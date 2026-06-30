Wielka impreza w Ełku. Czeka nas EPICKA impreza

Dwie sceny, dwa muzyczne światy

Tegoroczny festiwal to przede wszystkim potężna dawka brzmień serwowana na dwóch niezależnych scenach. Sercem wydarzenia będzie Main Stage, gdzie za deckami staną topowi artyści polskiej sceny elektronicznej. Organizatorzy zadbali o idealny balans - usłyszymy zarówno doświadczone ikony gatunku, jak i świeżą krew, która wnosi do klubowego świata nową energię. Prawdziwą wisienką na torcie będzie wyjątkowy live act, zapowiadany jako kulminacyjny moment nocy.

Dla fanów absolutnie bezkompromisowych i najmocniejszych brzmień przygotowano z kolei TechnoBus. Ta alternatywna, mobilna scena wewnątrz autobusu zatrzęsie plażą w rytmie najcięższej elektroniki: Hardstyle, Hardcore oraz HardTechno.

Połączenie wody i ognia

ELK.Tronic to jednak coś więcej niż sama muzyka – to kompletne audiowizualne doświadczenie. Unikalny klimat imprezy buduje jej lokalizacja. Z jednej strony uczestnicy poczują letni, chilloutowy klimat z piaskiem pod stopami i malowniczym zachodem słońca nad jeziorem. Z drugiej uderzy w nich potężna produkcja sceniczna, w której pierwsze skrzypce grać będą spektakularne efekty pirotechniczne i świetlne.

Must-have tego lata: Jeśli chcesz poczuć bas na wodzie, zobaczyć ogień na scenie i stać się częścią nocy pełnej czystej, festiwalowej energii - 4 lipca widzimy się na plaży miejskiej w Ełku!

Impreza jest darmowa.

Organizatorzy:

Good Vibes Events

MOSiR Ełk

Miasto Ełk