True Crime Night I w Warszawie: Noc, w której zbrodnia przestaje być fikcją!

Zapomnij o suchych faktach i akademickich wykładach. True Crime Night to maraton pełen porywających prelekcji, gorących dyskusji i bezprecedensowych spotkań z ludźmi, którzy na co dzień mierzą się z najciemniejszymi aspektami przestępczości. Od dziennikarzy śledczych, przez prawników, psychologów, aż po ekspertów kryminalistyki – wszyscy spotkają się na jednej scenie, by odkryć przed nami kulisy najgłośniejszych spraw.

Gwiazdy Kryminalnego Uniwersum: Kto wystąpi na True Crime Night?

Organizator, TCN Events Poland Zbigniew Nowak, pod czujnym okiem prowadzącej Aleksandry Cieślik z portalu Zero.pl, zgromadził prawdziwą plejadę ekspertów. Przygotujcie się na wieczór pełen wiedzy, zaskakujących analiz i mrożących krew w żyłach historii. Oto tylko niektóre z punktów programu, które rozgrzeją atmosferę:

Michał Waleszczyński – LIS (Sekielski Brothers Studio): "Bestialska Historia Świata" – zanurz się w mroczne karty dziejów, by zrozumieć ewolucję zbrodni.

Dr Maciej Szaszkiewicz w rozmowie z Łukaszem Kacą (Portal Zero.pl): "Profilowanie Kryminalne" – jak psychologowie i eksperci tworzą portrety sprawców, by pomóc wymiarowi sprawiedliwości.

Makabrycja: "Polscy Kanibale" – studium przypadków, które budzą grozę i niedowierzanie.

Piotr Chomczyński w rozmowie z Patrycją Kowal-Fidelus: "Taniec z Santa Muerte" – odkryj kult śmierci i jego wpływ na przestępczość.

Bartosz Grube (Pokój Przesłuchań) w rozmowie z Weroniką Bachorską: "Zmarli Mówią do Ciebie" – co eksperci potrafią wyczytać z ciał ofiar?

Piotr Sukiennik w rozmowie z Mój Świat Podcast: "Jak oszukać wariograf?" – czy wykrywacz kłamstw zawsze mówi prawdę?

Marcin Mikszta w rozmowie z Martyną Gałązką, Jessicą Dziedzic i Natalią Stencel: "Jak nie być p****tym gliną?" – bez cenzury o pracy policji.

Marta Kiermasz (Zło Zbrodnia Łowca Ofiara) w rozmowie z Podcastersi: "Justice for „Łomiarz”" – głośna sprawa, która wciąż budzi kontrowersje.

Kamila Rolak (Zet Jak Zbrodnia) w rozmowie z Mój Świat Podcast: "Orzechowska Case Study" – analiza jednego z najbardziej intrygujących przypadków kryminalnych.

Mecenas Bartosz Grube (Kancelaria Grube) w rozmowie z Arkadiuszem Kraską: "Skazany na dożywocie" – prawne aspekty najsurowszych wyroków.

Mateusz Baczyński (Kulisy Spraw Onet) w rozmowie z Agatą Tomaszewicz (Halo Tu Polsat): "Martwe Punkty" – o niewyjaśnionych sprawach i trudnościach w śledztwach.

Hanna Dobrowolska (Gazeta.pl) w rozmowie z Mecenas Dr Aleksandrą Miśkiewicz (Gob Legal Sp. K.): "Kajetan P. Case Study" – psychologiczny portret "Hannibala z Żoliborza".

Rafał Zalewski (Polsat Interwencja) w rozmowie z Mecenas Dr Karoliną Łagocką-Zielenkiewicz: "Tajemnice Zaginionych Kobiet" – bolesna prawda o nierozwiązanych sprawach zaginięć.

Igor Tuleya w rozmowie z Łukaszem Kacą i Zbyszkem Nowakiem (Portal Zero.pl): "Dożywocie sprawców zabójstw" – dyskusja o kontrowersyjnych wyrokach i ich wpływie na społeczeństwo.

Strzelanina w fabryce Gillette | Pokój Zbrodni

True Crime Night: Więcej niż prelekcje!

To wydarzenie to prawdziwa gratka dla pasjonatów kryminologii, psychologii behawioralnej, prawa karnego i medycyny sądowej. Co sprawia, że True Crime Night to pozycja obowiązkowa?

Spotkaj swoich idoli! Masz szansę porozmawiać w kuluarach z ekspertami, których znasz z mediów i podcastów. Zadaj pytania, wymień poglądy, poznaj ich perspektywę!

Zanurz się w case studies! Na żywo, z ust ekspertów, usłyszysz analizy najgłośniejszych spraw, które poruszyły Polskę.

Poszerz swoją biblioteczkę! Na miejscu będzie możliwość zakupu bestsellerów z kategorii literatury faktu, sygnowanych przez prelegentów.

Poznaj ludzi z pasją! True Crime Night to idealna okazja, by spotkać innych entuzjastów true crime, nawiązać kontakty i dzielić się swoją fascynacją.

