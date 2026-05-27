Błażej Stencel szalał w dmuchanym jednorożcu. Dał piękny prezent partnerowi

Związek Błażeja Stencla i Kamila Krupicza. Para planuje ślub

Kamil Krupicz oraz Błażej Stencel są w szczęśliwym związku już od niemal siedmiu lat. Obaj funkcjonują w świecie mediów i właśnie tam skrzyżowały się ich ścieżki. Zakochani coraz chętniej opowiadają o swoim życiu prywatnym, a w marcu 2025 roku poinformowali fanów o zaręczynach. Partnerzy planują zorganizowanie wesela w ojczyźnie, koniecznie w otoczeniu rodziny i przyjaciół. Mężczyźni poinformowali jednocześnie w internecie o alternatywnym scenariuszu. Biorąc pod uwagę aktualne wydarzenia w kraju, dopuszczają zawarcie związku małżeńskiego poza granicami, a następnie jego oficjalną rejestrację w Polsce.

Zakochani musieli jednak zmierzyć się w przeszłości z bardzo poważnym kryzysem relacji. Kamil Krupicz otwarcie przyznał, że obaj zdecydowali się na profesjonalną terapię dla par. Wspólna praca ze specjalistą pozwoliła im odbudować utracone zaufanie i uratować związek. Mężczyźni zgodnie potwierdzają, że przepracowanie tamtych problemów ostatecznie znacząco scementowało ich miłość.

Aktorzy wychowują wspólnie dwa psy rasy hawańczyk, którym nadali imiona „Fortuna” i „Forsa”. Obie suczki od okresu szczenięcego przechodzą staranne szkolenia pod okiem swoich właścicieli. Mężczyźni są bardzo zżyci ze zwierzętami i często nazywają je pieszczotliwie swoimi córkami.

Telewizyjni gwiazdorzy regularnie publikują nowe treści w mediach społecznościowych, gdzie otwarcie dokumentują swoją relację. Para ma również jasne zasady dotyczące internetowego hejtu, który jest natychmiastowo tłumiony. Obaj wyraźnie zaznaczają, że na ich profilach nie ma najmniejszego miejsca na obraźliwe i nienawistne komentarze.

Błażej Stencel nie chce ślubu za granicą! Zdradził swoje plany po zaręczynach

Błażej Stencel wystartował w Runmageddonie. Użył dmuchanego koła

Zarówno Stencel, jak i Krupicz przywiązują ogromną wagę do kondycji fizycznej. Ich codzienność to zdrowe posiłki oraz regularne treningi siłowe. Prowadzący „Koło Fortuny” postanowił jednak sprawdzić swoje granice i zapisał się na ekstremalny bieg z przeszkodami. Podczas przeprawy przez zbiornik wodny zawodnik ułatwił sobie zadanie, wykorzystując dmuchanego jednorożca.

- Możesz przebiec Runmageddon, ale w środku i tak pozostaniesz jednorożcową księżniczką [...] Tak właściwie to byłem księciem, bo wiozłem na tym jednorożcu kwiatki dla mojego księcia 🤴 - napisał Stencel.

Trasa wymagała od prezentera telewizyjnego niesamowitego wysiłku i ciągłej walki ze zmęczeniem. Zawodnik ostatecznie dotarł do upragnionego finiszu, dryfując na kolorowym materacu. W kolejnym wpisie w sieci udostępnił moment, kiedy to prosto z trasy wręcza ozdobne rośliny Kamilowi Krupiczowi.

Obserwatorzy masowo ruszyli do komentowania, wyrażając ogromne uznanie dla romantycznego gestu uczestnika zawodów. Internauci gratulowali także prowadzącemu „Koło Fortuny” doskonałej formy. Według fanów prezenter poradził sobie ze wszystkimi przeszkodami znakomicie i wykręcił naprawdę imponujący czas.

Zobaczcie w naszej galerii zdjęć, jak Błażej Stencel walczy w dmuchanym jednorożcu!