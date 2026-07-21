Paweł z "Sanatorium Miłości" zabrał Bożenę na festiwal muzyczny. Znamy relację świadków

Telewizja Polska od lat przyciąga przed ekrany tłumy widzów za sprawą randkowego formatu „Sanatorium Miłości”. W tej produkcji starsze osoby udają się na urlop, podczas którego odkrywają własne pragnienia i szukają drugich połówek. Prowadzącą niezmiennie pozostaje Marta Manowska, wspierająca bohaterów na każdym kroku, a całość wieńczy uroczyste wytypowanie Króla i Królowej Turnusu. W ósmej odsłonie, zrealizowanej w 2026 roku w Konstancinie-Jeziornie, udział wzięło dwanaścioro uczestników, podzielonych równo na płeć damską i męską. Z powodu komplikacji zdrowotnych z programu musiał zrezygnować Wiesław, z kolei Barbara zdecydowała się opuścić grupę przez narastającą niechęć reszty kuracjuszy.

Bohaterowie „Sanatorium miłości” o życiu po programie i poszukiwaniu miłości

Uczestnik "Sanatorium Miłości" zabiegał o względy kilku pań

Przez cały okres trwania turnusu Paweł wielokrotnie podkreślał, że po bolesnym rozstaniu z małżonką znowu chce otworzyć swoje serce. Senior liczył na znalezienie kobiety, która obdarzy go równie autentycznym uczuciem. W oko wpadły mu od razu trzy uczestniczki: Ewa, Bożena oraz Emilka, z którymi chętnie wybierał się na romantyczne spotkania. Żadna z tych relacji nie przerodziła się jednak w wielką miłość przed kamerami. Jak donosi „Super Express”, po zakończeniu zdjęć mężczyzna utrzymywał stały kontakt telefoniczny z większością koleżanek z planu, ale najczęściej konwersował z Bożenką i Emilką. To właśnie je zapraszał na spotkania do Sławna, miejscowości oddalonej o zaledwie 26 kilometrów od Bałtyku.

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Paweł i Bożena z "Sanatorium Miłości" bawili się na festiwalu w Sławnie

Na początku lipca 2026 roku Bożena opublikowała w sieci krótkie wideo, informując fanów o wyjeździe ze znajomą do Sławna, gdzie mieszka Paweł. Kobieta tłumaczyła, że potrzebuje relaksu i chce pooddychać nadmorskim powietrzem. Gospodarz nie tylko ugotował dla pań obiad, ale także zabrał je na miejscową imprezę „Summer Beats Fest”. To lokalne wydarzenie z muzyką elektroniczną, zorganizowane w sławieńskim amfiteatrze, przyciągnęło rzesze mieszkańców, a wśród nich znaleźli się również gwiazdorzy telewizyjnego show, chętnie wchodzący w interakcje ze zgromadzoną publicznością. Kuracjusze z uśmiechem pozowali do wspólnych fotografii z fanami.

- Potańczyli trochę, pozowali z ludźmi na ściance, dużo też rozmawiali z ludźmi, ale i sami ze sobą. Paweł zaznaczał, że Bożena to jego bardzo dobra znajoma z programu. Zaprosił ją, aby pokazać jej uroki mieszkania prawie nad morzem. Często ze sobą rozmawiają, a Bożena skorzystała z zaproszenia - powiedział czytelnik "Super Expressu.

Jak ujawnił dalej świadek tych wydarzeń, senior w dość zdecydowany sposób odniósł się do pytań o swój aktualny status matrymonialny.

- To jego prywatna sprawa i jak będzie chciał, to ujawni czy z kimś jest i z kim konkretnie. Nie chciał wprost powiedzieć, czy jest singlem - powiedział czytelnik.