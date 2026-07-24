Minęło ponad 20 lat od emisji "Zostać miss". Jak dziś wyglądają gwiazdy polsatowskiego hitu?

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Fenomen serialu "Zostać Miss" w Polsacie
Polsatowski hit komediowy "Zostać Miss" trafił na ekrany w 2001 roku i błyskawicznie stał się wielkim przebojem. Scenariusz ukazywał kulisy konkursów piękności, bezlitośnie obnażając nonsensy branży modowej. Twórcy, na czele z reżyserem Wojciechem Pacyną, umiejętnie spletli wątki obyczajowe z nutą satyryczną. Niemniej jednak pewne rozwiązania fabularne, w tym epatowanie nagością czy uprzedmiotawianie bohaterek, wywoływały wśród odbiorców mieszane uczucia.
W obsadzie "Zostać Miss" z 2001 roku znaleźli się między innymi:
- Dominika Figurska,
- Aleksandra Nieśpielak,
- Violetta Kołakowska,
- Wojciech Wysocki,
- Dorota Kamińska,
- Jerzy Bończak,
- Agnieszka Włodarczyk,
- Anita Werner,
- Małgorzata Socha,
- Przemysław Sadowski,
- Artur Dziurman,
- Ewa Gawryluk,
- Jolanta Fraszyńska,
- Sławomir Orzechowski,
- Piotr Polk.
"Zostać Miss 2" - porażka kontynuacji
Ogromna popularność debiutanckiego sezonu skłoniła stację do realizacji kolejnych odcinków. W kontynuacji przeniesiono ciężar opowieści na przygotowania do kolejnych wyborów miss, zagłębiając się mocniej w prywatne kłopoty bohaterek. Dołożono starań, by nasilić zarówno elementy komediowe, jak i zaserwować więcej mroczniejszych, dramatycznych momentów.
Mimo iż plan zdjęciowy był wylęgarnią talentów aktorskich, drugi sezon nie powtórzył komercyjnego sukcesu pierwowzoru z 2001 roku. Słabsze przyjęcie przez widzów sprawiło, że włodarze Polsatu zrezygnowali z rozwijania historii i zamknęli projekt na dwóch odsłonach.
W obsadzie "Zostać Miss 2" (premiera w 2003 r.) znaleźli się m.in.:
- Dorota Kamińska,
- Wojciech Wysocki,
- Agnieszka Włodarczyk,
- Magdalena Górska,
- Joanna Kupińska,
- Michał Milowicz,
- Karolina Nowakowska,
- Jerzy Bończak,
- Artur Dziurman,
- Jan Nowicki,
- Magdalena Czerwińska,
- Arkadiusz Głogowski,
- Jacek Braciak.
Jak zmienili się aktorzy z "Zostać Miss"?
Zajrzeliśmy, jak obecnie prezentują się gwiazdy, które brylowały na ekranie w produkcji "Zostać Miss". Od premiery telewizyjnej minęły ponad dwie dekady. Niektórzy aktorzy zmienili się nie do poznania, wprawiając nas w niemałe osłupienie. Zachęcamy do obejrzenia galerii, w której zestawiliśmy dawne i obecne fotografie znanych twarzy.