Daniel Martyniuk odcięty od świata. Trafił do wojskowego programu

Ostatnie miesiące w wykonaniu Daniela Martyniuka obfitowały w liczne kontrowersje, a mężczyzna szczególnie chętnie udzielał się w mediach społecznościowych w godzinach nocnych. Podczas transmisji internetowych regularnie obrażał przypadkowych ludzi, używał wulgarnych gestów, a nawet atakował słownie swojego ojca, gwiazdora disco polo, Zenona Martyniuka. W tamtym czasie otwarcie mówił o planach swoich rodziców, którzy zamierzali wysłać go do zamkniętego ośrodka leczenia uzależnień. Celebryta przekonywał jednak publicznie, że cała sytuacja z terapią to wyłącznie wyreżyserowany spektakl przygotowany specjalnie pod publikę.

Daniel Martyniuk urządził awanturę w samolocie

Daniel Martyniuk w telewizji. Syn Zenona Martyniuka wystąpi w stacji TTV

Nagle jednak nocne transmisje ustały, a młody Martyniuk całkowicie zniknął z przestrzeni wirtualnej w bardzo zagadkowych okolicznościach. Dziennikarze "Super Expressu" postanowili sprawdzić powody tej niespodziewanej nieobecności i ostatecznie ustalili, że potomek legendy disco polo bierze udział w nagraniach do programu "Nasi w mundurach" emitowanego na antenie TTV. Prace na planie zdjęciowym pochłonęły kilkanaście dni, podczas których wszystkim uczestnikom bezwzględnie zarekwirowano telefony komórkowe, co skutecznie pozbawiło ich dostępu do sieci oraz jakiegokolwiek kontaktu z bliskimi.

Warto przypomnieć, że we wcześniejszych odsłonach tego telewizyjnego formatu występowały już inne znane twarze, w tym między innymi Sylwia Bomba, która właśnie na planie show nawiązała relację ze swoim obecnym partnerem, Gregiem Collinsem. W kolejnych sezonach w militarnej produkcji swoich sił próbowała także Joanna Opozda, chociaż jak wynika z relacji, nie zaimponowała zbytnio swoją wiedzą. Do grona uczestników dołączyli również synowie Justyny Steczkowskiej, a obsadę programu przez kilka sezonów regularnie uzupełniali najbardziej wyraziści celebryci znani z popularnych produkcji stacji TVN oraz TTV.

Sonda Czy Daniel Martyniuk w programie "Nasi w mundurach" to dobry pomysł? TAK NIE

Program Nasi w mundurach. Daniel Martyniuk sprawdzi się w formacie stacji TTV

Z pewnością spora część widzów z niecierpliwością czeka na telewizyjną weryfikację tego, jak krnąbrny celebryta poradził sobie w surowych realiach koszarowych. Według relacji osób biorących udział w poprzednich edycjach show, produkcja narzuca niezwykle rygorystyczne zasady, które stanowią potężne wyzwanie zarówno pod kątem sprawności fizycznej, jak i wytrzymałości psychicznej uczestników.

„- Daniel radził sobie bardzo dobrze, a w dodatku był naprawdę bardzo sympatyczny. Długo wytrwał w programie -” zdradził w rozmowie z dziennikarzami "Super Expressu" pracownik produkcji związany ze stacją TTV.

„Chcielibyśmy pójść o krok dalej i poszukać odpowiedzi na pytanie: czy w dzisiejszych czasach istnieje model »prawdziwego mężczyzny« i co on tak naprawdę oznacza?” skomentowała ideę programu szefowa stacji TTV, Joanna Sołdra.

O tym, czy syn najpopularniejszego piosenkarza disco polo w Polsce zdołał zaliczyć ten swoisty test męskości, widzowie przekonają się już jesienią. Właśnie na ten okres zaplanowano bowiem oficjalną premierę nowych odcinków telewizyjnego formatu.

Czas pokaże, ilu widzów ostatecznie zdecyduje się włączyć telewizory, aby śledzić wojskowe zmagania kontrowersyjnego celebryty.