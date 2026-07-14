Polsat szuka miłości na prowincji. To oni wystąpią w nowym programie

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Wielka Miłość w Małym Mieście – polska wersja światowego hitu
Program "Wielka Miłość w Małym Mieście" opiera się na duńskim pierwowzorze "Small Town, Big Love", który nad Bałtykiem przyciągał przed telewizory tłumy widzów. Fundamentem tego telewizyjnego eksperymentu jest realny problem demograficzny, z którym mierzą się niewielkie miejscowości – młode kobiety często wyjeżdżają stamtąd do dużych aglomeracji za nauką czy pracą. Z kolei w rodzinnych stronach pozostają dobrze sytuowani i zaradni mężczyźni, tacy jak właściciele lokalnych biznesów czy wykwalifikowani specjaliści, którzy borykają się z samotnością. W duńskim wydaniu tego reality show zasady są ściśle określone.
- Na wstępie widzowie poznają męskich bohaterów programu.
- Następnie pojawia się dwadzieścia pań, poszukujących ucieczki od miejskiego zgiełku.
- Trzeci krok to szybkie randki, podczas których panowie wybierają cztery faworytki. Co ciekawe, w przypadku, gdy dana kandydatka wpadnie w oko więcej niż jednemu kawalerowi, to do niej należy ostateczna decyzja.
- Kolejny etap obejmuje przeprowadzkę kobiet do lokalnych hoteli, skąd będą budować relacje z uczestnikami.
Czas trwania programu wypełniony jest spotkaniami, podczas których pary mają okazję lepiej się poznać, a zwieńczeniem całości jest ostateczny wybór jednej partnerki przez każdego z mężczyzn.
Uczestnicy 1. sezonu polskiego Wielka Miłość w Małym Mieście – co o nich wiemy?
Ciekawostką jest, że próby przeniesienia tego formatu na polski grunt miały miejsce już cztery lata temu, kiedy stacja TTV zorganizowała nabór do produkcji zatytułowanej "Przystanek Miłość". Z niejasnych do dziś powodów pomysł ten nie doczekał się jednak realizacji.
Ostatecznie to Polsat w 2026 roku potwierdził produkcję własnej edycji "Wielkiej Miłości w Małym Mieście", której premiera zaplanowana jest na wiosnę 2027 roku. Mimo trwających castingów, wciąż brakuje oficjalnych informacji dotyczących prowadzącego, a także stopnia wierności polskiej adaptacji względem duńskiego oryginału.
Znamy już jednak sylwetki mężczyzn, którzy będą poszukiwać życiowej partnerki w debiutanckim sezonie:
- Trzydziestoletni Rafał, pochodzący ze śląskiej Trzebini, zawodowo zajmujący się prowadzeniem zajęć sportowych dla osób starszych.
- Maciej, 38-letni leśnik pracujący w Nadleśnictwie Jastrowie, mieszkaniec Głubczyna w województwie wielkopolskim.
- Piotr, lat 26, z dolnośląskiego Tymowa, który na co dzień dba o instalacje elektryczne w kopalni miedzi, a w wolnym czasie udziela się jako strażak ochotnik.
- Trzydziestoletni Jarek z zachodniopomorskiego Rosnowa, który po ponad dekadzie w sektorze handlowym, aktualnie rozwija karierę w branży ubezpieczeń.
Więcej informacji o bohaterach programu znajduje się w przygotowanej galerii fotograficznej.