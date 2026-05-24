Kto przetrwał po polskiej edycji programu „Love is Blind”? Znamy losy wszystkich uczestników

Losy Krzysztofa i Maliki z polskiej edycji „Love is Blind”

Ten duet zakończył swoją relację jeszcze przed wielkim finałem eksperymentu. Krzysztof zrezygnował z wyboru Kingi, jednak pochodząca z Kazachstanu dziewczyna zupełnie nie dogadywała się z pracującym na Islandii cieślą. Narzeczeni regularnie się sprzeczali, a po powrocie do kraju na jaw wyszła zdrada mężczyzny. Początkowo winowajca przyznawał się wyłącznie do pocałunku, jednak później Malika dowiedziała się o kontakcie fizycznym od samej Kingi. To ostatecznie przypieczętowało ich ostateczne rozstanie.

Byli narzeczeni zrezygnowali z utrzymywania ze sobą jakichkolwiek relacji po zakończeniu zdjęć. Islandzki cieśla odbył tylko jedno spotkanie z Kingą, która aktualnie buduje szczęście u boku innego partnera. Pochodząca z Kazachstanu uczestniczka podjęła jednak próbę rozmowy z byłym narzeczonym poza okiem kamer i miała nawet okazję poznać jego bliskich. Ostatecznie oboje uznali, że ich obecna relacja to zwykła znajomość bez żadnych romantycznych planów. Zarówno Krzysztof, jak i jego niedoszła żona, pozostają obecnie bez partnerów życiowych.

Daria i Filip z „Love is Blind” wzięli ślub

Ta para wzbudziła ogromne zdumienie wśród fanów netfliksowej produkcji. Ich relacja opierała się w równej mierze na poważnych dyskusjach, co na silnym podtekście seksualnym. Sytuację komplikowały wcześniejsze zażyłości uczestników, ponieważ dziewczyna budowała więź z Jackiem, natomiast steward zbliżył się wcześniej do Julity. Mimo tych trudności oboje zdecydowali się na zaręczyny. Specyfika pracy mężczyzny w lotnictwie bywała powodem późniejszych nieporozumień, ale zakochani cierpliwie rozwiązywali wszelkie spory. Choć przed ołtarzem uczestnik miał pewne wątpliwości, zdecydował się na wypowiedzenie sakramentalnego „tak”, czym wywołał sporą radość Darii. Para do dziś tworzy szczęśliwy i zgrany związek małżeński.

Marta i Damian z „Love is Blind”. Czy są dalej razem?

Ci uczestnicy szybko zyskali ogromną sympatię osób śledzących losy bohaterów programu. Kobieta rozważała początkowo trzech potencjalnych partnerów, jednak to specyficzne poczucie humoru Damiana najbardziej przypadło jej do gustu. Kłopoty pojawiły się zaraz po powrocie z wyjazdu, kiedy narzeczeni mieli problem ze znalezieniem wspólnego języka. Uczestniczka twardo obstawała przy swoich opiniach, a rozmowy o wyższych zarobkach partnerki wprawiały mężczyznę w wyraźne zakłopotanie. Pomimo tych różnic i widocznych problemów komunikacyjnych oboje wyrazili zgodę na zawarcie związku małżeńskiego. Ponieważ małżonkowie nie wzięli udziału w specjalnym odcinku podsumowującym cały sezon, brakuje oficjalnych informacji o ich aktualnym statusie relacji.

Julita i Jacek rozstali się w „Love is Blind”

Losy tej dwójki były wyjątkowo skomplikowane ze względu na uczuciowe zawirowania w początkowym etapie eksperymentu. Zanim doszło do ostatecznego wyboru, oboje angażowali się w budowanie więzi z innymi uczestnikami. Mimo tych przeszkód postanowili stworzyć związek, a mężczyzna zyskał nawet „akceptację” syna swojej narzeczonej. Później jednak zakochani mieli ogromne trudności z porozumieniem się i próbowali ratować relację poprzez udawanie rozmów przez ścianę we własnym mieszkaniu. Tuż przed ceremonią narósł między nimi ogromny konflikt, w wyniku którego Julita zrezygnowała z poślubienia partnera na oczach urzędnika i zaproszonych gości. Tę decyzję poparł również jej syn, który zmienił zdanie o przyszłym ojczymie. Byli narzeczeni całkowicie zerwali kontakt po programie. Obecnie oboje układają sobie życie u boku nowych partnerów, a kobieta jest już po kolejnych zaręczynach.

Julia i Kamil Uno powiedzieli sobie „nie” w „Love is Blind”

Początki tej znajomości wskazywały na narodziny niezwykle silnego i trwałego uczucia. Mimo różnicy zdań w kilku kwestiach sprawiali wrażenie dopasowanych i gotowych na wspólną przyszłość. Problemem okazała się ewentualna przeprowadzka kobiety do Norwegii oraz dość napięte relacje narzeczonego z przyszłą teściową. Dzień przed ołtarzem sytuacja uległa dramatycznej zmianie za sprawą wiadomości od byłej partnerki uczestnika, która oskarżyła go o wielokrotne zdrady. Pod wpływem tych doniesień dziewczyna na ślubnym kobiercu powiedziała „nie”, co spotkało się z ogromną aprobatą i brawami ze strony jej rodziny. Kamil nie potrafił ukryć rozgoryczenia faktem, że narzeczona nie podjęła wcześniej próby konfrontacji i wyjaśnienia niewygodnych plotek. Od tamtej pory uczestnicy nie utrzymują żadnych relacji, a Julia skupia się aktualnie na życiu rodzinnym i luźnym randkowaniu, podczas gdy jej niedoszły mąż pozostaje singlem.