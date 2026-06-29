Jak wybrać program do fakturowania w 2026 – na co zwrócić uwagę

Dlaczego wybór programu do fakturowania ma znaczenie?

Program do fakturowania to nie tylko miejsce, w którym wystawia się dokumenty sprzedażowe. To też narzędzie do zarządzania należnościami, komunikacji z klientami, współpracy z biurem rachunkowym i wypełniania obowiązków podatkowych, w tym przesyłania e-faktur do KSeF. Zły wybór oznacza codzienne frustracje, ograniczenia, które ujawniają się dopiero przy skalowaniu firmy, albo konieczność migracji danych do innego systemu w najgorszym możliwym momencie.

Dobry wybór oznacza narzędzie, które działa w tle, nie wymaga ciągłej uwagi i rośnie razem z firmą.

Krok 1 – Określ potrzeby swojej firmy

Zanim zaczniesz porównywać konkretne rozwiązania, odpowiedz sobie na kilka podstawowych pytań:

Ile faktur wystawiasz miesięcznie?

Czy rozliczasz się w walutach obcych?

Czy prowadzisz magazyn lub sprzedaż towarów?

Czy korzystasz z usług biura rachunkowego?

Czy wystawiasz faktury cykliczne dla stałych klientów?

Czy potrzebujesz dostępu mobilnego?

Odpowiedzi na te pytania wyznaczą zakres funkcji, których naprawdę potrzebujesz. Freelancer wystawiający kilka faktur miesięcznie ma zupełnie inne wymagania niż firma handlowa z setkami transakcji tygodniowo.

Krok 2 – Sprawdź obsługę KSeF

W 2026 roku obsługa KSeF to nie opcja, lecz wymóg. Każdy program do fakturowania, który bierzesz pod uwagę, powinien być w pełni zintegrowany z Krajowym Systemem e-Faktur. Co to oznacza w praktyce? Faktury powinny trafiać do KSeF automatycznie bez konieczności ręcznego eksportowania plików XML i logowania się do rządowego portalu przy każdym dokumencie.

Warto sprawdzić, czy program obsługuje zarówno wystawianie, jak i odbieranie e-faktur z KSeF, czy umożliwia nadawanie uprawnień dla biura rachunkowego oraz czy jest na bieżąco aktualizowany zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów. To ostatnie jest szczególnie ważne – przepisy dotyczące KSeF nadal ewoluują, a oprogramowanie musi za nimi nadążać.

Krok 3 – Oceń interfejs i łatwość obsługi

Najlepszy program do faktur to taki, z którego faktycznie się korzysta – bez irytacji, bez szukania opcji w głębokich menu i bez konieczności sięgania do instrukcji przy każdej niestandardowej sytuacji. Intuicyjność interfejsu ma ogromne znaczenie, szczególnie dla przedsiębiorców, którzy nie są biegli w obsłudze oprogramowania biznesowego.

Przed podjęciem decyzji warto skorzystać z okresu próbnego – większość dostawców go oferuje. Przetestuj, jak działa wystawianie faktury, dodawanie kontrahenta, wysyłka dokumentu mailem i dostęp do historii sprzedaży. Jeśli którykolwiek z tych kroków sprawia trudność, to sygnał ostrzegawczy.

Zwróć też uwagę na wersję mobilną. Program do faktur online powinien działać płynnie zarówno na komputerze, jak i na smartfonie, bo faktury wystawia się nie tylko przy biurku.

Krok 4 – Sprawdź zakres funkcji

Podstawowe funkcje to jedno, ale warto też ocenić, co program oferuje ponad minimum. Oto lista funkcji, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze:

Dokumenty i fakturowanie:

faktury VAT, faktury bez VAT, pro forma, korekty, zaliczkowe,

faktury w walutach obcych z automatycznym przelicznikiem kursów NBP,

faktury cykliczne dla stałych klientów,

duplikaty i archiwizacja dokumentów.

Płatności i należności:

automatyczne przypomnienia o zbliżającym się i przekroczonym terminie płatności,

oznaczanie faktur jako opłacone,

zestawienia zaległości i raport należności.

