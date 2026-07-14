"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4250

Ostatnie wydarzenia w serialu "Na Wspólnej" przyniosły sporo niepokoju w życiu znanych nam postaci. Kalski w końcu dotarł spóźniony do szpitala i przeprosił Nalepę za odwołaną kolację, tłumacząc, że jego żona zmagała się z depresją, natomiast Roztocka zaczęła inaczej patrzeć na Grega, widząc go podczas zabawy z synem pacjenta, którego ten wcześniej operował. Prawdziwe kłopoty miała jednak Julka, która po narkotykowej nocy rozpaczliwie szukała środków na kolejną działkę i ostatecznie sprytnie zrzuciła winę za kradzież pieniędzy na kolegę Maćka. Tymczasem Krystyna martwiła się zniknięciem Janusza, który najwyraźniej nie dotarł na zaplanowane spotkanie, a Juliusz poczuł zawód, gdy jego miłością okazała się Agierowa. Całość dopełniła postawa Szulca, który przekonał ojca do odbycia niezbędnej wizyty kontrolnej po przeszczepie nerki. Co zatem wydarzy się w kolejnym odcinku?

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"Na Wspólnej" odc. 4250 - streszczenie

Remek zaczyna dzień od wyjątkowo romantycznego gestu, budząc Brygidę pocałunkami i ofiarowując jej pierścionek zaręczynowy. Jeszcze tego samego dnia para decyduje się na realizację odważnego i tajnego planu, angażując w to niczego nieświadomą rodzinę. Pod pretekstem występu małej Oliwki w przedszkolu zapraszają rodziców do sali, w której na wszystkich czeka już urzędnik przygotowany do udzielenia ślubu. Bliscy są w kompletnym szoku, a Lucy stara się uspokoić poruszonego Michała w trakcie trwania niespodziewanej ceremonii. Choć nowożeńcy cieszą się wspólnymi chwilami, po nocy poślubnej niespodziewanie kończą wizytą na szpitalnym oddziale ratunkowym. W tym samym czasie Julka desperacko poszukuje pieniędzy na narkotyki i po odmowie pożyczki ze strony Leona postanawia sprzedać tablet w lombardzie. Po zakupie kolejnej porcji używek dziewczyna wraca do domu i próbuje je zażyć pod przykrywką nauki, lecz wtedy nieoczekiwanie w pokoju pojawia się Ania.

"Na Wspólnej" odc. 4250 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Produkcja od lat przyciąga przed telewizory osoby zainteresowane perypetiami mieszkańców słynnej ulicy w Warszawie. Każdy kolejny epizod pozwala na zapoznanie się z postępami w fabule oraz problemami, z którymi mierzą się członkowie znanych rodzin. Emisje odbywają się w stałym paśmie wieczornym, co ułatwia zaplanowanie czasu na seans z ulubionymi postaciami. Losy Brygidy i Julki w najnowszej odsłonie zostaną zaprezentowane już w najbliższym czasie. Odcinek 4250 serialu "Na Wspólnej" będzie można obejrzeć 22 lipca 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Jeśli szukacie serialu, który idealnie miksuje codzienne życie z wielkimi dramatami, to losy mieszkańców ulicy Wspólnej są strzałem w dziesiątkę. Razem z bohaterami przechodzimy przez zdrady, powroty, rodzinne kłótnie i chwile wielkiego szczęścia, które mogłyby przytrafić się każdemu z nas. To polska telenowela, która przez lata pokazała, że sąsiedzkie więzi potrafią być silniejsze niż krew. Na ekranie regularnie pojawiają się twarze, które zdążyliśmy już polubić i które dbają o to, by przygody warszawskich rodzin nigdy nie były nudne. W serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)