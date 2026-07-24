Od śpiewania z Rynkowskim do mentoringu za dziesiątki tysięcy. Tak zmieniła się dawna gwiazda polskiej sceny

Patrycja Sokół: Od muzyki do transformacji duchowej

Patrycja Sokół (44 l.) od najmłodszych lat obracała się w świecie muzyki. Swoje pierwsze kroki stawiała w Dziecięcym Zespole Pieśni i Tańca Varsovia, będąc tam solistką. W wieku zaledwie dziewięciu lat zaśpiewała u boku Ryszarda Rynkowskiego (74 l.). Później, jako nastolatka, występowała w chórkach, by w 2012 roku postawić na karierę solową.

Jako Pati Sokół zdobywała popularność w polskim show-biznesie. Jej debiutancki singiel „Woman's work” promował teledysk, w którym wystąpiła w odważnej scenie z Weroniką Rosati (42 l.). Kolejne klipy przyciągały znane nazwiska – pojawili się w nich Tomasz Kot (49 l.) oraz Maciej Stuhr (51 l.). Rok 2014 przyniósł premierę jej albumu „Neverland” oraz towarzyszącego mu spektaklu o depresji, który gościł na deskach teatrów przez dwa lata. W tym samym czasie nagrała też utwór do filmu „Miasto 44”.

Rok 2016 okazał się dla niej przełomowy. Poważna choroba skłoniła ją do radykalnych zmian. Kiedy jej ciało zaczęło szwankować, odkryła medytację i wyruszyła w podróże m.in. do Szwecji, Holandii, Rosji, Izraela, Stanów Zjednoczonych czy Indii. Zafascynowała się tantrą, a w wywiadzie dla WP Kobieta przyznała, że to ona sama doprowadziła do swojej choroby. Dzięki medytacji odzyskała równowagę, a w 2016 roku zmieniła imię na Riya, co oznacza „głos miłości”.

W aśramie w Indiach uznano, że zmiana imienia pomoże mi w wyzdrowieniu, bo na poziomie energetycznym Pati łączy się z dziewczynką, która ma przeistoczyć się w kobietę. I zrobiłam to, zmieniłam imię. Nie było to łatwe, dostałam nową tożsamość, nowe dokumenty. Ceremonia zmiany imienia nie ma związku z żadną religią. To piękne przyjęcie, w którym jest się celebrowanym. Wszyscy byli ubrani na biało, ja też, i obsypywali mnie kwiatami - mówiła w wywiadzie.

Obecnie Riya skupia się na pomocy innym, organizując własne warsztaty. Realizuje się jako autorka, wokalistka oraz coach mentalny. Na Instagramie deklaruje: „Spełniam wasze marzenia”. Z czasem jej działalność ewoluowała, odchodząc nieco od tantry na rzecz duchowości związanej z Bogiem. Jej profil śledzi ponad 100 tysięcy osób, a Sokół regularnie dzieli się tam refleksjami, łącząc magię i filozofię z religią, co nierzadko wywołuje kontrowersje.

Kontrowersyjny mentoring Riyi Sokół: 65 tys. zł za "nic"

Sokół proponuje darmowe warsztaty, które mogą przerodzić się w płatny, długoterminowy mentoring, wyceniany na imponujące 65 tysięcy złotych. Co zaskakujące, nie daje gwarancji na żadne konkretne efekty. Kiedy w podcaście „Matcha Talks” psycholog Julia Izmalkowa zapytała ją o rezultaty jej opieki, odpowiedź mentorki była dość nietypowa.

Nic nie obiecuję. Kompletnie nic. Na tym polega mentoring - stwierdziła szczerze Sokół. Czyli ktoś płaci 65 tys. w zamian za obietnicę "nic"? - dopytywała prowadząca. To nie jest obietnica nic, bo tam trafiają osoby, które mnie już znają, bardzo dużo przeżyły i które mają doświadczenie swoje własne i które wiedzą, czego mają się spodziewać po mnie. [...] One się nie pytają mnie o żadną obietnicę. Jak one by do mnie przyszły i powiedziały: "Co mi możesz obiecać?", to może bym się nad tym pochyliła, ale ja nigdy nie usłyszałam takiego pytania - podsumowała Riya.

Damian Michałowski będzie mieć własny program w TVN. Szok, jaki ma pomysł na nowy format!

Ta wymiana zdań odbiła się szerokim echem. Sokół tłumaczyła później, że poczuła się sprowokowana przez prowadzącą, zarzucając jej chęć wywołania afery, a nie przeprowadzenia rzetelnej rozmowy. Mimo fali krytyki ze strony internautów, Riya kontynuuje swoją misję. Niedawno świętowała pięciolecie swojej działalności coachingowej.

Drogi Boże. Dziękuję za ten zaszczyt prowadzenia biznesu moich marzeń. Dziękuję że mogę wpływać na życie ludzi. Dziękuję za najpiękniejsze wynagrodzenie jakim jest WIDZIEĆ ICH W WOLNOŚCI. Spełnionych. Sprawczych. Dziękuję że mnie wybrałeś do tej pracy. I obiecuję stawiać się kolejne 5, 10, 50 lat. Dopóki nie braknie mi sił - obiecywała.

Na koniec, warto dodać, że Riya Sokół postanowiła jeszcze bardziej podbić stawkę, podnosząc cenę swojego kursu z 65 do 77 tysięcy złotych!