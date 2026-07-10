Piotr Mróz spędził tydzień w Turcji za 200 zł. Jak to zrobił?

Piotr Mróz z "Gliniarzy" zdradza sposób na tanie wczasy. Kosztowały go 200 zł

Piotr Mróz ujawnił, że za zagraniczny wyjazd all inclusive zapłacił niespełna 200 zł ze swoich środków. Triumfator "Tańca z Gwiazdami" z 2021 roku i gwiazdor serialu "Gliniarze" poinformował, że nie była to zasługa wyjątkowej promocji czy wyprzedaży ofert do Turcji. Jak zaznaczył, niska kwota za wypoczynek to efekt umiejętnego skorzystania z odszkodowania od linii lotniczych.

W rozmowie z serwisem Jastrząb Post gwiazdor zdradził, że jego powrotny lot z Turcji był bardzo opóźniony. Zgodnie z prawem, turyści mieli możliwość ubiegania się o rekompensatę od przewoźnika, z czego aktor chętnie skorzystał. Wniosek Mroza rozpatrzono pozytywnie, a pieniądze wróciły na jego konto. Dzięki temu ostatecznie za całe wakacje dopłacił ze swoich oszczędności jedynie drobny ułamek wyjściowej kwoty, szacowany na około 200 zł.

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Kupiliśmy wycieczkę do Turcji za 2000 złotych, all inclusive na tydzień, i jak wracaliśmy, to okazało się, że samolot był spóźniony. Upomnieliśmy się o odszkodowanie i 1800 nam zwrócili, więc wycieczka wyszła nas 200 złotych plus to, co wydaliśmy na miejscu.

Czy zdawaliście sobie sprawę, że w razie dłuższego oczekiwania na lot można domagać się tak pokaźnego odszkodowania finansowego?

Piotr Mróz wybiera budżetowe wakacje

Mimo że aktor wypoczywał w tureckim kurorcie z pełnym wyżywieniem, zazwyczaj nie szuka na urlopie szczególnych luksusów. Drogie wyjazdy nie są dla niego priorytetem. Na jego profilach w mediach społecznościowych można zobaczyć, że chętnie relaksuje się nad polskimi jeziorami lub spędza czas pod namiotem (choć wybrał się też do Dubaju), preferując bliskość natury.

Ja nie jestem wymagającą osobą, więc jestem tak zwanym "turystą budżetowym". Moje potrzeby nie są duże. Ja się cieszę tym, co moje oczy widzą, tą naturą, tym pięknem. A hotel i wszelkiego rodzaju udogodnienia nie są pierwszorzędne. Ja eksploruję, chcę zwiedzać - opowiadał gwiazdor.

Taka postawa z pewnością zasługuje na uznanie. W końcu nie wszystkie gwiazdy polskiego show-biznesu potrafią zadowolić się tak prostymi warunkami podczas swojego urlopu.

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