Zenek Martyniuk jest coraz szczuplejszy. Najnowsze ujęcia pokazują wielką zmianę artysty

Początki kariery Zenka Martyniuka

Zenon Martyniuk, urodzony 23 czerwca 1969 roku w podlaskich Gredelach, posiada wykształcenie średnie w zawodzie technika ekonomisty. Swoje pierwsze kroki na scenie muzycznej stawiał w lokalnych formacjach Akord oraz Centrum, a następnie pod koniec 1989 roku wraz z Mariuszem Anikiejem powołał do życia zespół Akcent.

Podczas ponad trzydziestoletniej obecności na rynku artysta zrealizował z tą grupą szesnaście płyt studyjnych, wplatając w swój repertuar obok utworów polskich także kompozycje śpiewane po białorusku i romsku. Do największych przebojów wokalisty zaliczają się między innymi „Królowa nocy”, „Życie to są chwile”, „Przekorny los” oraz wylansowany w 2014 roku szlagier „Przez twe oczy zielone”, który triumfował na ostródzkim festiwalu, zyskując nagrodę widzów i przekraczając 200 milionów odtworzeń w serwisie YouTube. W roku 2017 ukazała się publikacja biograficzna „Życie to są chwile”, stworzona w duecie z Martyną Rokitą.

Początkiem 2020 roku na ekrany trafił obraz kinowy zatytułowany „Zenek”, zrealizowany pod szyldem Telewizji Polskiej przez reżysera Jana Hryniaka, przedstawiający wczesne lata muzycznej drogi piosenkarza.

Prywatnie gwiazdor jest mężem Danuty, ma syna Daniela i dwójkę wnucząt – Laurę oraz Floriana.

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Nowa sylwetka Zenka Martyniuka. Odmieniony wygląd muzyka

Kwestia zmiany aparycji piosenkarza już wcześniej budziła zainteresowanie internautów. Artysta na początku 2025 roku zadeklarował chęć zrzucenia zbędnych kilogramów, zaznaczając jednak, że obecność wielu kulinarnych pokus nie ułatwia mu tego zadania. Z kolei w wywiadzie udzielonym portalowi Plotek wyznał, że trudności z utrzymaniem diety wynikają w dużej mierze z intensywnego harmonogramu tras koncertowych, kiedy to po późnych powrotach zdarza mu się spożywać kaloryczne jedzenie.

Mimo to, począwszy od jesieni ubiegłego roku, widoczna jest wyraźna metamorfoza sylwetki muzyka. Na publikowanych zdjęciach można dostrzec, że piosenkarz systematycznie traci na wadze, a na najświeższych kadrach prezentuje się niemal równie smukło co Edyta Folwarska, znana z doskonałej formy prezenterka.

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