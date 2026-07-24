Minęło ponad 20 lat od emisji "Zostać miss". Jak dziś wyglądają gwiazdy polsatowskiego hitu?

Fenomen serialu "Zostać Miss" w Polsacie

Polsatowski hit komediowy "Zostać Miss" trafił na ekrany w 2001 roku i błyskawicznie stał się wielkim przebojem. Scenariusz ukazywał kulisy konkursów piękności, bezlitośnie obnażając nonsensy branży modowej. Twórcy, na czele z reżyserem Wojciechem Pacyną, umiejętnie spletli wątki obyczajowe z nutą satyryczną. Niemniej jednak pewne rozwiązania fabularne, w tym epatowanie nagością czy uprzedmiotawianie bohaterek, wywoływały wśród odbiorców mieszane uczucia.

W obsadzie "Zostać Miss" z 2001 roku znaleźli się między innymi:

Dominika Figurska,

Aleksandra Nieśpielak,

Violetta Kołakowska,

Wojciech Wysocki,

Dorota Kamińska,

Jerzy Bończak,

Agnieszka Włodarczyk,

Anita Werner,

Małgorzata Socha,

Przemysław Sadowski,

Artur Dziurman,

Ewa Gawryluk,

Jolanta Fraszyńska,

Sławomir Orzechowski,

Piotr Polk.

Tak zmieniała się Anita Werner

"Zostać Miss 2" - porażka kontynuacji

Ogromna popularność debiutanckiego sezonu skłoniła stację do realizacji kolejnych odcinków. W kontynuacji przeniesiono ciężar opowieści na przygotowania do kolejnych wyborów miss, zagłębiając się mocniej w prywatne kłopoty bohaterek. Dołożono starań, by nasilić zarówno elementy komediowe, jak i zaserwować więcej mroczniejszych, dramatycznych momentów.

Mimo iż plan zdjęciowy był wylęgarnią talentów aktorskich, drugi sezon nie powtórzył komercyjnego sukcesu pierwowzoru z 2001 roku. Słabsze przyjęcie przez widzów sprawiło, że włodarze Polsatu zrezygnowali z rozwijania historii i zamknęli projekt na dwóch odsłonach.

W obsadzie "Zostać Miss 2" (premiera w 2003 r.) znaleźli się m.in.:

Dorota Kamińska,

Wojciech Wysocki,

Agnieszka Włodarczyk,

Magdalena Górska,

Joanna Kupińska,

Michał Milowicz,

Karolina Nowakowska,

Jerzy Bończak,

Artur Dziurman,

Jan Nowicki,

Magdalena Czerwińska,

Arkadiusz Głogowski,

Jacek Braciak.

Jak zmienili się aktorzy z "Zostać Miss"?

Zajrzeliśmy, jak obecnie prezentują się gwiazdy, które brylowały na ekranie w produkcji "Zostać Miss". Od premiery telewizyjnej minęły ponad dwie dekady. Niektórzy aktorzy zmienili się nie do poznania, wprawiając nas w niemałe osłupienie. Zachęcamy do obejrzenia galerii, w której zestawiliśmy dawne i obecne fotografie znanych twarzy.