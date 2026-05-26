Marta i Damian z "Love is Blind: Polska" unikają odpowiedzi. Fani programu zarzucają im grę na zasięgi

Zasady reality show. O co chodzi w programie "Love is Blind" na Netfliksie

Popularna produkcja dostępna na platformie Netflix to nietypowy eksperyment społeczny. Twórcy sprawdzają w nim szanse na zbudowanie trwałego uczucia bez oceny atrakcyjności fizycznej drugiej osoby. Uczestnicy początkowo przebywają w odizolowanych pokojach i kontaktują się wyłącznie za pomocą głosu. Taki mechanizm zmusza singli do skupienia się na cechach charakteru oraz wspólnych priorytetach życiowych. Kluczowym momentem w całym procesie są zaręczyny. Zakochani mogą po raz pierwszy spojrzeć sobie w oczy dopiero po podjęciu ostatecznej decyzji o zawarciu małżeństwa.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Marta i Damian w "Love is Blind: Polska". Historia ulubieńców widzów

Związek Marty oraz Damiana błyskawicznie zyskał ogromne grono sympatyków wśród odbiorców formatu. Kobieta początkowo wahała się między trzema kandydatami, ale w końcu postawiła na Damiana. Jego specyficzne poczucie humoru okazało się strzałem w dziesiątkę i pomogło mu zdobyć serce wybranki. Codzienność po powrocie do prawdziwego życia przyniosła jednak sporo wyzwań. Partnerzy zmagali się z problemami w komunikacji ze względu na bezkompromisowy charakter Marty. Dodatkową przeszkodą okazały się kwestie finansowe i dyskomfort mężczyzny z powodu wyższych zarobków jego narzeczonej. Zakochani ostatecznie stanęli na ślubnym kobiercu i złożyli przysięgę małżeńską. Zszokowali jednak wszystkich swoją nieobecnością podczas nagrań odcinka specjalnego. Taka sytuacja wydarzyła się po raz pierwszy w historii tego globalnego formatu.

Czy Marta i Damian przetrwali próbę czasu? Fani "Love is Blind" mają dość milczenia

Uczestnicy jeszcze przed emisją finałowego spotkania "Love is Blind: Polska" publikowali w sieci materiały podsycające domysły na temat ich wspólnej przyszłości. Ominięcie przez nich nagrań specjalnego odcinka tylko spotęgowało krążące w internecie plotki. Po fali spekulacji małżonkowie zamieścili wreszcie wspólne oświadczenie.

„Dziękujemy za wszystkie wiadomości i wsparcie ❤️ Ostatni czas był dla nas bardzo intensywny, dlatego potrzebujemy trochę przestrzeni i spokoju. Dziękujemy za zrozumienie ✨ D&M” - przekazała Marta za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

Najbardziej dociekliwi widzowie już wcześniej wyśledzili aktywność kobiety na forach dla rodziców. Odkryto również oficjalną zmianę jej nazwiska w firmowych rejestrach. Odbiorcy z Polski oraz z zagranicy są mocno zniesmaczeni postawą pary i oczekują jasnego stanowiska w tej sprawie. Komentujący zarzucają im nieszczerość i sztuczne budowanie zainteresowania wokół własnych profili.

„To monetyzacja. Zbijają zasięgi na plotkach, zamiast powiedzieć, czy są razem”

„Bawią sie z nami w kotka i myszkę. Dlaczego nie napisali wprost?”

„Teraz będą przez miesiąc wrzucać dziwne rolki, żebyśmy ich obserwowali”.

Główni zainteresowani konsekwentnie ignorują krytyczne głosy. Próżno szukać jakichkolwiek negatywnych opinii bezpośrednio pod ich internetowym wpisem. Znajdują się tam wyłącznie komentarze od lojalnych fanów oferujących wsparcie i pełne zrozumienie dla trudnej sytuacji małżonków.