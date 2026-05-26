Anna Powierza i Dzień Matki na sportowo. Czesia z "Klanu" bawiła się na rolkach u boku 12-letniej córki

Majowe święto dedykowane wszystkim mamom ma w naszej rodzimej tradycji ogromną wagę i pozwala w wyjątkowy sposób podziękować im za codzienny trud. Znana aktorka Anna Powierza zrezygnowała z klasycznego świętowania na kanapie i postawiła na sporą dawkę ruchu. Ten szczególny czas postanowiła przeznaczyć na wspólną aktywność fizyczną w towarzystwie swojej coraz starszej pociechy.

Anna Powierza wychowuje 12-letnią Helenę. Z córką ma bliski kontakt

Kariera tej artystki nabrała rozpędu w latach dziewięćdziesiątych, gdy zagrała w wielu hitowych produkcjach. Największą popularność przyniósł jej jednak angaż do telenoweli "Klan" w 1999 roku, gdzie wcieliła się w postać Czesi. Obecnie 47-letnia Anna Powierza wychowuje córkę, z której ojcem, Łukaszem Dylińskim, rozstała się na niedługo po porodzie. Czas pędzi nieubłaganie, bo Helena ma już 12 lat i chętnie wspiera mamę. Niedawno zagościła z nią w studiu "Pytania na śniadanie".

Czesia z "Klanu" zachęca do ruchu. Aktorka spędziła Dzień Matki na rolkach

Czujni fotoreporterzy uchwycili duet matki i córki, gdy panie na sportowo celebrowały to szczególne święto - Dzień Matki. Anna Powierza wraz z Heleną założyły rolki i udały się w rejon placu zabaw. Artystka i jej 12-letnia córka łapały majowe słońce, relaksując się na leżakach z zimnymi napojami. Warto dodać, że gwiazda chętnie promuje ruch, a w dorobku ma książki o redukcji wagi u osób z insulinoopornością czy chorobami tarczycy. Fotki z tego wyjścia znajdziecie w galerii w dalszej części.

Anna Powierza zaskakuje wyglądem. Właśnie postawiła na dredy

Podczas aktywnego relaksu na świeżym powietrzu trudno było przegapić zupełnie nowy wizerunek ulubienicy widzów "Klanu". O odważnej metamorfozie Anna Powierza zdążyła już wcześniej poinformować fanów w mediach społecznościowych. Zamiast dotychczasowego, klasycznego uczesania, głowę 47-latki zdobią teraz wyraziste dredy.

25

Sonda Najlepszy prezent na Dzień Matki to: Kwiaty Kosmetyki Słodycze Czas wspólnie spędzony Voucher