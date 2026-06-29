Jak wybrać program do fakturowania w 2026 – na co zwrócić uwagę

Dlaczego wybór programu do fakturowania ma znaczenie?
Program do fakturowania to nie tylko miejsce, w którym wystawia się dokumenty sprzedażowe. To też narzędzie do zarządzania należnościami, komunikacji z klientami, współpracy z biurem rachunkowym i wypełniania obowiązków podatkowych, w tym przesyłania e-faktur do KSeF. Zły wybór oznacza codzienne frustracje, ograniczenia, które ujawniają się dopiero przy skalowaniu firmy, albo konieczność migracji danych do innego systemu w najgorszym możliwym momencie.
Dobry wybór oznacza narzędzie, które działa w tle, nie wymaga ciągłej uwagi i rośnie razem z firmą.
Krok 1 – Określ potrzeby swojej firmy
Zanim zaczniesz porównywać konkretne rozwiązania, odpowiedz sobie na kilka podstawowych pytań:
- Ile faktur wystawiasz miesięcznie?
- Czy rozliczasz się w walutach obcych?
- Czy prowadzisz magazyn lub sprzedaż towarów?
- Czy korzystasz z usług biura rachunkowego?
- Czy wystawiasz faktury cykliczne dla stałych klientów?
- Czy potrzebujesz dostępu mobilnego?
Odpowiedzi na te pytania wyznaczą zakres funkcji, których naprawdę potrzebujesz. Freelancer wystawiający kilka faktur miesięcznie ma zupełnie inne wymagania niż firma handlowa z setkami transakcji tygodniowo.
Krok 2 – Sprawdź obsługę KSeF
W 2026 roku obsługa KSeF to nie opcja, lecz wymóg. Każdy program do fakturowania, który bierzesz pod uwagę, powinien być w pełni zintegrowany z Krajowym Systemem e-Faktur. Co to oznacza w praktyce? Faktury powinny trafiać do KSeF automatycznie bez konieczności ręcznego eksportowania plików XML i logowania się do rządowego portalu przy każdym dokumencie.
Warto sprawdzić, czy program obsługuje zarówno wystawianie, jak i odbieranie e-faktur z KSeF, czy umożliwia nadawanie uprawnień dla biura rachunkowego oraz czy jest na bieżąco aktualizowany zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów. To ostatnie jest szczególnie ważne – przepisy dotyczące KSeF nadal ewoluują, a oprogramowanie musi za nimi nadążać.
Krok 3 – Oceń interfejs i łatwość obsługi
Najlepszy program do faktur to taki, z którego faktycznie się korzysta – bez irytacji, bez szukania opcji w głębokich menu i bez konieczności sięgania do instrukcji przy każdej niestandardowej sytuacji. Intuicyjność interfejsu ma ogromne znaczenie, szczególnie dla przedsiębiorców, którzy nie są biegli w obsłudze oprogramowania biznesowego.
Przed podjęciem decyzji warto skorzystać z okresu próbnego – większość dostawców go oferuje. Przetestuj, jak działa wystawianie faktury, dodawanie kontrahenta, wysyłka dokumentu mailem i dostęp do historii sprzedaży. Jeśli którykolwiek z tych kroków sprawia trudność, to sygnał ostrzegawczy.
Zwróć też uwagę na wersję mobilną. Program do faktur online powinien działać płynnie zarówno na komputerze, jak i na smartfonie, bo faktury wystawia się nie tylko przy biurku.
Krok 4 – Sprawdź zakres funkcji
Podstawowe funkcje to jedno, ale warto też ocenić, co program oferuje ponad minimum. Oto lista funkcji, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze:
Dokumenty i fakturowanie:
- faktury VAT, faktury bez VAT, pro forma, korekty, zaliczkowe,
- faktury w walutach obcych z automatycznym przelicznikiem kursów NBP,
- faktury cykliczne dla stałych klientów,
- duplikaty i archiwizacja dokumentów.
Płatności i należności:
- automatyczne przypomnienia o zbliżającym się i przekroczonym terminie płatności,
- oznaczanie faktur jako opłacone,
- zestawienia zaległości i raport należności.
