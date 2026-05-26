Magda z "Hotelu Paradise" była gnębiona! Szczere wyznanie uczestniczki o biedzie

Trudna przeszłość gwiazdy „Hotelu Paradise”

Dla fanów telewizyjnego formatu „Hotelu Paradise” Magda to przede wszystkim silna osobowość, niesamowita śmiałość oraz ostry język. Podczas pobytu w rajskiej willi wielokrotnie udowodniła, że potrafi walczyć o swoje interesy i nie unika ostrych spięć z innymi domownikami. Okazuje się, że za tą żelazną postawą kryje się bolesna historia z przeszłości. Goszcząc w internetowym formacie „Blaski i Cienie” u Andżeliki Bielskiej, uczestniczka reality show powróciła do trudnych szkolnych lat i wyznała, że jej dorastanie wcale nie było usłane różami.

„Jako dziecko byłam spokojniejsza. Ja w podstawówce byłam gnębiona. Ta moja pewność siebie, to jest coś, czego musiałam nauczyć się w przeciągu lat. Jako dziecko byłam bardziej introwertyczna. Mój ekstrawertyzm to jest rzecz nabyta.”

To wyznanie może zaskoczyć osoby, które oglądały uczestniczkę w reality show TVN7. Magda przez cały sezon sprawiała wrażenie bardzo pewnej siebie, a dziś sama przyznaje, że musiała wypracować ten charakter.

Magda z programu stacji TVN7 o finansowych zmaganiach rodziny Najbardziej poruszający fragment rozmowy dotyczył powodów, przez które była wyśmiewana przez rówieśników. Magda nie ukrywała, że wychowywała się w trudnych warunkach finansowych.

„(...) Głównie dlatego, że ja się wychowałam w biednej rodzinie. To był powód, że miałam szpileczki wbijane przez dziewczyny w podstawówce.”

Gdy prowadząca zapytała o detale dotyczące sytuacji w rodzinnym domu, Magda zdecydowała się postawić granicę.

„Wolałabym raczej nie mówić.”

Uczestniczka „Hotelu Paradise” ciężko pracowała na swoją przebojowość

Zakończenie emisji „Hotelu Paradise” nie sprawiło, że o Magdzie przestano mówić; jej postać wciąż wywołuje ożywione dyskusje wśród fanów. Głównym powodem są napięte stosunki z telewizyjnym partnerem, Andrzejem, z którym nie udało się jej stworzyć romantycznej więzi, a ich relację można wręcz opisać jako wzajemną antypatię.

Jej determinacja i stanowczość mogą stanowić odpowiedź na bolesne przeżycia z przeszłości. Magda nie ukrywa, że odwagę i asertywność musiała w sobie wypracować, co wyraźnie kontrastuje z jej wizerunkiem, do którego przyzwyczaili się telewidzowie. Okazuje się, że za pewną siebie fasadą kryje się nieznana wcześniej historia.