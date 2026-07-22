Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin znowu razem. Pojawią się w nowym hicie Polsatu

Taniec z gwiazdami: Kulisy przyjaźni Barbary Bursztynowicz i Michała Kassina

Początki ich znajomości sięgają września 2025 roku, kiedy spotkali się na planie siedemnastej odsłony „Tańca z gwiazdami”. Chociaż dzieli ich aż trzydzieści osiem lat różnicy – aktorka przyszła na świat w 1954 roku, a jej partner taneczny w 1992 – błyskawicznie złapali wspólny język, co przerodziło się w prawdziwą przyjaźń. Wbrew przewidywaniom bukmacherów, para radziła sobie na parkiecie znakomicie. Z programem rozstali się dopiero w ósmym odcinku, docierając do ćwierćfinału i zajmując szóste miejsce w końcowym zestawieniu.

Ich zmagania dostarczały telewidzom wielu wrażeń, a noty jurorskie bywały mocno zróżnicowane. Kiedy opuszczali taneczne show, tancerz głęboko poruszył zgromadzonych, określając aktorkę mianem swojej osobistej „Kryształowej Kuli”. Z kolei sama zainteresowana zaznaczyła wówczas, że zyskała więź na całe życie. Kamera zgasła, ale ich kontakty wciąż trwają, co potwierdził sam choreograf w rozmowie z VOX FM.

- Tak, mamy kontakt i bardzo się z tego cieszę. To pokazuje, że to nie była tylko relacja „na program”, ale coś bardziej ludzkiego. W takich projektach spędza się ze sobą bardzo dużo czasu i przeżywa sporo emocji, więc naturalnie rodzą się relacje, które zostają na dłużej - powiedział tancerz.

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Okazuje się, że to jednak nie koniec ich wspólnej telewizyjnej drogi.

Hitster: Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin w nowym muzycznym show Polsatu

Stacja ze słoneczkiem w logo regularnie odkrywa karty przed nowym sezonem, a niekiedy robią to sami zaangażowani. Wiadomo już na przykład, że jesienią 2026 roku tancerz znów zagości w „Tańcu z Gwiazdami”, choć nazwisko jego partnerki pozostaje tajemnicą. Tymczasem on sam zaskoczył fanów dodatkowym ogłoszeniem. Jak się okazuje, ponownie stworzy telewizyjny duet z Barbarą Bursztynowicz, tym razem w debiutującym formacie „Hitster. Muzyczna gra przebojów”.

- Już tej jesieni ponownie zobaczycie nas razem na antenie Telewizja Polsat tym razem w zupełnie nowym programie- „Hitster”! Przed nami mnóstwo śmiechu, muzycznych wyzwań, zaskoczeń i wspomnień, które na pewno obudzą niejedną nutę nostalgii. A my… zrobimy wszystko, żeby udowodnić, że dobry duet sprawdza się nie tylko na parkiecie - przekazał Michał Kassin.

Telewizyjna premiera programu „Hitster. Muzyczna gra przebojów” zaplanowana jest na jesień 2026 roku. W roli gospodarzy zobaczymy Idę Nowakowską oraz Piotra Kędzierskiego. Zasady opierają się na rywalizacji dwóch duetów, złożonych ze znanych osobistości. Uczestnicy będą słuchać fragmentów popularnych utworów i ich zadaniem będzie odgadnięcie roku premiery lub właściwe ułożenie piosenek na osi czasu. Stawką w każdym epizodzie jest nawet 30 tysięcy złotych, a cała wygrana powędruje na cel charytatywny wskazany przez triumfatorów.