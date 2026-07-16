Zostawiła wszystko w Polsce i ruszyła z mężem oraz kotami do Tajlandii. Dominika Rybak wyznaje całą prawdę o wielkiej wyprowadzce

- Nie będę się źle wypowiadać na temat Szczecina, ponieważ w sumie lubię to miasto. Nie jest to jednak miejsce, w którym chciałabym spędzić resztę życia ani w którym na ten moment chciałabym mieszkać - wydaje mi się, że istnieją po prostu lepsze miejsca na planecie. Jeśli mam możliwość mieszkać tam, gdzie chcę i gdzie czuję się najlepiej, to tak czynię. Gdy byłam w Szczecinie na co dzień i spędzałam tam 7 dni w tygodniu, prawie 365 dni w roku, patrzyłam na nie troszeczkę inaczej niż teraz, gdy zjeżdżam raz na jakiś czas do rodziny. Mieszkając tam na co dzień, byłam trochę zmęczona i znudzona. Szczecin to miasto z bardzo dużym potencjałem, ale trochę niewykorzystanym. Mam wrażenie, że na przestrzeni ostatnich kilku lat troszkę się rozwinął, ale inne miasta w Polsce bardziej wykorzystały swój potencjał. Teraz, gdy przyjeżdżam raz na trzy miesiące do rodziny, wygląda to inaczej. Jest mi trochę lżej, bo miasto kojarzy mi się wyłącznie z czymś przyjemnym. A wcześniej, gdy tam siedziałam, chciałam być w innym miejscu - bardzo chciałam pomieszkać w Tajlandii i dążyłam tylko do tego, żeby to osiągnąć - powiedziała Rybak.