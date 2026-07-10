Zaskakujące losy uczestników polskiego "Love is Blind". Tylko jedno małżeństwo przetrwało próbę czasu

Zasady miłosnego eksperymentu w polskim Love is Blind na platformie Netflix

Wielki przebój platformy streamingowej opiera się na nietypowym poszukiwaniu drugiej połówki, gdzie randkujący rozmawiają w odizolowanych pokojach bez kontaktu wzrokowego. Bohaterowie mogą zobaczyć twarz swojego wybranka dopiero po udanych oświadczynach. Prawdziwym testem zbudowanej więzi staje się jednak późniejsza codzienność, obejmująca wprowadzenie się do jednego mieszkania oraz konfrontację z bliskimi. Ukoronowaniem miłosnego testu jest uroczystość ślubna, podczas której zapadają ostateczne werdykty o przyszłości związku. Rodzima wersja zadebiutowała w serwisie w maju 2026 roku, zmuszając naszych rodaków do trudnych deklaracji przed urzędnikiem po powrocie ze słonecznych wakacji. Dotychczas nie ogłoszono oficjalnie prac nad kolejnymi sezonami tego emocjonującego reality show.

Burzliwe rozstanie Krzysztofa i Maliki z Love is Blind Polska

Początki tej znajomości zapowiadały się niezwykle obiecująco, a zakochani błyskawicznie znaleźli nić porozumienia, prowadząc nieskomplikowane dyskusje. Warto zaznaczyć, że w tle oboje angażowali się w inne relacje – on chętnie konwersował z Kingą, ona z kolei otwierała się przed Damianem, lecz finalnie postawili na siebie. Poważne zgrzyty pojawiły się już na etapie greckiego urlopu, obnażając spore braki w dogadywaniu się i budząc narastającą irytację. Po powrocie do kraju sytuacja drastycznie się pogorszyła, ponieważ Krzysztof zanadto spoufalił się z Kingą, wciąż będąc narzeczonym Maliki. Uczestniczka poznała szokujące kulisy tej zażyłości podczas specjalnego spotkania w cztery oczy.

Relacja tej dwójki dobiegła końca jeszcze w trakcie trwania telewizyjnego eksperymentu. Z dala od obecności kamer chłopak zaprosił byłą już partnerkę w rodzinne strony, by zaprezentować jej tradycyjne, domowe przyjęcie. Choć w odcinku specjalnym oboje deklarowali chłodny, ale poprawny stosunek do siebie, rzeczywistość okazała się zgoła inna. Byli narzeczeni regularnie wymieniają się uszczypliwościami w sieci, nie szczędząc sobie gorzkich słów.

Z dostępnych obecnie informacji wynika jednoznacznie, że oboje wciąż pozostają bez życiowych partnerów.

Autor: Netflix/ Materiały prasowe

Koniec miłości Marty i Damiana. Związek z Love is Blind nie przetrwał

Widzowie błyskawicznie pokochali tę charyzmatyczną dwójkę. Marta cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem aż trzech kandydatów, jednak to specyficzny, kąśliwy humor Damiana ostatecznie skradł jej serce. Kiedy emocje opadły, a para wróciła do polskiej rzeczywistości, musieli zmierzyć się z potężnymi problemami w komunikacji. Uczestniczka mocno broniła własnych racji, a jej narzeczony czuł się wyraźnie skrępowany w tematach finansowych, zwłaszcza że jego przyszła żona inkasowała znacznie wyższe pensje. Mimo chwilowych trudności stanęli ramię w ramię przed urzędnikiem i oboje wyrazili zgodę na sformalizowanie związku.

