Minęło ponad 20 lat od emisji "Zostać miss". Jak dziś wyglądają gwiazdy polsatowskiego hitu?

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-07-24 13:26

Piosenkę z czołówki serialu "Zostać miss" potrafiła zanucić przed laty spora część polskiej widowni. Perypetie kandydatek na królową piękności przyciągały przed telewizory rzesze telewidzów. Produkcja Polsatu obfitowała w żarty oraz sceny nagości. Postanowiliśmy sprawdzić, jak po przeszło dwóch dekadach wyglądają gwiazdy tego formatu.

Fenomen serialu "Zostać Miss" w Polsacie

Polsatowski hit komediowy "Zostać Miss" trafił na ekrany w 2001 roku i błyskawicznie stał się wielkim przebojem. Scenariusz ukazywał kulisy konkursów piękności, bezlitośnie obnażając nonsensy branży modowej. Twórcy, na czele z reżyserem Wojciechem Pacyną, umiejętnie spletli wątki obyczajowe z nutą satyryczną. Niemniej jednak pewne rozwiązania fabularne, w tym epatowanie nagością czy uprzedmiotawianie bohaterek, wywoływały wśród odbiorców mieszane uczucia.

W obsadzie "Zostać Miss" z 2001 roku znaleźli się między innymi:

  • Dominika Figurska,
  • Aleksandra Nieśpielak,
  • Violetta Kołakowska,
  • Wojciech Wysocki,
  • Dorota Kamińska,
  • Jerzy Bończak,
  • Agnieszka Włodarczyk,
  • Anita Werner,
  • Małgorzata Socha,
  • Przemysław Sadowski,
  • Artur Dziurman,
  • Ewa Gawryluk,
  • Jolanta Fraszyńska,
  • Sławomir Orzechowski,
  • Piotr Polk.
Tak zmieniała się Anita Werner

"Zostać Miss 2" - porażka kontynuacji

Ogromna popularność debiutanckiego sezonu skłoniła stację do realizacji kolejnych odcinków. W kontynuacji przeniesiono ciężar opowieści na przygotowania do kolejnych wyborów miss, zagłębiając się mocniej w prywatne kłopoty bohaterek. Dołożono starań, by nasilić zarówno elementy komediowe, jak i zaserwować więcej mroczniejszych, dramatycznych momentów.

Mimo iż plan zdjęciowy był wylęgarnią talentów aktorskich, drugi sezon nie powtórzył komercyjnego sukcesu pierwowzoru z 2001 roku. Słabsze przyjęcie przez widzów sprawiło, że włodarze Polsatu zrezygnowali z rozwijania historii i zamknęli projekt na dwóch odsłonach.

W obsadzie "Zostać Miss 2" (premiera w 2003 r.) znaleźli się m.in.:

  • Dorota Kamińska,
  • Wojciech Wysocki,
  • Agnieszka Włodarczyk,
  • Magdalena Górska,
  • Joanna Kupińska,
  • Michał Milowicz,
  • Karolina Nowakowska,
  • Jerzy Bończak,
  • Artur Dziurman,
  • Jan Nowicki,
  • Magdalena Czerwińska,
  • Arkadiusz Głogowski,
  • Jacek Braciak.

Jak zmienili się aktorzy z "Zostać Miss"?

Zajrzeliśmy, jak obecnie prezentują się gwiazdy, które brylowały na ekranie w produkcji "Zostać Miss". Od premiery telewizyjnej minęły ponad dwie dekady. Niektórzy aktorzy zmienili się nie do poznania, wprawiając nas w niemałe osłupienie. Zachęcamy do obejrzenia galerii, w której zestawiliśmy dawne i obecne fotografie znanych twarzy.

Aktorzy na planie serialu Zostać miss. O zmianach w wyglądzie gwiazd po 20 latach przeczytasz na VOX FM.
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