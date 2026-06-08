Co łączy Emilkę i Henryka po "Sanatorium Miłości"? Wszystko jest już jasne

Emilka w "Sanatorium miłości 8"

Energiczna uczestniczka szybko zdobyła sympatię widzów formatu Telewizji Polskiej. Kobieta jest wdową po mężu, który zmarł w wyniku choroby nowotworowej. Mimo bolesnych doświadczeń nie straciła pozytywnego nastawienia, tłumacząc, że należy korzystać z życia. W programie szukała głównie dobrej zabawy, ale była również otwarta na nowe znajomości. Nawiązała głębszą i dość romantyczną relację z Henrykiem. Choć jej względy próbował zdobyć także Paweł, uczestniczka wybrała pierwszego mężczyznę. Przymykała oko nawet na bolesne sytuacje, gdy jej wybranek chciał zaprosić na spotkanie Ewę, cierpliwie mu to wybaczając.

Niedawno, w wywiadzie dla stacji VOX FM, wspólny znajomy uczestników przekazał, że relacja pomiędzy bohaterami programu trwa, ale seniorka nie planowała wchodzić z mężczyzną w poważny związek.

Emilka i Henryk - wspólne chwile

Pomimo zapewnień o braku chęci na stworzenie stałego związku, seniorka regularnie publikowała w sieci wspólne fotografie ze swoim telewizyjnym partnerem. Uczestnicy programu zwiedzali Polskę i prowadzili transmisje na koncie mężczyzny w aplikacji TikTok, gdzie wspólnie żartowali ze swojego układu. Zdezorientowani obserwatorzy nie kryli swojego zdziwienia ich zachowaniem.

- Skoro ich nic romantycznego nie łączy, to czemu się tak zachowują - pytał jeden z internautów.

Seniorka początkowo ignorowała komentarze internautów, jednak na początku czerwca zdecydowała się opublikować ostry wpis. W komunikacie wyjawiła, że uczestnik hitowego show po raz kolejny ją rozczarował.

Bohaterowie „Sanatorium miłości” o życiu po programie i poszukiwaniu miłości Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Henio po raz drugi mnie zawiódł. Podobno człowiek uczy się na błędach, więc ja właśnie odrobiłam swoją lekcję. Zaufanie jest jak szkło - raz pęknie, da się skleić, ale ślady zostają. Ale wiecie co? Życie jest za krótkie, żeby oglądać się za siebie! Zamiast tracić energię na rozczarowania, wybieram uśmiech, dobrą zabawę i ludzi, którzy naprawdę są warci mojego czasu. A że jestem wolna? No cóż... Podobno lato dopiero się zaczyna! Tak więc głowa do góry, korona poprawiona i idę dalej. A Henio? Niech zostanie miłą lekcją na przyszłość - napisała Emilka.

Obserwatorzy masowo stanęli po stronie kobiety, wyrażając swoje poparcie dla jej decyzji.

- Przecież to od początku było do przewidzenia. Henio to typ który nie zasługuje na żaden związek. Chwiejny facet, niedojrzały pomimo wieku. Narcyz - napisał jeden z fanów.

Sama zainteresowana nie komentuje na razie tej sytuacji.