Już jutro w sobotę, 4 lipca w Baniewicach zrobi się naprawdę gorąco! O godzinie 15:00 wystartuje IV Rodzinny Piknik Wakacyjny, wydarzenie, które połączy letni klimat, koncerty disco polo i co najważniejsze: pomoc dla potrzebującego dziecka. To właśnie podczas imprezy będą zbierane środki na leczenie Kacperka Stasiuka z Polic.

To propozycja nie tylko dla fanów przebojów, przy których nogi same rwą się do tańca. W Baniewicach zapowiada się rodzinne, wakacyjne spotkanie z muzyką, atrakcjami i atmosferą, której po prostu szkoda byłoby przegapić.

Wieczór poprowadzi od koncertów do tanecznego finału

Najmocniejszy koncertowy akcent wieczoru przypadnie na występ zespołu Impuls, który pojawi się na scenie już o 20:00. To właśnie ten moment może okazać się kulminacją całego muzycznego programu, idealną porą na wspólne śpiewanie i zabawę pod sceną.

Wcześniej publiczność rozgrzeją kolejni artyści. Na scenie pojawią się także Bartii, Wolter i Queenkutee, a całość domknie set DJ-a Marasa. Taki układ sprawia, że emocje będą stopniowo rosnąć, a sobotnie popołudnie płynnie przejdzie w taneczny wieczór.

Plan na sobotę:

Organizatorzy przygotowali konkretny harmonogram występów, więc łatwo zaplanować przyjazd i nie przegapić ulubionych wykonawców:

17:00 – Wolter

18:00 – Queenkutee

19:00 – Bartii

20:00 – Impuls

21:00 – DJ Maras

Warto pojawić się wcześniej, bo cały piknik startuje już o 15:00, a oprócz muzyki od początku będzie działo się naprawdę sporo.

Nie tylko koncerty: to rodzinna impreza z klimatem

Baniewice stawiają nie tylko na scenę, ale też na pełne wakacyjne doświadczenie. Na uczestników czekają licytacje charytatywne, a do tego cały pakiet atrakcji dla rodzin, znajomych i wszystkich, którzy po prostu chcą dobrze spędzić letnią sobotę.

W programie znalazły się między innymi:

stoiska gastronomiczne,

stoiska rękodzielnicze,

dmuchaniec dla dzieci,

motory,

przejażdżki koniem,

fotobudka 360,

kiermasz ciasta.

To właśnie taki miks sprawia, że wydarzenie ma szansę przyciągnąć nie tylko fanów disco polo. Można wpaść z rodziną, spędzić czas na świeżym powietrzu, coś zjeść, skorzystać z atrakcji i przy okazji wesprzeć ważny cel.

Dlaczego warto tam być? Muzyka, lato i pomoc w jednym miejscu

W czasach, gdy wiele imprez kończy się tylko na scenie i kilku występach, tutaj dochodzi coś znacznie ważniejszego: realna pomoc dla Kacperka. Taki koncert ma podwójną moc: daje radość uczestnikom i jednocześnie daje konkretne wsparcie.

Dla fanów tanecznych brzmień to bardzo przyjemna perspektywa: najpierw rodzinny piknik, potem kolejne koncerty, a na koniec rytmy DJ-a. Dla tych, którzy na disco polo wpadają okazjonalnie, to z kolei świetna okazja, by złapać letni luz i zobaczyć, jak takie wydarzenia naprawdę integrują ludzi.