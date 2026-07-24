Monika Olejnik nie zwalnia tempa na wakacjach. 70-latka trenuje już od świtu!

Monika Olejnik dba o formę nawet podczas urlopu

Dla Moniki Olejnik wiek to tylko liczba, a wymówki nie mają racji bytu! 70-letnia prezenterka, która niedawno zmagała się z rakiem piersi, nie zamierza zwalniać tempa. Od dawna promuje aktywny styl życia, podkreślając, że ruch pozytywnie wpływa zarówno na kondycję fizyczną, jak i psychiczną. Dziennikarka wielokrotnie zaznaczała, że to właśnie ponad dwadzieścia lat regularnych ćwiczeń pomogło jej przetrwać trudny czas choroby nowotworowej.

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QUIZ. Telewizyjne hity lat 90. TVP, Polsat, TVN. Dopasuj program do stacji. Randka w ciemno, Idź na całość, Śmiechu warte Pytanie 1 z 18 Program "Randka w ciemno" emitowany był w telewizji: TVP Polsat TVN Następne pytanie

Pomimo napiętego grafiku, obejmującego prowadzenie wymagającego programu publicystycznego oraz udział w wydarzeniach kulturalnych, gwiazda telewizji zawsze znajduje czas na ruch. Nawet podczas wakacji nie rezygnuje ze swoich przyzwyczajeń. Zamiast wylegiwać się w łóżku, wybiera poranny wysiłek. Na Instagramie udostępniła relację z pobytu na Korsyce, gdzie dzień zaczyna od joggingu.

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Trening skoro świt - napisała.

Bieganie to jednak nie wszystko. W pewnym momencie dziennikarka wykorzystała płotek do ćwiczeń, wykonując wymachy nogą. Trzeba przyznać, że jej forma robi wrażenie. Publikując podobne materiały, Olejnik nie tylko chwali się kondycją, ale przede wszystkim apeluje do swoich obserwatorów o dbanie o zdrowie - zachęca do profilaktyki, badań i regularnego ruchu. Przypomina, że choć aktywność nie gwarantuje uniknięcia choroby, to znacznie wspomaga organizm w walce o powrót do zdrowia.

Praca i treningi Moniki Olejnik na Korsyce

Pobyt na Korsyce to dla dziennikarki nie tylko czas relaksu, ale i pracy. Nawet będąc na urlopie, znajduje chwilę dla swoich fanów. Nagrała specjalne wideo, w którym recenzuje interesujące ją książki. Zaraz po zakończeniu nagrania, zdjęła koszulkę i ruszyła popływać. Jak widać, sport towarzyszy jej na każdym kroku! TUTAJ znajdziecie zdjęcia i wideo z wakacji Olejnik.

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