Już jutro w sobotę, 4 lipca w Baniewicach zrobi się naprawdę gorąco! O godzinie 15:00 wystartuje IV Rodzinny Piknik Wakacyjny, wydarzenie, które połączy letni klimat, koncerty disco polo i co najważniejsze: pomoc dla potrzebującego dziecka. To właśnie podczas imprezy będą zbierane środki na leczenie Kacperka Stasiuka z Polic.
To propozycja nie tylko dla fanów przebojów, przy których nogi same rwą się do tańca. W Baniewicach zapowiada się rodzinne, wakacyjne spotkanie z muzyką, atrakcjami i atmosferą, której po prostu szkoda byłoby przegapić.
Wieczór poprowadzi od koncertów do tanecznego finału
Najmocniejszy koncertowy akcent wieczoru przypadnie na występ zespołu Impuls, który pojawi się na scenie już o 20:00. To właśnie ten moment może okazać się kulminacją całego muzycznego programu, idealną porą na wspólne śpiewanie i zabawę pod sceną.
Wcześniej publiczność rozgrzeją kolejni artyści. Na scenie pojawią się także Bartii, Wolter i Queenkutee, a całość domknie set DJ-a Marasa. Taki układ sprawia, że emocje będą stopniowo rosnąć, a sobotnie popołudnie płynnie przejdzie w taneczny wieczór.
Plan na sobotę:
Organizatorzy przygotowali konkretny harmonogram występów, więc łatwo zaplanować przyjazd i nie przegapić ulubionych wykonawców:
- 17:00 – Wolter
- 18:00 – Queenkutee
- 19:00 – Bartii
- 20:00 – Impuls
- 21:00 – DJ Maras
Warto pojawić się wcześniej, bo cały piknik startuje już o 15:00, a oprócz muzyki od początku będzie działo się naprawdę sporo.
Nie tylko koncerty: to rodzinna impreza z klimatem
Baniewice stawiają nie tylko na scenę, ale też na pełne wakacyjne doświadczenie. Na uczestników czekają licytacje charytatywne, a do tego cały pakiet atrakcji dla rodzin, znajomych i wszystkich, którzy po prostu chcą dobrze spędzić letnią sobotę.
W programie znalazły się między innymi:
- stoiska gastronomiczne,
- stoiska rękodzielnicze,
- dmuchaniec dla dzieci,
- motory,
- przejażdżki koniem,
- fotobudka 360,
- kiermasz ciasta.
To właśnie taki miks sprawia, że wydarzenie ma szansę przyciągnąć nie tylko fanów disco polo. Można wpaść z rodziną, spędzić czas na świeżym powietrzu, coś zjeść, skorzystać z atrakcji i przy okazji wesprzeć ważny cel.
Dlaczego warto tam być? Muzyka, lato i pomoc w jednym miejscu
W czasach, gdy wiele imprez kończy się tylko na scenie i kilku występach, tutaj dochodzi coś znacznie ważniejszego: realna pomoc dla Kacperka. Taki koncert ma podwójną moc: daje radość uczestnikom i jednocześnie daje konkretne wsparcie.
Dla fanów tanecznych brzmień to bardzo przyjemna perspektywa: najpierw rodzinny piknik, potem kolejne koncerty, a na koniec rytmy DJ-a. Dla tych, którzy na disco polo wpadają okazjonalnie, to z kolei świetna okazja, by złapać letni luz i zobaczyć, jak takie wydarzenia naprawdę integrują ludzi.