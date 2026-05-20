Startuje specjalny kanał internetowy. VOX Złombol cię zaskoczy!

Złombol to jeden z największych charytatywnych rajdów samochodowych, podczas którego uczestnicy przemierzają tysiące kilometrów w zabytkowych autach z czasów PRL-u, by zbierać fundusze dla dzieci z domów dziecka. Tegoroczna edycja startuje 27 czerwca ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie, a meta planowana jest na początek lipca w marokańskiej miejscowości Ras el Ma.

W rajdzie weźmie udział prezenter Radia VOX FM, Kamil Rutkowski, który będzie na bieżąco relacjonował wyprawę, przedstawiając słuchaczom trasę od środka, wraz z uczestnikami i ich opowieściami z drogi.

Rozgłośnia uruchomiła również specjalną stację internetową VOX Złombol, dedykowaną temu wydarzeniu. Na jej antenie pojawią się unikalne programy, takie jak:

„Jedno oko na Maroko” – główna audycja z relacjami z trasy, wejściami Kamila Rutkowskiego oraz rozmowami z załogami.

„Apteczka Złombola” – oferująca praktyczne porady podróżnicze.

„Europa po drodze” – z ciekawostkami o krajach leżących na trasie i wspomnieniami z poprzednich edycji Złombola.

„Maroko bez hamulców” – zawierający praktyczne informacje dotyczące podróżowania po Maroku, lokalnych zwyczajów, dróg i atrakcji turystycznych.

Stacji VOX Złombol można słuchać na stronie voxfm.pl oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej Radia VOX FM.

