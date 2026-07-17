Niepokojące zdjęcia polskiej influencerki. Internauci alarmują po nowych kadrach z restauracji

Julia Dybowska mieszkała z żoną partnera

Julia Dybowska jest polską fotomodelką oraz influencerką, która zdobyła międzynarodową popularność i znana jest z luksusowego życia w Londynie. Celebrytka, urodzona w kwietniu 1990 roku, zaczynała karierę w branży modelingowej, gdzie m.in. promowała Gdańsk. Prawdziwą sławę zyskała jednak dzięki głośnemu związkowi z Robertem Tchenguizem, miliarderem z Teheranu, który jest od niej starszy o trzydzieści lat. Spore poruszenie wywołały zwłaszcza szczegóły ich wspólnego życia, ponieważ zakochani zamieszkali w londyńskiej posiadłości, w której jedno piętro wciąż należało do żony bogacza.

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Internauci martwią się o sylwetkę Julii Dybowskiej

Od pewnego czasu Julia Dybowska wywołuje spore poruszenie w internecie, co wynika głównie z jej wyglądu, a nie kontrowersyjnych zachowań. W mediach społecznościowych regularnie pojawiają się jej zdjęcia, na których demonstruje bardzo szczupłe ciało, na którym często odznaczają się kości. Mimo że wiele osób komplementuje jej urodę pod postami, spora część internautów wyraża głęboki niepokój jej stanem, zastanawiając się nad koniecznością specjalistycznej pomocy dla dziewczyny. Sama zainteresowana nie odnosi się do uwag swoich obserwatorów i ignoruje wszelkie prowokacje w sieci.

Zdjęcia z posiłkami na profilu polskiej influencerki

Na profilach społecznościowych Julii Dybowskiej dominują kadry z plaży, gdzie w luksusowych kurortach prezentuje swoją niezwykle chudą figurę w różnych pozach. Zdarzają się jednak momenty, w których celebrytka spędza czas ze znajomymi i wtedy na jej koncie pojawiają się zdjęcia jedzenia. Wśród serwowanych dań widać makarony, sałatki czy owoce morza, którym nierzadko towarzyszą napoje, w tym prawdopodobnie alkohol. Co ciekawe, influencerka nie udostępnia jednak materiałów, na których faktycznie jadłaby pokazane potrawy.

Z pewnością na każdym kolejnym opublikowanym zdjęciu wygląd celebrytki wzbudza coraz większe obawy.