

Start wydarzenia zaplanowano już na godzinę 15:30, więc szykuje się długie, wakacyjne granie z finałem, na który czekać będą wszyscy fani tanecznych hitów.

Największe emocje? Milano i Mejk

Wśród artystów, którzy pojawią się w Śremie, najmocniej wybrzmiewają dwie nazwy: Milano i Mejk. To właśnie te zespoły mają wszelkie argumenty, by porwać publiczność do wspólnej zabawy i zamienić amfiteatr w jeden wielki roztańczony refren.

Milano, które wystąpi o 19:30, to marka doskonale znana fanom gatunku. Zespół od lat kojarzy się z melodyjnym, chwytliwym brzmieniem i repertuarem, który świetnie sprawdza się na żywo. To właśnie takie koncerty budują klimat prawdziwego disco polo festu: z rękami w górze, śpiewaniem od pierwszego do ostatniego refrenu i energią, która niesie tłum.

Z kolei Mejk, gwiazda wieczoru, wejdzie na scenę o 21:00. To punkt programu, który dla wielu może być najważniejszym momentem całej imprezy. Zespół ma na koncie utwory, które od lat przewijają się na tanecznych playlistach i imprezach w całej Polsce. Ich koncerty słyną z żywiołowości, kontaktu z publicznością i tej charakterystycznej lekkości, dzięki której letni wieczór od razu robi się jeszcze bardziej imprezowy.

Program imprezy na sobotę:

Organizatorzy zadbali o to, by energia rosła stopniowo i żeby od samego początku nie brakowało muzycznych emocji. Harmonogram prezentuje się bardzo konkretnie:

15:30 – koncert zespołu Maskotki

– koncert zespołu 16:45 – występ Kwaśnica Bavarian Band

– występ 19:30 – koncert Milano

– koncert 21:00 – występ gwiazdy wieczoru, czyli Mejk

Ważna wiadomość zwłaszcza dla tych, którzy planują pojawić się rodzinnie. W godzinach 16:30–19:30 działać będzie strefa dla dzieci prowadzona przez Grow Up Events. Dzięki temu Disco Polo Fest nie zamyka się wyłącznie w formule koncertowej, ale staje się wydarzeniem, na które można wybrać się także z najmłodszymi.

To jeden z tych detali, które realnie podnoszą atrakcyjność imprezy. Jedni będą czekać na swoje ulubione hity, inni skorzystają z rodzinnej atmosfery i wakacyjnego klimatu nad wodą. A wszystko to w miejscu, które samo w sobie świetnie pasuje do letniego festiwalu.

Amfiteatr przy Plaży Miejskiej w Śremie

Amfiteatr przy Plaży Miejskiej w Śremie to lokalizacja, która aż prosi się o duże letnie wydarzenia. Połączenie pleneru, bliskości wody i koncertowej oprawy daje dokładnie to, czego oczekują fani wakacyjnych imprez: swobodę, przestrzeń i klimat, który buduje się sam jeszcze zanim wybrzmi pierwszy numer.

Wieczór w Śremie zapowiada się całkiem przyjemnie, więc nie musicie się martwić o pogodę. Prognoza przewiduje około 20°C, duże zachmurzenie i, co najważniejsze, brak opadów. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy planują spędzić kilka godzin pod sceną i bez przeszkód łapać letni koncertowy klimat.

Jeśli wybieracie się na imprezę samochodem, możecie sprawdzić kilka pobliskich parkingów i miejsc postojowych w Śremie. W okolicy znajdują się m.in. Parking przy ul. Chełmońskiego 1B, Parking dla klientów sklepu przy ul. Kilińskiego 9 oraz Parking Węzeł Przesiadkowy przy ul. Ludwika Zamenhofa 2. Przy większych imprezach taki detal potrafi oszczędzić sporo czasu i nerwów tuż przed koncertem.