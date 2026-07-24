Córka Ewy Sałackiej wspomina zmarłą mamę. Ten krótki wpis wyciska łzy

Równo 20 lat temu, 23 lipca, zmarła Ewa Sałacka – popularna artystka teatralna, filmowa i telewizyjna. Jej nagłe odejście wstrząsnęło wieloma fanami, którzy darzyli ją ogromną sympatią. O tej tragicznej dacie pamiętała Matylda, jedyna córka aktorki, publikując w sieci stare zdjęcie ze wzruszającym podpisem.

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Matylda Kirstein wspomina mamę na Instagramie

Jak to jest, że już od 20 lat uparcie Cię z nami nie ma... #mama 23.07.2026

– napisała Matylda Kirstein.

Ten lakoniczny komunikat mocno poruszył miłośników talentu Ewy Sałackiej. Publiczność do dzisiaj nie może uwierzyć w to, że tak szybko pożegnaliśmy tę utalentowaną i urodziwą aktorkę.

Śmierć Ewy Sałackiej w Arciechowie

Ewa Sałacka zmarła 23 lipca 2006 roku podczas wypoczynku na letnisku w Arciechowie, niedaleko Zalewu Zegrzyńskiego. Osa użądliła artystkę w usta, co doprowadziło do silnej reakcji alergicznej oraz wstrząsu anafilaktycznego.

Pomimo podjętych działań ratunkowych i błyskawicznej reakcji bliskich, życia 49-latki nie udało się uratować. Jej odejście było druzgocącym ciosem dla całej rodziny, przyjaciół z branży oraz sympatyków jej talentu.

Kariera aktorska Ewy Sałackiej

W dorobku Ewy Sałackiej znalazło się mnóstwo niezapomnianych kreacji, zarówno na dużym ekranie, jak i w telewizji. Największą rozpoznawalność dały jej występy w takich produkcjach jak komedia "Och, Karol" w reżyserii Katarzyny Lesiak czy serial "Na kłopoty… Bednarski", w którym wcieliła się w śpiewającą agentkę. Ponadto widzowie docenili jej kunszt w roli dziennikarki Christine w filmie "Klątwa Doliny Węży", jako Zosię w "Sztuce kochania" oraz Benitę von Altenburg w serialu "Pogranicze w ogniu". Aktorka zaliczyła także epizod jako prostytutka w jednym z odcinków legendarnego "07 zgłoś się". W latach 90. mignęła ponadto w "Czterdziestolatku. 20 lat później" i "Tygrysach Europy".

Gwiazda z powodzeniem występowała w wielu popularnych filmach i serialach, między innymi w "Fuksie", "Dzieciach i rybach" czy "Pierwszej miłości", grając Urszulę Paprocką. Nie ograniczała się jednak wyłącznie do kina i telewizji – często można było ją podziwiać na deskach teatru oraz w Teatrze Telewizji. Z uwagi na nietuzinkową urodę i silną prezencję, reżyserzy chętnie proponowali jej role kobiet z charakterem i nutą tajemnicy.

Związki i życie prywatne gwiazdy

Życie prywatne Ewy Sałackiej obfitowało w związki ze znanymi osobistościami show-biznesu. Jeszcze na studiach spotykała się z operatorem Dariuszem Wolskim, a w 1979 roku stanęła na ślubnym kobiercu z Krzysztofem Krauzem. Gdy ich małżeństwo dobiegło końca, aktorka była partnerką muzyka Zbigniewa Wodeckiego oraz lekarza Ludwika Kosmala.

Jej drugim mężem został w 1994 roku Witold Kirstein, z zawodu dentysta i chirurg szczękowy. W tym samym czasie powitali na świecie córkę Matyldę, która dzisiaj z czułością dba o pamięć o mamie.

Ewę Sałacką pochowano na warszawskich Powązkach. Mimo upływu dwóch dekad od jej tragicznej śmierci, fani nadal pamiętają o niej jako o jednej z najbardziej nietuzinkowych aktorek w Polsce.

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