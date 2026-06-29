Jak wybrać program do fakturowania w 2026 – na co zwrócić uwagę

2026-06-29 10:50 Materiał sponsorowany

Wybór programu do fakturowania to decyzja, która ma realny wpływ na codzienną pracę firmy. W 2026 roku rynek oferuje dziesiątki rozwiązań, od prostych narzędzi do wystawiania pojedynczych dokumentów po rozbudowane systemy obsługujące sprzedaż, magazyn, księgowość i KSeF w jednym miejscu. Jak nie zgubić się w tej ofercie i wybrać narzędzie dopasowane do rzeczywistych potrzeb?

Dłonie osoby w szarym swetrze obsługujące laptopa z otwartym programem do fakturowania, w tle rozmyty ekran monitora. Zdjęcie ilustruje codzienną pracę biurową i wybór odpowiedniego programu do fakturowania, o czym więcej przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Fakturownia/ Materiały prasowe

Dlaczego wybór programu do fakturowania ma znaczenie?

Program do fakturowania to nie tylko miejsce, w którym wystawia się dokumenty sprzedażowe. To też narzędzie do zarządzania należnościami, komunikacji z klientami, współpracy z biurem rachunkowym i wypełniania obowiązków podatkowych, w tym przesyłania e-faktur do KSeF. Zły wybór oznacza codzienne frustracje, ograniczenia, które ujawniają się dopiero przy skalowaniu firmy, albo konieczność migracji danych do innego systemu w najgorszym możliwym momencie.

Dobry wybór oznacza narzędzie, które działa w tle, nie wymaga ciągłej uwagi i rośnie razem z firmą.

Krok 1 – Określ potrzeby swojej firmy

Zanim zaczniesz porównywać konkretne rozwiązania, odpowiedz sobie na kilka podstawowych pytań:

  • Ile faktur wystawiasz miesięcznie?
  • Czy rozliczasz się w walutach obcych?
  • Czy prowadzisz magazyn lub sprzedaż towarów?
  • Czy korzystasz z usług biura rachunkowego?
  • Czy wystawiasz faktury cykliczne dla stałych klientów?
  • Czy potrzebujesz dostępu mobilnego?

Odpowiedzi na te pytania wyznaczą zakres funkcji, których naprawdę potrzebujesz. Freelancer wystawiający kilka faktur miesięcznie ma zupełnie inne wymagania niż firma handlowa z setkami transakcji tygodniowo.

Krok 2 – Sprawdź obsługę KSeF

W 2026 roku obsługa KSeF to nie opcja, lecz wymóg. Każdy program do fakturowania, który bierzesz pod uwagę, powinien być w pełni zintegrowany z Krajowym Systemem e-Faktur. Co to oznacza w praktyce? Faktury powinny trafiać do KSeF automatycznie bez konieczności ręcznego eksportowania plików XML i logowania się do rządowego portalu przy każdym dokumencie.

Warto sprawdzić, czy program obsługuje zarówno wystawianie, jak i odbieranie e-faktur z KSeF, czy umożliwia nadawanie uprawnień dla biura rachunkowego oraz czy jest na bieżąco aktualizowany zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów. To ostatnie jest szczególnie ważne – przepisy dotyczące KSeF nadal ewoluują, a oprogramowanie musi za nimi nadążać.

Krok 3 – Oceń interfejs i łatwość obsługi

Najlepszy program do faktur to taki, z którego faktycznie się korzysta – bez irytacji, bez szukania opcji w głębokich menu i bez konieczności sięgania do instrukcji przy każdej niestandardowej sytuacji. Intuicyjność interfejsu ma ogromne znaczenie, szczególnie dla przedsiębiorców, którzy nie są biegli w obsłudze oprogramowania biznesowego.

Przed podjęciem decyzji warto skorzystać z okresu próbnego – większość dostawców go oferuje. Przetestuj, jak działa wystawianie faktury, dodawanie kontrahenta, wysyłka dokumentu mailem i dostęp do historii sprzedaży. Jeśli którykolwiek z tych kroków sprawia trudność, to sygnał ostrzegawczy.

Zwróć też uwagę na wersję mobilną. Program do faktur online powinien działać płynnie zarówno na komputerze, jak i na smartfonie, bo faktury wystawia się nie tylko przy biurku.

Krok 4 – Sprawdź zakres funkcji

Podstawowe funkcje to jedno, ale warto też ocenić, co program oferuje ponad minimum. Oto lista funkcji, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze:

Dokumenty i fakturowanie:

  • faktury VAT, faktury bez VAT, pro forma, korekty, zaliczkowe,
  • faktury w walutach obcych z automatycznym przelicznikiem kursów NBP,
  • faktury cykliczne dla stałych klientów,
  • duplikaty i archiwizacja dokumentów.

