Takie są relacje po Hotelu Paradise 12. Nie tylko miłość, ale również nienawiść

Zasady i uczestnicy dwunastej edycji "Hotelu Paradise". Edyta Zając znów poprowadziła show

Nagrania do najnowszej odsłony popularnego formatu odbyły się na początku 2026 roku, a zmagania bohaterów stacja emitowała od marca do maja. Gospodynią telewizyjnego hitu niezmiennie pozostała Edyta Zając, która towarzyszyła mieszkańcom rajskiej willi w słonecznej Tajlandii. Triumfatorami całej zabawy zostali Dominika Leśniewska oraz Marcel Machciński. Telewizyjni zakochani ostatecznie nie przetrwali próby czasu, ponieważ niedługo po powrocie do ojczyzny postanowili definitywnie zakończyć swój związek.

Twórcy reality show wprowadzili w tym sezonie kilka bardzo istotnych modyfikacji w regulaminie zabawy. Producenci zrezygnowali z organizowania spotkań w ramach tak zwanej Wyroczni, a główna wygrana wzrosła dwukrotnie i wyniosła dwieście tysięcy złotych. Uczestnicy otrzymali również zupełnie nową możliwość zdobywania dodatkowych środków finansowych na długo przed ostatecznym rozstrzygnięciem programu.

W dwunastej edycji telewizyjnego hitu o miłość i wielkie pieniądze rywalizowało wielu singli:

Andrzej Banaszak;

Magda Biegalska;

Dominika Leśniewska;

Marcel Machciński;

Krystian Piotrak;

Zuzanna Małaj;

Oliwia Lisowska;

Denis Wadziński;

Roksana Więcko;

Bartosz Wierzbicki;

Weronika Dżugan;

Tobiasz Bęben;

Darek Goliński;

Marta Szczygieł;

Martyna „Angel” Staniszewska;

Weronika Plichaty;

Maksymilian Szmeruk;

Mateusz Kryk;

Tymoteusz Szymirski–Kowalski;

Paulina Sarbinowska;

Kamila Kusy.

Które pary przetrwały po finale "Hotelu Paradise 12"? Krystian Piotrak i Zuzanna Małaj wciąż są razem

Wiele osób biorących udział w eksperymencie zapewniało przed kamerami o chęci kontynuowania rozpoczętych romansów w prawdziwym życiu. Codzienność zweryfikowała te plany w dość brutalny sposób, ponieważ jedynie Krystian Piotrak i Zuzanna Małaj postanowili pielęgnować swoje uczucie i do dziś tworzą zgraną parę. Pozostali mieszkańcy wilii musieli szybko zmierzyć się z rzeczywistością.

Okazało się, że dawne deklaracje szybko legły w gruzach i niemal nikt nie kontynuuje znajomości:

Magda Biegalska ostatecznie nie stworzyła związku z Andrzejem Banaszakiem;

Weronika Dżugan zrezygnowała ze spotkań z Tobiaszem Bębnem;

Oliwia Lisowska zakończyła romantyczną relację z Denisem Wadzińskim;

Roksana Więcko zamknęła etap bliskości z Bartoszem Wierzbickim;

Tobiasz Bęben nie widuje się w celach miłosnych z Martą Szczygieł.

Zaskakującym obrotem spraw okazało się powstanie zupełnie nowego związku, w który zaangażowali się Roksana Więcko oraz Mateusz Kryk. Uczestniczka wzięła sprawy w swoje ręce i odezwała się do kolegi z programu, a mężczyzna błyskawicznie odwzajemnił chęć nawiązania bliższej relacji.

Wszystkie doniesienia na temat obecnego statusu bohaterów opierają się na materiałach publikowanych przez nich samych w mediach społecznościowych oraz na naszych redakcyjnych ustaleniach.

Zaskakujące przyjaźnie po "Hotelu Paradise". Oliwia Lisowska i Dominika Leśniewska trzymają się razem

Udział w reality show często owocuje trwałymi znajomościami, które płynnie przenoszą się do świata realnego. Przykładem takiej zażyłości jest relacja Oliwii Lisowskiej i Dominiki Leśniewskiej. Bohaterki bardzo mocno zżyły się ze sobą w trakcie nagrań, o czym świadczy chociażby fakt wspólnego oglądania finałowego odcinka dwunastej serii.

Magda Biegalska zbudowała silną paczkę znajomych, do której należą Roksana Wiecko, Marta Szczygieł, Marcel Machciński oraz Zuzanna Małaj. Z tego samego grona Roksana utrzymuje świetny kontakt z Bartoszem Wierzbickim i Andrzejem Banaszakiem. Panowie otwarcie przyznają w sieci, że ich koleżeństwo przetrwało próbę czasu. Cała wspomniana trójka pała również sporą sympatią do Darka Golińskiego.

Kamila Kusy znalazła z kolei wspólny język z Roksaną Wiecko, Maksymilianem Szmerukiem, Martą Szczygieł, Zuzanną Małaj i Marcelem Machcińskim. Grupa tych przyjaciół regularnie chwali się w internecie materiałami wideo oraz wspólnymi fotografiami z licznych spotkań.

Zaskoczeniem dla fanów może być silna zażyłość Tobiasza Bębna z Oliwią Lisowską. Uczestniczka chętnie afiszuje się tą znajomością, a ukoronowaniem ich świetnych relacji był wspólny występ w najnowszym teledysku do utworu muzycznego Tobiasza.

Konflikty po zakończeniu nagrań. Roksana Wiecko pokłóciła się z Zuzanną Małaj

Zakończenie pracy na planie zdjęciowym uwypukliło dawne spory, a niektórzy celebryci do dziś darzą się jawną niechęcią. Jak informowaliśmy w poprzednich publikacjach, Roksana Wiecko całkowicie zerwała kontakt z Zuzanną Małaj oraz Martyną Staniszewską. Kością niezgody między uczestniczkami okazały się niewyjaśnione dotąd sytuacje z czasów pobytu w rajskiej willi.

Konflikt między Andrzejem Banaszakiem a Magdą Biegalską narastał już podczas obecności kamer. Okres emisji poszczególnych odcinków w telewizji jedynie dolał oliwy do ognia, przez co byli partnerzy z programu darzą się obecnie głęboką awersją.

Magda Biegalska znalazła się również na celowniku Dominiki Leśniewskiej i Oliwii Lisowskiej. Obie panie głośno wyrażały swoją niechęć do koleżanki zarówno podczas tak zwanej Superpandory, jak i w prywatnych wpisach w internecie. Identyczne, chłodne nastawienie prezentują one w stosunku do Roksany Wiecko.

Największe kontrowersje wzbudza jednak fakt, że Dominika Leśniewska otwarcie przyznała się do fatalnych relacji ze swoim programowym partnerem, Marcelem Machcińskim. Choć wygrali wspólnie główne trofeum, to z nagrań udostępnionych przez kobietę przy okazji komentowania specjalnego streama jasno wynikało, że nie darzy ona zwycięzcy absolutnie żadną sympatią.

Chłodne stosunki panują także na linii Oliwia Lisowska i Mateusz Kryk. Po serii niezwykle trudnych sytuacji w tajlandzkiej posiadłości, ich znajomość nabrała wybitnie wrogiego charakteru.