Integracje i rozszerzenia:

obsługa KSeF,

generowanie plików JPK,

integracja z platformami e-commerce (WooCommerce, Allegro, Shoper),

moduł magazynowy,

współpraca z programami księgowymi.

Współpraca i dostępy:

możliwość nadania dostępu dla biura rachunkowego,

zarządzanie uprawnieniami dla pracowników,

historia zmian i logów.

Nie każda firma potrzebuje wszystkich tych funkcji od razu, ale warto wybrać program, który będzie je oferował, gdy przyjdzie czas.

Krok 5 – Porównaj ceny i modele rozliczeń

Jak wybrać program do fakturowania, by nie przepłacić? Kluczowe jest dopasowanie planu do rzeczywistej skali działalności. Wiele programów oferuje darmowy plan z ograniczoną liczbą faktur miesięcznie – to dobre rozwiązanie na start lub dla mikroprzedsiębiorców z niewielką liczbą transakcji.

Płatne plany różnią się zwykle liczbą dokumentów, dostępem do zaawansowanych funkcji i liczbą użytkowników. Zanim wybierzesz konkretny pakiet, sprawdź:

czy opłata jest miesięczna czy roczna,

co dokładnie zawiera każdy plan,

czy zmiana planu w górę lub w dół jest prosta i możliwa w dowolnym momencie,

czy nie ma ukrytych opłat za integracje lub dodatkowych użytkowników.

Najtańszy plan nie zawsze jest najlepszym wyborem. Jeśli brakuje w nim kluczowej funkcji, np. obsługi KSeF lub faktur cyklicznych, możesz zapłacić więcej za obejście tego ograniczenia w inny sposób.

Krok 6 – Sprawdź wsparcie techniczne i dokumentację

Nawet najlepszy program do faktur online może sprawiać trudności w nieoczekiwanym momencie. Warto wcześniej sprawdzić, jakie wsparcie oferuje dostawca: czy dostępna jest pomoc przez chat, e-mail lub telefon, w jakich godzinach działa obsługa klienta i jak wyglądają baza wiedzy oraz instrukcje.

Dla przedsiębiorców rozliczających się samodzielnie, bez wsparcia biura rachunkowego, dostęp do rzetelnej dokumentacji i sprawnej pomocy technicznej może być decydującym czynnikiem wyboru.

Krok 7 – Oceń bezpieczeństwo danych

Program do fakturowania przechowuje wrażliwe dane, zarówno Twoje, jak i Twoich klientów. Przed wyborem sprawdź, czy dostawca stosuje szyfrowanie danych, gdzie fizycznie przechowywane są serwery, jak wygląda polityka kopii zapasowych i czy firma posiada certyfikaty bezpieczeństwa. To szczególnie ważne w kontekście obowiązków wynikających z RODO.

Podsumowanie – czego szukać w dobrym programie do fakturowania?

Dobry program do faktur to taki, który:

obsługuje KSeF w pełnym zakresie,

jest intuicyjny w codziennej pracy,

oferuje funkcje dopasowane do Twojej skali działalności,

działa zarówno na komputerze, jak i na telefonie,

ma przejrzysty cennik bez ukrytych kosztów,

zapewnia bezpieczeństwo danych i sprawne wsparcie techniczne.

Sprawdzone rozwiązanie dla polskich przedsiębiorców

Jeśli szukasz programu, który spełnia wszystkie powyższe kryteria, warto zapoznać się z Fakturownią, czyli jednym z najpopularniejszych polskich programów do fakturowania online. Fakturownia oferuje pełną obsługę KSeF, wystawianie faktur w wielu walutach, faktury cykliczne, automatyczne przypomnienia o płatnościach, moduł magazynowy, generowanie plików JPK oraz możliwość bezpłatnego dostępu dla biura rachunkowego.

Darmowy plan obejmuje do 3 faktur miesięcznie. Płatne pakiety zaczynają się od kilkunastu złotych miesięcznie, a pełne możliwości systemu można przetestować bezpłatnie przez 30 dni.

Wybór programu do fakturowania to decyzja na lata – warto poświęcić chwilę, by wybrać dobrze.

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