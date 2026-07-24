Michał Wiśniewski szykuje kolejny film o swoim życiu. Kontynuacja kultowego „Gwiazdora” po latach

Michał Wiśniewski budzi ogromne emocje od przeszło dwudziestu lat, nie znikając z pierwszych stron gazet. Ostatnio uwaga mediów skupiła się na wokaliście za sprawą nieoczekiwanego powrotu do relacji z Mandaryną. Chcąc ukrócić trwające od tygodni spekulacje, gwiazdor zdecydował się opublikować za pośrednictwem Instagrama oficjalne stanowisko dotyczące swoich spraw osobistych. Zdecydowanie odrzucił w nim oskarżenia o niewierność wobec piątej żony, Poli, z którą znajduje się w trakcie postępowania rozwodowego. Zarzuty te pojawiły się, gdy kobieta dała do zrozumienia publicznie, że o powrocie piosenkarza do Marty Wiśniewskiej dowiedziała się na początku bieżącego roku.

Jestem z Mandaryną i "zdradziłem z nią Polę". Nie wiem, w styczniu, nie wiem, kiedy. Ale ani w styczniu, ani w marcu, od kiedy się rozstaliśmy, tylko zaczęliśmy się spotykać pod koniec czerwca tego roku. Trochę zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona przez całą tę sytuację i bardzo się z tego powodu cieszę. Być może te pięć lat razem i 21 lat osobno pozwoli nam pewne rzeczy zrozumieć, przeanalizować i zrobić inaczej. Nieważne, czy dacie nam szansę, czy nie, my to po prostu zrobimy - powiedział na udostępnionym nagraniu.

Film dokumentalny o Michale Wiśniewskim

Biografia Michała Wiśniewskiego z pewnością mogłaby stanowić podstawę porywającego scenariusza filmowego. Podobne przedsięwzięcie miało już zresztą miejsce w 2002 roku, w okresie szczytowej sławy muzyka. Wtedy to Sylwester Latkowski wyreżyserował film „Gwiazdor”, który zaprezentował publiczności trudne relacje piosenkarza z jego matką, Grażyną. Od czasu ukazania się tamtego obrazu codzienność gwiazdora uległa diametralnym transformacjom. Artysta doświadczał sukcesów i porażek, wchodził w kolejne związki małżeńskie i przechodził rozwody, został ojcem łącznie szóstki dzieci, a ponadto w ostatnim czasie usłyszał wyrok uniewinniający. W odpowiedzi na pytanie redaktora Eski dotyczące ewentualnego nakręcenia kolejnego filmu dokumentalnego, Wiśniewski potwierdził trwające w tej kwestii rozmowy.

Ich Troje POLSAT HIT FESTIWAL

Nowy film o życiu Michała Wiśniewskiego

Na fali popularności form dokumentalnych, Doda przedstawiła niedawno serial o swoich losach. Krótko po tym, wielbiciele Edyty Górniak mogli zapoznać się z dwuodcinkowym obrazem poświęconym tej artystce. Wiele wskazuje na to, że nad analogicznym formatem pracuje obecnie również Roksana Węgiel. Jak w tym kontekście prezentują się plany Michała Wiśniewskiego? Piosenkarz poinformował dziennikarza portalu ESKA.pl, że trwają zaawansowane rozmowy nad stworzeniem materiału filmowego będącego swoistą kontynuacją słynnego „Gwiazdora” z 2002 roku.

W 2002 roku powstał "Gwiazdor". Może taki update? Rozmawiamy z wieloma osobami na ten temat. Na ten moment myślę, że jest za wcześnie, by o tym mówić. Pewnie powstanie, bo to jest kawał historii polskiej muzyki rozrywkowej - wyjawił enigmatycznie.

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