Maryla Rodowicz wystąpiła w bardzo odważnej stylizacji. Jeansowe szorty przykuły uwagę

Maryla Rodowicz znów prowokuje kreacją

Moda dla Maryli Rodowicz to zdecydowanie coś więcej niż tylko ubranie. Od lat przyzwyczaiła nas do widowiskowych, odważnych i zapadających w pamięć kreacji scenicznych. Piosenkarka często sięga po jaskrawe barwy, fasony odbiegające od standardów i detale budzące emocje.

Sama wokalistka wielokrotnie powtarzała, że prowokacyjny wizerunek jest nieodłączną częścią jej muzycznego show. W udzielonym wywiadzie dla „Super Expressu” przyznała, że nie boi się modowych wyzwań i chętnie przekracza granice.

Zawsze proszę krawca czy stylistę o trochę prowokacji. Odpowiada mi wtedy: "Nie, będzie ci widać majtki". A ja: "I o to chodzi!"

– zaznaczyła w rozmowie z „Super Expressem” piosenkarka.

Maryla Rodowicz postawiła na jeansowe szorty

Podczas bocheńskiego koncertu Maryla Rodowicz zaprezentowała outfit idealnie oddający jej barwny, artystyczny temperament. Krótkie szorty z denimu zestawiła z widocznym gorsetem, a fryzurę dopełniła bandamką.

Ten młodzieżowy zestaw emanował swobodą, energią i grą kolorów. Wokalistka udowodniła po raz kolejny, że pomimo upływu lat nie stroni od odważnych modowych decyzji. Maryla Rodowicz daje jasny przekaz, że wiek nie wyklucza zabawy własnym stylem. Jej sceniczny wizerunek to element całościowego widowiska, które reżyseruje dla swoich fanów.

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Maryla Rodowicz w przeboju „Conga”

W programie koncertu Maryla Rodowicz wykonała między innymi polską wersję hitu „Conga”, znanego z repertuaru Glorii Estefan. Ten pełen dynamiki utwór postawił przed piosenkarką duże wymagania wokalne i wydolnościowe. Mimo że po występie pojawiły się głosy krytyczne, sugerujące, że część tekstu była dla słuchaczy niezrozumiała, artystka dała z siebie wszystko. Rozpierała ją energia – tańczyła, śpiewała i zagrzewała zebranych do zabawy.

„Show-biznes to zwracanie na siebie uwagi”

Dla polskiej legendy piosenki kreacja to nieodłączny element kariery artystycznej. Piosenkarka jawnie przyznaje, że czerpie przyjemność z bycia w centrum uwagi, a dobór garderoby to dla niej naturalna część spektaklu.

Na tym polega show-biznes, prawda?

– pytała retorycznie w wywiadzie dla tabloidu.

Fakty mówią same za siebie. Czy jest to gigantyczna suknia, czy kuse spodenki, występy Maryli Rodowicz od zawsze wywołują dyskusje i przyciągają uwagę. Choć na estradzie obecna jest od ponad pięćdziesięciu lat, wciąż pozostaje jedną z najbarwniejszych i najbardziej rozpoznawalnych gwiazd polskiej piosenki.

Maryla Rodowicz szuka aktorki. "Musi być ładna i ładnie śpiewać"

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