Płatności i należności:

  • automatyczne przypomnienia o zbliżającym się i przekroczonym terminie płatności,
  • oznaczanie faktur jako opłacone,
  • zestawienia zaległości i raport należności.

Integracje i rozszerzenia:

  • obsługa KSeF,
  • generowanie plików JPK,
  • integracja z platformami e-commerce (WooCommerce, Allegro, Shoper),
  • moduł magazynowy,
  • współpraca z programami księgowymi.

Współpraca i dostępy:

  • możliwość nadania dostępu dla biura rachunkowego,
  • zarządzanie uprawnieniami dla pracowników,
  • historia zmian i logów.

Nie każda firma potrzebuje wszystkich tych funkcji od razu, ale warto wybrać program, który będzie je oferował, gdy przyjdzie czas.

Krok 5 – Porównaj ceny i modele rozliczeń

Jak wybrać program do fakturowania, by nie przepłacić? Kluczowe jest dopasowanie planu do rzeczywistej skali działalności. Wiele programów oferuje darmowy plan z ograniczoną liczbą faktur miesięcznie – to dobre rozwiązanie na start lub dla mikroprzedsiębiorców z niewielką liczbą transakcji.

Płatne plany różnią się zwykle liczbą dokumentów, dostępem do zaawansowanych funkcji i liczbą użytkowników. Zanim wybierzesz konkretny pakiet, sprawdź:

  • czy opłata jest miesięczna czy roczna,
  • co dokładnie zawiera każdy plan,
  • czy zmiana planu w górę lub w dół jest prosta i możliwa w dowolnym momencie,
  • czy nie ma ukrytych opłat za integracje lub dodatkowych użytkowników.

Najtańszy plan nie zawsze jest najlepszym wyborem. Jeśli brakuje w nim kluczowej funkcji, np. obsługi KSeF lub faktur cyklicznych, możesz zapłacić więcej za obejście tego ograniczenia w inny sposób.

Krok 6 – Sprawdź wsparcie techniczne i dokumentację

Nawet najlepszy program do faktur online może sprawiać trudności w nieoczekiwanym momencie. Warto wcześniej sprawdzić, jakie wsparcie oferuje dostawca: czy dostępna jest pomoc przez chat, e-mail lub telefon, w jakich godzinach działa obsługa klienta i jak wyglądają baza wiedzy oraz instrukcje.

Dla przedsiębiorców rozliczających się samodzielnie, bez wsparcia biura rachunkowego, dostęp do rzetelnej dokumentacji i sprawnej pomocy technicznej może być decydującym czynnikiem wyboru.

Krok 7 – Oceń bezpieczeństwo danych

Program do fakturowania przechowuje wrażliwe dane, zarówno Twoje, jak i Twoich klientów. Przed wyborem sprawdź, czy dostawca stosuje szyfrowanie danych, gdzie fizycznie przechowywane są serwery, jak wygląda polityka kopii zapasowych i czy firma posiada certyfikaty bezpieczeństwa. To szczególnie ważne w kontekście obowiązków wynikających z RODO.

Podsumowanie – czego szukać w dobrym programie do fakturowania?

Dobry program do faktur to taki, który:

  • obsługuje KSeF w pełnym zakresie,
  • jest intuicyjny w codziennej pracy,
  • oferuje funkcje dopasowane do Twojej skali działalności,
  • działa zarówno na komputerze, jak i na telefonie,
  • ma przejrzysty cennik bez ukrytych kosztów,
  • zapewnia bezpieczeństwo danych i sprawne wsparcie techniczne.

Sprawdzone rozwiązanie dla polskich przedsiębiorców

Jeśli szukasz programu, który spełnia wszystkie powyższe kryteria, warto zapoznać się z Fakturownią, czyli jednym z najpopularniejszych polskich programów do fakturowania online. Fakturownia oferuje pełną obsługę KSeF, wystawianie faktur w wielu walutach, faktury cykliczne, automatyczne przypomnienia o płatnościach, moduł magazynowy, generowanie plików JPK oraz możliwość bezpłatnego dostępu dla biura rachunkowego.

Darmowy plan obejmuje do 3 faktur miesięcznie. Płatne pakiety zaczynają się od kilkunastu złotych miesięcznie, a pełne możliwości systemu można przetestować bezpłatnie przez 30 dni.

Wybór programu do fakturowania to decyzja na lata – warto poświęcić chwilę, by wybrać dobrze.

Materiał sponsorowany 