Integracje i rozszerzenia:
- obsługa KSeF,
- generowanie plików JPK,
- integracja z platformami e-commerce (WooCommerce, Allegro, Shoper),
- moduł magazynowy,
- współpraca z programami księgowymi.
Współpraca i dostępy:
- możliwość nadania dostępu dla biura rachunkowego,
- zarządzanie uprawnieniami dla pracowników,
- historia zmian i logów.
Nie każda firma potrzebuje wszystkich tych funkcji od razu, ale warto wybrać program, który będzie je oferował, gdy przyjdzie czas.
Krok 5 – Porównaj ceny i modele rozliczeń
Jak wybrać program do fakturowania, by nie przepłacić? Kluczowe jest dopasowanie planu do rzeczywistej skali działalności. Wiele programów oferuje darmowy plan z ograniczoną liczbą faktur miesięcznie – to dobre rozwiązanie na start lub dla mikroprzedsiębiorców z niewielką liczbą transakcji.
Płatne plany różnią się zwykle liczbą dokumentów, dostępem do zaawansowanych funkcji i liczbą użytkowników. Zanim wybierzesz konkretny pakiet, sprawdź:
- czy opłata jest miesięczna czy roczna,
- co dokładnie zawiera każdy plan,
- czy zmiana planu w górę lub w dół jest prosta i możliwa w dowolnym momencie,
- czy nie ma ukrytych opłat za integracje lub dodatkowych użytkowników.
Najtańszy plan nie zawsze jest najlepszym wyborem. Jeśli brakuje w nim kluczowej funkcji, np. obsługi KSeF lub faktur cyklicznych, możesz zapłacić więcej za obejście tego ograniczenia w inny sposób.
Krok 6 – Sprawdź wsparcie techniczne i dokumentację
Nawet najlepszy program do faktur online może sprawiać trudności w nieoczekiwanym momencie. Warto wcześniej sprawdzić, jakie wsparcie oferuje dostawca: czy dostępna jest pomoc przez chat, e-mail lub telefon, w jakich godzinach działa obsługa klienta i jak wyglądają baza wiedzy oraz instrukcje.
Dla przedsiębiorców rozliczających się samodzielnie, bez wsparcia biura rachunkowego, dostęp do rzetelnej dokumentacji i sprawnej pomocy technicznej może być decydującym czynnikiem wyboru.
Krok 7 – Oceń bezpieczeństwo danych
Program do fakturowania przechowuje wrażliwe dane, zarówno Twoje, jak i Twoich klientów. Przed wyborem sprawdź, czy dostawca stosuje szyfrowanie danych, gdzie fizycznie przechowywane są serwery, jak wygląda polityka kopii zapasowych i czy firma posiada certyfikaty bezpieczeństwa. To szczególnie ważne w kontekście obowiązków wynikających z RODO.
Podsumowanie – czego szukać w dobrym programie do fakturowania?
Dobry program do faktur to taki, który:
- obsługuje KSeF w pełnym zakresie,
- jest intuicyjny w codziennej pracy,
- oferuje funkcje dopasowane do Twojej skali działalności,
- działa zarówno na komputerze, jak i na telefonie,
- ma przejrzysty cennik bez ukrytych kosztów,
- zapewnia bezpieczeństwo danych i sprawne wsparcie techniczne.
Sprawdzone rozwiązanie dla polskich przedsiębiorców
Jeśli szukasz programu, który spełnia wszystkie powyższe kryteria, warto zapoznać się z Fakturownią, czyli jednym z najpopularniejszych polskich programów do fakturowania online. Fakturownia oferuje pełną obsługę KSeF, wystawianie faktur w wielu walutach, faktury cykliczne, automatyczne przypomnienia o płatnościach, moduł magazynowy, generowanie plików JPK oraz możliwość bezpłatnego dostępu dla biura rachunkowego.
Darmowy plan obejmuje do 3 faktur miesięcznie. Płatne pakiety zaczynają się od kilkunastu złotych miesięcznie, a pełne możliwości systemu można przetestować bezpłatnie przez 30 dni.
Wybór programu do fakturowania to decyzja na lata – warto poświęcić chwilę, by wybrać dobrze.
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