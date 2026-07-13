"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4249

W ostatnim czasie w serialu "Na Wspólnej" działo się naprawdę sporo, a dramatyczne wydarzenia mocno dotknęły rodzinę Igora. Po nieszczęśliwym upadku z łóżka synek Nowaka i Ani trafił z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu do szpitala, gdzie rodzice czuwali przy nim przez całą noc. Nieobecność opiekunów fatalnie wykorzystała Julka, która mimo pozornych przeprosin okradła babcię, po czym kupiła i bez wahania zażyła narkotyki. Tymczasem na policji matka Fiony próbowała tłumaczyć internetowy hejt oraz finansowe nadużycia swoją chorobą, co wywołało sporą złość u zawiedzionego postawą koleżanki Kajetana. Na oddziale Lew wraz z Gregiem przeprowadzili udaną akcję ratunkową pacjenta z wadą serca, za to Weronika i Nalepa zaprosili Kalskich na wspólną kolację. Sprawdźmy zatem, co przyniesie dalszy rozwój tych wszystkich skomplikowanych wątków.

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"Na Wspólnej" odc. 4249 - streszczenie

Kalski dociera do szpitala z opóźnieniem i przeprasza Nalepę za to, że musiał odwołać ich wspólną kolację. Wyznaje przy tym, że jego żona, Ewelina, boryka się z poważnymi problemami zdrowotnymi i choruje na depresję. W tym samym czasie Roztocka przygląda się Gregowi, który spędza czas na grze w piłkę z dzieckiem jednego ze swoich pacjentów. Ta sytuacja sprawia, że kobieta zaczyna patrzeć na chirurga w zupełnie nowy sposób. Z kolei Julka po nocy spędzonej na zażywaniu narkotyków desperacko próbuje zdobyć gotówkę na kolejną dawkę. Kiedy Igor i Ewa odmawiają jej pieniędzy, dziewczyna sprytnie obarcza kolegę Maćka winą za brakujące w domu dwieście złotych. Krystyna denerwuje się nieobecnością Janusza, natomiast Juliusz nie ukrywa rozczarowania faktem, że jego wybranką okazała się Agierowa. Szulc stara się natomiast wpłynąć na ojca, by ten nie unikał kontrolnej wizyty lekarskiej po przebytym przeszczepie nerki.

"Na Wspólnej" odc. 4249 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Perypetie mieszkańców ulicy Wspólnej można śledzić regularnie na antenie wieczorami, co stało się już tradycją dla wielu osób spędzających czas przed telewizorem. Każdy kolejny tydzień przynosi nowe informacje o życiu znanych rodzin i ich problemach zawodowych czy prywatnych. Serial jest emitowany od poniedziałku do czwartku, dzięki czemu historia zachowuje swoją ciągłość. Najnowszy, 4249. odcinek serialu "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany we wtorek 21 lipca 2026 roku o godzinie 20:15 w telewizji TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Ta popularna polska telenowela od ponad dwóch dekad opowiada o życiu sąsiadów, których łączą nie tylko wspólny adres, ale też liczne romanse, konflikty i codzienne wyzwania. Przez lata mogliśmy obserwować, jak postacie dorastają, zakładają rodziny i radzą sobie z trudnymi diagnozami medycznymi czy zdradami. Fabuła skupia się na losach kilku zaprzyjaźnionych rodów, których życie prywatne i zawodowe nieustannie się przeplata. W produkcji występuje wielu znanych aktorów, którzy stworzyli postacie kojarzone przez niemal wszystkich fanów rodzimych produkcji obyczajowych. Obsada tego serialu to m.in.:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)