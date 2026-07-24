Michał Wiśniewski o kulisach rozwodu z Mandaryną. Lider Ich Troje ujawnił, kto maczał w tym palce

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-07-24 14:31

Michał Wiśniewski ponownie poruszył temat rozstania z Mandaryną. W najnowszym wywiadzie lider grupy Ich Troje zdradził, jak naprawdę wyglądały kulisy ich głośnego rozwodu sprzed lat. Okazuje się, że Marta początkowo wcale nie była przekonana do zakończenia związku. Wokalista wskazał konkretną osobę, która mogła mieć decydujący wpływ na jej ostateczny krok.

Mandaryna wcale nie chciała zostawić Michała Wiśniewskiego?

Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu połączyli siły, co dla wielu fanów było sporym szokiem, biorąc pod uwagę ich medialny rozwód z 2006 roku. Część osób do dziś zastanawia się, co skłoniło ich do ponownego nawiązania współpracy. Jak wynika z niedawnych słów lidera Ich Troje, mimo poważnych kryzysów w ich małżeństwie, Marta w początkowej fazie zamierzała walczyć o przetrwanie związku.

Ona powiedziała, że ona nie chciała rozwodu, ona chciała dać nam czas. Ale komunikat, który do mnie dotarł, był zupełnie inny. Zawsze jest brak komunikacji

Wokalista wyznał w podcaście Moniki Richardson realizowanym dla "Faktu", że to ówczesna menedżerka artystki przekonała ją ostatecznie do zakończenia relacji.

To menedżerka wpłynęła na decyzję Mandaryny o rozwodzie

W świecie show-biznesu ciężko odciąć się od opinii osób z otoczenia, które często wpływają na kluczowe życiowe wybory. Michał Wiśniewski otwarcie wskazał, kto w jego ocenie skłonił Mandarynę do ostatecznego rozstania.

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Dzisiaj tym najgorszym doradcą na pewno jest faktor opinii publicznej. [...] Nie wiem, jak to jest przy kobietach, ale w przypadku Marty była to menedżerka, która wiedziała wszystko najlepiej i miała największe zaufania

Artysta zaznaczył to we wspomnianym wywiadzie, dodając jednocześnie, że nie ma do byłej żony żalu. Z jego perspektywy tamten wybór był w pełni uzasadniony.

Myślę, że Marta postąpiła bardzo dobrze

Kim była ówczesna menedżerka Mandaryny?

W okresie rozpadu małżeństwa z Michałem Wiśniewskim interesy Mandaryny reprezentowała Katarzyna Kanclerz. Warto wspomnieć, że wcześniej współpracowała ona również z samym liderem Ich Troje. Kanclerz to postać doskonale znana w branży muzycznej, mająca na swoim koncie współpracę z wieloma czołowymi artystami. Jej klientami byli między innymi Piotr Rubik, Edyta Bartosiewicz, Kasia Kowalska, a także formacje Hey i Virgin.

Michał Wiśniewski i Mandaryna siedzą uśmiechnięci w Operze Leśnej. O kulisach ich rozwodu przeczytasz na VOX FM.
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Michał Wiśniewski