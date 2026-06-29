Ekspert brutalnie o konflikcie między Polską a Zełenskim. "To jest spór polityczny, a nie narodowy"

Karol Nawrocki osiągnął historyczny, najlepszy wynik w historii badań zaufania prowadzonych przez IBRiS dla Onetu. W najnowszym czerwcowym sondażu zaufanie do urzędującego prezydenta zadeklarowało aż 54,8 proc. respondentów, co oznacza gwałtowny wzrost o 8,4 punktu procentowego w porównaniu do ubiegłego miesiąca. Tym samym polityk pobił dotychczasowy rekord wszech czasów, który od stycznia 2024 roku należał do Szymona Hołowni - ówczesnemu marszałkowi Sejmu ufało wtedy 54,4 proc. ankietowanych. Spektakularny triumf Nawrockiego zbiegł się w czasie z wyraźnym kryzysem sondażowym i dużym spadkiem poparcia dla Rafała Trzaskowskiego, który w tym samym badaniu stracił 5,6 punktu procentowego, notując zaufanie na poziomie jedynie 32,5 proc. badanych Polaków.

BRYŁKA UDERZA W ZEŁENSKIEGO

Karol Nawrocki zyskuje dzięki Ukrainie?

Łukasz Pawłowski wprost określił powód wzrostu popularności i zaufania wobec Karola Nawrockiego.

- Odpowiedź jest jasna. Chodzi o temat ukraiński. Prezydent wetował od roku i przez to zaufanie spadało, a nie rosło. Chodzi wyłącznie o temat ukraiński. Widać, że polityka Zełenskiego to czysta polityka – widać już, że to nie była jednostkowa sytuacja z nadaniem nazwy jednej z jednostek wojskowych. To pokazuje, że to jakiś sposób prowadzenia polityki, czyli spór z Polską. Ten temat szybko się nie skończy. A my wiemy z badań, że te nastroje, że powinniśmy się domagać szacunku dla polskich ofiar, że nie chcemy ciągle wyciągać ręki, czekać cierpliwie, aż druga strona się opamięta - powiedział Pawłowski.

Jak powiedział, niektórzy nie rozróżniają nastrojów a problemach narodowych.

- Tutaj po prostu Karol Nawrocki wygrał w drugiej turze. Oznacza to, że część wyborców Rafała Trzaskowskiemu mu ufa. Część liberalnych osób nie zrozumiała tych nastrojów w Polsce – one nie są antyukraińskie, nie możemy tak powiedzieć, bo jeszcze kilka lat temu prawie każdy Polak określił reakcję rządu na pomoc Ukrainie, że to była właściwa reakcja. To jest nastrój, który mówi, że nie chcemy czekać, aż nasze wartości i cierpienie będzie docenione. Ta reakcja Karola Nawrockiego idealnie wpisała się w nastroje społeczne […] To jest spór polityczny, a nie narodowy - powiedział ekspert.

Jak zaznaczał, skrajnie prawicowe i prawicowe poglądy w Polsce mają głównie mężczyźni, a najwięcej ich nie ma 40 roku życia.