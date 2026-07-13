Drugi sezon "Love is Blind: Polska" potwierdzony. Ruszyły już castingi

Zasady programu "Love is Blind". Na czym polega hit platformy Netflix?

"Love is Blind" to przełomowy eksperyment telewizyjny, w którym weryfikuje się, czy głębokie uczucie ma szansę rozwinąć się bez oceniania fizyczności. Biorący udział w show single odbywają szybkie randki w specjalnych kabinach, nazywanych podami. Komunikują się ze sobą przez ścianę, słysząc wyłącznie własne głosy, bez możliwości zobaczenia twarzy i sylwetki rozmówcy. Bezpośrednie spotkanie następuje dopiero wtedy, gdy między dwojgiem uczestników wytworzy się silna więź uwieńczona oficjalnymi zaręczynami. Następnie narzeczeni udają się na wspólny urlop i wprowadzają się do jednego mieszkania. Tam ich relacja przechodzi test związany z szarą rzeczywistością, reakcjami bliskich oraz oceną atrakcyjności fizycznej. Zwieńczeniem całego procesu jest uroczystość ślubna, podczas której uczestnicy stają przed ołtarzem i ostatecznie decydują o ewentualnym zawarciu małżeństwa.

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Finał "Love is Blind: Polska". Związek przetrwała zaledwie jedna para

Pierwsza rodzima odsłona tego światowego formatu trafiła do biblioteki Netflixa w maju 2026 roku, błyskawicznie zyskując ogromną popularność. W roli prowadzących sprawdziło się znane małżeństwo – Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona. W premierowej serii trzydzieścioro singli z całej Polski zamknęło się w podach, szukając relacji opartych wyłącznie na duchowym dopasowaniu. Do finałowego etapu dotarło ostatecznie kilka duetów: Filip i Daria, Jacek i Julita, Damian i Marta oraz Kamil i Julia. Bohaterowie programu stanęli przed urzędnikami państwowymi, a w towarzystwie rodzin i przyjaciół musieli podjąć ostateczną decyzję. Chociaż w trakcie ceremonii dwie pary zdecydowały się na ślub (Marta i Damian oraz Filip i Daria), to próbę czasu przetrwało wyłącznie małżeństwo Darii i Filipa. W lipcu 2026 roku Marta i Damian poinformowali opinię publiczną o swoim rozstaniu.

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Kiedy 2. sezon "Love is Blind: Polska"? Ruszają castingi do nowych odcinków

Gigantyczny sukces polskiej edycji randkowego formatu nie był dla twórców wielkim zaskoczeniem. Do doskonałych wyników oglądalności odnieśli się oficjalnie przedstawiciele platformy Netflix.

- Od premiery "Love is Blind: Polska" nie schodziło z czołówki najchętniej oglądanych tytułów w serwisie. Widzowie w całym kraju przeżywali ten eksperyment razem z uczestnikami – ich wzruszenia, wątpliwości i decyzje. Tak ogromne zaangażowanie odbiorców sprawia, że chcemy dalej dostarczać jakościowe historie i prawdziwe emocje. Druga edycja będzie kolejną szansą, by sprawdzić, czy we współczesnym świecie miłość może zacząć się od samej rozmowy i być rzeczywiście ślepa – mówi Ola Nadzieja, menedżerka odpowiedzialna za rozwój formatów rozrywkowych oraz produkcji typu non-fiction w Netflixie.

Ogłoszenie kontynuacji formatu było więc tylko kwestią czasu. Zgodnie z doniesieniami, latem 2026 roku oficjalnie uruchomiono proces castingowy do drugiej edycji "Love is Blind: Polska". Zainteresowani mogą już wypełniać udostępniony w sieci formularz zgłoszeniowy.

Obecnie twórcy nie zdradzają dokładnego harmonogramu nagrań ani informacji o ewentualnym utrzymaniu dotychczasowych gospodarzy programu. Analizując jednak cykl produkcyjny i roczną przerwę (pierwsza odsłona była realizowana na przełomie wiosny i lata 2025 roku), można zakładać, że premiera drugiego sezonu "Love is Blind: Polska" odbędzie się w 2027 lub 2028 roku.