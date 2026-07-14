"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4250

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Ostatnie wydarzenia w serialu "Na Wspólnej" przyniosły sporo niepokoju w życiu znanych nam postaci. Kalski w końcu dotarł spóźniony do szpitala i przeprosił Nalepę za odwołaną kolację, tłumacząc, że jego żona zmagała się z depresją, natomiast Roztocka zaczęła inaczej patrzeć na Grega, widząc go podczas zabawy z synem pacjenta, którego ten wcześniej operował. Prawdziwe kłopoty miała jednak Julka, która po narkotykowej nocy rozpaczliwie szukała środków na kolejną działkę i ostatecznie sprytnie zrzuciła winę za kradzież pieniędzy na kolegę Maćka. Tymczasem Krystyna martwiła się zniknięciem Janusza, który najwyraźniej nie dotarł na zaplanowane spotkanie, a Juliusz poczuł zawód, gdy jego miłością okazała się Agierowa. Całość dopełniła postawa Szulca, który przekonał ojca do odbycia niezbędnej wizyty kontrolnej po przeszczepie nerki. Co zatem wydarzy się w kolejnym odcinku?
"Na Wspólnej" odc. 4250 - streszczenie
Remek zaczyna dzień od wyjątkowo romantycznego gestu, budząc Brygidę pocałunkami i ofiarowując jej pierścionek zaręczynowy. Jeszcze tego samego dnia para decyduje się na realizację odważnego i tajnego planu, angażując w to niczego nieświadomą rodzinę. Pod pretekstem występu małej Oliwki w przedszkolu zapraszają rodziców do sali, w której na wszystkich czeka już urzędnik przygotowany do udzielenia ślubu. Bliscy są w kompletnym szoku, a Lucy stara się uspokoić poruszonego Michała w trakcie trwania niespodziewanej ceremonii. Choć nowożeńcy cieszą się wspólnymi chwilami, po nocy poślubnej niespodziewanie kończą wizytą na szpitalnym oddziale ratunkowym. W tym samym czasie Julka desperacko poszukuje pieniędzy na narkotyki i po odmowie pożyczki ze strony Leona postanawia sprzedać tablet w lombardzie. Po zakupie kolejnej porcji używek dziewczyna wraca do domu i próbuje je zażyć pod przykrywką nauki, lecz wtedy nieoczekiwanie w pokoju pojawia się Ania.
"Na Wspólnej" odc. 4250 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Produkcja od lat przyciąga przed telewizory osoby zainteresowane perypetiami mieszkańców słynnej ulicy w Warszawie. Każdy kolejny epizod pozwala na zapoznanie się z postępami w fabule oraz problemami, z którymi mierzą się członkowie znanych rodzin. Emisje odbywają się w stałym paśmie wieczornym, co ułatwia zaplanowanie czasu na seans z ulubionymi postaciami. Losy Brygidy i Julki w najnowszej odsłonie zostaną zaprezentowane już w najbliższym czasie. Odcinek 4250 serialu "Na Wspólnej" będzie można obejrzeć 22 lipca 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN.
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"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada
Jeśli szukacie serialu, który idealnie miksuje codzienne życie z wielkimi dramatami, to losy mieszkańców ulicy Wspólnej są strzałem w dziesiątkę. Razem z bohaterami przechodzimy przez zdrady, powroty, rodzinne kłótnie i chwile wielkiego szczęścia, które mogłyby przytrafić się każdemu z nas. To polska telenowela, która przez lata pokazała, że sąsiedzkie więzi potrafią być silniejsze niż krew. Na ekranie regularnie pojawiają się twarze, które zdążyliśmy już polubić i które dbają o to, by przygody warszawskich rodzin nigdy nie były nudne. W serialu występują:
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)
- Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)
- Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)
- Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)
- Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)
- Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)