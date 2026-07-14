Polsat szuka miłości na prowincji. To oni wystąpią w nowym programie

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Wielka Miłość w Małym Mieście – polska wersja światowego hitu

Program "Wielka Miłość w Małym Mieście" opiera się na duńskim pierwowzorze "Small Town, Big Love", który nad Bałtykiem przyciągał przed telewizory tłumy widzów. Fundamentem tego telewizyjnego eksperymentu jest realny problem demograficzny, z którym mierzą się niewielkie miejscowości – młode kobiety często wyjeżdżają stamtąd do dużych aglomeracji za nauką czy pracą. Z kolei w rodzinnych stronach pozostają dobrze sytuowani i zaradni mężczyźni, tacy jak właściciele lokalnych biznesów czy wykwalifikowani specjaliści, którzy borykają się z samotnością. W duńskim wydaniu tego reality show zasady są ściśle określone.

Na wstępie widzowie poznają męskich bohaterów programu. Następnie pojawia się dwadzieścia pań, poszukujących ucieczki od miejskiego zgiełku. Trzeci krok to szybkie randki, podczas których panowie wybierają cztery faworytki. Co ciekawe, w przypadku, gdy dana kandydatka wpadnie w oko więcej niż jednemu kawalerowi, to do niej należy ostateczna decyzja. Kolejny etap obejmuje przeprowadzkę kobiet do lokalnych hoteli, skąd będą budować relacje z uczestnikami.

Czas trwania programu wypełniony jest spotkaniami, podczas których pary mają okazję lepiej się poznać, a zwieńczeniem całości jest ostateczny wybór jednej partnerki przez każdego z mężczyzn.

Uczestnicy 1. sezonu polskiego Wielka Miłość w Małym Mieście – co o nich wiemy?

Ciekawostką jest, że próby przeniesienia tego formatu na polski grunt miały miejsce już cztery lata temu, kiedy stacja TTV zorganizowała nabór do produkcji zatytułowanej "Przystanek Miłość". Z niejasnych do dziś powodów pomysł ten nie doczekał się jednak realizacji.

Ostatecznie to Polsat w 2026 roku potwierdził produkcję własnej edycji "Wielkiej Miłości w Małym Mieście", której premiera zaplanowana jest na wiosnę 2027 roku. Mimo trwających castingów, wciąż brakuje oficjalnych informacji dotyczących prowadzącego, a także stopnia wierności polskiej adaptacji względem duńskiego oryginału.

Znamy już jednak sylwetki mężczyzn, którzy będą poszukiwać życiowej partnerki w debiutanckim sezonie:

Trzydziestoletni Rafał, pochodzący ze śląskiej Trzebini, zawodowo zajmujący się prowadzeniem zajęć sportowych dla osób starszych.

Maciej, 38-letni leśnik pracujący w Nadleśnictwie Jastrowie, mieszkaniec Głubczyna w województwie wielkopolskim.

Piotr, lat 26, z dolnośląskiego Tymowa, który na co dzień dba o instalacje elektryczne w kopalni miedzi, a w wolnym czasie udziela się jako strażak ochotnik.

Trzydziestoletni Jarek z zachodniopomorskiego Rosnowa, który po ponad dekadzie w sektorze handlowym, aktualnie rozwija karierę w branży ubezpieczeń.

Więcej informacji o bohaterach programu znajduje się w przygotowanej galerii fotograficznej.

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