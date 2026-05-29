To nie samo SAFE jest kontrowersyjne. Ekspert wprost o największym problemem wokół finansowania

SAFE w Polsce

Unijny program SAFE to mechanizm niskooprocentowanych pożyczek na modernizację armii, który w Polsce stał się zarzewiem konfliktu na szczytach władzy.

Prezydent Karol Nawrocki, wspierany przez prezesa NBP, Adama Glapińskiego, zawetował ustawę wdrażającą ten instrument w marcu 2026 roku. Głowa państwa argumentowała, że zaciąganie zagranicznych zobowiązań na dekady uderza w suwerenność i bezpieczeństwo ekonomiczne kraju, proponując w zamian autorski projekt „SAFE 0%” oparty na środkach krajowych.

Rząd Donalda Tuska uznał weto za sabotaż obronności i zdecydował się na „plan B”. Obecnie stanęło na tym, że blokadę prezydencką ominięto poprzez uchwałę Rady Ministrów, co pozwoliło na uruchomienie 43,7 mld euro. Pierwsze umowy na systemy bezzałogowe i cyberbezpieczeństwo podpisano pod koniec maja 2026 roku, mimo trwającego sporu konstytucyjnego o legalność tej ścieżki.

REFERENDUM I KONSTYTUCJA NAWROCKIEGO, MENTZEN ATAKUJE GENERAŁA, SAFE PRZYJĘTY! | Dudek o Polityce

SAFE nie jest złe

Marek Budzisz nie ukrywa, że wiele tematów jest nie do końca wyjaśnionych. Według niego to nie samo SAFE jest złe.

- Uważam, że poleganie tylko na jednym mechanizmie finansowania tak jak w przypadku Polski jest błędem. Powinniśmy postępować w tym segmencie jak Francuzi. Oni również z tego korzystają, ale finansują też 10% swoich potrzeb. Nie są uzależnienie od tego mechanizmu. To bym zalecał polskiemu rządowi. Sam SAFE nie jest wątpliwy, a korzystanie z tylko jednego mechanizmu finansowania, który nas uzależnia od jednego modelu [...] Reperkusje mogą być podobne jak w przypadku krajów, które mają duże zadłużenie publiczne do PKP. Przykład Włoch powinien być instruktażowy. Mają duże zadłużenie, ale uważa się je za względnie bezpieczne - powiedział Budzisz.

Dodał, że jest kolejny według niego spory problem.