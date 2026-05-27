Gotowe stylizacje męskie – zestawy na co dzień, do pracy i na weekend

Stylizacja na co dzień – wygoda bez kompromisów

Wygodne ubrania zwykle nie kojarzą się z czymś stylowym. A jednak codzienna stylizacja powinna być właśnie taka, czyli funkcjonalna i wcale nie musi wyglądać przypadkowo. Sprawdzony i ponadczasowy zestaw to gładki T-shirt w stonowanym kolorze, zestawiony z jeansami.

Żeby faktycznie było wygodnie, to jeansy mogą być w kroju tapered lub dad jeans. Na wierzch możesz zarzucić rozpiętą luźną koszulę. Żeby jednak nie zrobiło się zbyt tłoczno, postaraj się trzymać góra trzech neutralnych barw, jak beż, granat czy szary. Dopiero do takiej bazy stopniowo dokładaj dodatki. I gotowe! Załóż sneakersy i ruszaj na miasto ze swoim casualowym lookiem.

Do pracy – stylowy smart casual, czyli coś więcej niż koszula

Czym byłyby gotowe stylizacje męskie bez czegoś w stylu smart casual? Styl biurowy to nie zawsze garnitur od poniedziałku do piątku. W większości miejsc pracy można postawić na coś między elegancją a codziennością. Dobry zestaw to spodnie chinosy w kolorze khaki, granatu czy oliwki, których nie może zabraknąć w Twojej garderobie.

Do tego koszula z kołnierzykiem oxford bez krawata lub cienki sweter z okrągłym dekoltem nałożony na koszulkę polo. Na buty wybierz loafersy lub derby i klasyczny, a przy tym elegancki komplet do pracy gotowy. Jeśli jednak Twoja praca wymaga, by odzież była bardziej formalna, to wystarczy, że na wierzch dorzucisz marynarkę, ale taką niepasującą do spodni, czyli blazer.

Inspiracja na weekend – luz z charakterem

Weekend to czas na swobodę. Masz tu przestrzeń na ciekawsze połączenia i możesz do woli bawić się teksturą, nadrukiem czy warstwami. Jedna z lepszych gotowych męskich stylizacji na weekend to luźniejsze spodnie jak cargo czy szerokie jeansy, koszulka z graficznym printem i lekka kurtka overshirt lub bomberka. Do całości możesz dołożyć czapkę z daszkiem i nerkę lub kilka pierścionków, co będzie stanowić ciekawy i wyrazisty detal.

W zimniejsze weekendy też możesz bawić się modą: wystarczy klasyczny zestaw z grubym golfem, wełnianym płaszczem i ciemnymi spodniami. Dla lepszego efektu pod golf możesz założyć koszulę, a następnie lekko podwinąć rękawy, by nieco wyeksponować jej mankiety. Buty to koniecznie chunky sneakersy lub skórzane workery.

Gotowe stylizacje męskie w zasięgu ręki

Jak widzisz, tworzenie ponadczasowych kompletów wcale nie musi być trudne. Najlepiej jest kierować się zasadą kapsułowej szafy, czyli kupować ubrania tak, by każde z nich dało się ze sobą połączyć na różne sposoby. Wystarczy Ci kilka dobrych jakościowo koszulek, trzy pary porządnych spodni oraz kurtka i marynarka.

Materiał sponsorowany