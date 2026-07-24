Power Play zagra w Płocku. Tego wieczoru klub Tutaj może rozbujać się na całego

Fani tanecznych brzmień mogą już zaznaczać termin w kalendarzu. W piątek 24 lipca 2026 roku w klubie Tutaj w Płocku odbędzie się koncert live zespołu Power Play. To jedna z tych imprez, które mają wszystko, czego oczekuje publiczność disco polo - znaną nazwę, klubowy klimat i repertuar, przy którym trudno ustać w miejscu.

Jeśli ktoś lubi wieczory z energią, refrenami śpiewanymi razem z tłumem i atmosferą letniej zabawy, to ten koncert zapowiada się bardzo konkretnie. Płock szykuje się na noc, w której parkiet może pracować bez chwili wytchnienia.

Kiedy i gdzie odbędzie się koncert?

Wydarzenie zaplanowano na piątek, 24 lipca 2026 roku w klubie Tutaj w Płocku. To właśnie tam pojawi się Power Play z koncertem na żywo, który dla wielu fanów może być jednym z ciekawszych punktów wakacyjnego imprezowego kalendarza.

Warto mieć ten adres na oku, bo letnie koncerty w klubowym wydaniu potrafią przyciągać nie tylko stałych bywalców sceny disco polo, ale też tych, którzy po prostu chcą dobrze spędzić piątkowy wieczór.

Power Play na scenie - ekipa od hitów, które zna cała Polska

Power Play to marka doskonale znana fanom disco polo. Zespół od lat kojarzy się z melodyjnymi numerami, chwytliwymi refrenami i koncertami, podczas których publiczność szybko łapie wspólny rytm. Ich utwory regularnie przewijają się na imprezach, weselach i wakacyjnych playlistach, a na żywo ten repertuar zyskuje jeszcze więcej mocy.

To właśnie takie składy budują klimat gatunku - lekkość, taneczna energia i piosenki, które po prostu wpadają do głowy. W przypadku Power Play można spodziewać się wieczoru, w którym nie zabraknie znanych momentów i tego charakterystycznego disco-polowego vibe'u, za który publiczność pokochała ten zespół.

Nie tylko dla największych fanów disco polo

Ten koncert ma potencjał, by przyciągnąć nie tylko wiernych słuchaczy gatunku. Występ Power Play w klubie to dobry pomysł także dla tych, którzy po prostu szukają luźnej, tanecznej atmosfery i wieczoru bez zadęcia. Disco polo na żywo ma jedną wielką przewagę - bardzo szybko skraca dystans i zamienia zwykły piątek w imprezę, którą potem długo się wspomina.

Jeśli więc ktoś jeszcze się zastanawia, czy warto, odpowiedź jest prosta: tak. To może być właśnie ten wieczór, kiedy jeden refren uruchomi całą lawinę dobrej zabawy.

Wstęp wolny do 22:30 - warto pojawić się wcześniej

Dla uczestników jest też bardzo konkretna wiadomość organizacyjna. Wstęp jest wolny do godziny 22:30, więc osoby planujące udział powinny dobrze rozegrać przyjazd i wejście do klubu. Przy wydarzeniach z rozpoznawalnym zespołem wcześniejsze pojawienie się na miejscu zwykle po prostu się opłaca.

Letni wieczór w Płocku z małą pogodową podpowiedzią

Prognoza na ten wieczór wskazuje około 12 stopni i możliwy lekki deszcz, więc przed wyjściem warto zerknąć na aktualną aurę i uwzględnić, że noc może być wyraźnie chłodniejsza. To nie powinno przeszkodzić w zabawie, ale dobrze zaplanować wieczór tak, by komfortowo dotrzeć na miejsce i wrócić po koncercie.

Gdzie zaparkować w okolicy klubu?

Osoby wybierające się autem mogą wcześniej sprawdzić kilka parkingów w Płocku, które znajdują się stosunkowo blisko miejsca wydarzenia. Wśród przydatnych punktów są Parking przy ul. Warszawskiej 8, APCOA Parking MOSiR Płock Jagiellonka przy ul. Themersonów 1 oraz parking autobusowy przy al. Jana Kilińskiego 4. Przy letnich imprezach w mieście wcześniejsze zaplanowanie postoju potrafi oszczędzić sporo czasu.