Małżonkowie nie zjawili się na nagraniach podsumowujących sezon, publikując jedynie oświadczenie o ratowaniu swojej miłości i prośbie o uszanowanie prywatności. W tym samym czasie w ich mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się dość nietypowe nagrania z wyjazdów. Na początku lipca 2026 roku Damian oficjalnie poinformował opinię publiczną o zakończeniu małżeństwa z Martą. Uczestnik zachował dyskrecję w kwestii powodów rozpadu relacji, a dziś oboje ograniczają się wyłącznie do niezbędnego, formalnego kontaktu.

Autor: Netflix/ Materiały prasowe

Daria i Filip to jedyne małżeństwo z Love is Blind Polska

Decyzja o zaręczynach tej pary wprawiła w osłupienie wielu odbiorców programu. W ich randkach przeplatały się głębokie, życiowe tematy oraz wyczuwalna, intensywna chemia. Droga do miłości nie była prosta, ponieważ Daria intensywnie poznawała Jacka, natomiast Filip rozwijał obiecującą relację z Julitą. Zderzenie z prawdziwym życiem okazało się sporym wyzwaniem, a nienormowany czas pracy strewarda generował liczne konflikty, które jednak starano się natychmiast łagodzić. Chłopak do samego końca toczył wewnętrzną walkę, jednak finalnie wprawił wszystkich w osłupienie, mówiąc twarde "tak" przed ołtarzem.

Zakochani do dzisiaj pielęgnują swoje uczucie i chętnie dzielą się w internecie wspólnymi kadrami. Małżeństwo udzieliło również dwóch obszernych wywiadów. Z ich relacji wynika, że telewizyjni montażyści zaprezentowali ich więź niezwykle powierzchownie, co zakochani odebrali jako formę delikatnej manipulacji faktami.

Autor: Netflix/ Materiały prasowe

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Julita i Jacek ułożyli sobie życie po Love is Blind Polska

Początki tej znajomości były wyjątkowo zawiłe i opierały się na skomplikowanym układzie czworga osób, w którym uczestnicy nie potrafili się początkowo zdecydować. Ostatecznie jednak zaręczyli się i w trakcie urlopu mężczyzna zdobył nawet dużą sympatię syna swojej wybranki. Powrót do domowej rutyny przyniósł falę konfliktów, przez co narzeczeni próbowali nawet odtwarzać warunki z zamkniętych pokoi, byle tylko polepszyć komunikację. Atmosfera przed samą ceremonią stała się niemal nie do zniesienia. Kobieta kategorycznie odrzuciła oświadczyny, a jej potomek w ostatniej chwili poparł tę dramatyczną decyzję.

Podczas zlotu uczestników po roku wyszło na jaw, że niedoszli małżonkowie całkowicie zerwali ze sobą relacje i oboje układają sobie życie u boku nowych osób. Julita buduje szczęście u boku niejakiego Konrada i przyjęła już jego oświadczyny. Jej programowy eks również znalazł nową partnerkę.

Autor: Netflix/ Materiały prasowe

Afera przed ślubem Julii i Kamila Uno w Love is Blind Polska

Gwałtowny wybuch namiętności między tą dwójką był ogromną niespodzianką dla wszystkich. Niestety, dość szybko na światło dzienne wyszły kolosalne różnice charakterów, których nie zatuszowała nawet osławiona afera z czekoladą. Kobieta panicznie bała się perspektywy emigracji do Norwegii, a jej wybranek kompletnie nie potrafił znaleźć wspólnego języka z matką partnerki. Prawdziwe trzęsienie ziemi nastąpiło na dzień przed ślubem, kiedy do Julii napisała była dziewczyna Kamila, zarzucając mu seryjne niewierności. Te wstrząsające wiadomości sprawiły, że uczestniczka uciekła sprzed ołtarza i powiedziała "nie". Porzucony mężczyzna miał żal o brak wcześniejszej konfrontacji, natomiast rodzina niedoszłej panny młodej nagrodziła jej sprzeciw entuzjastycznymi oklaskami.

Po wyłączeniu kamer drogi tej pary całkowicie się rozeszły. Z czasem pojawiły się szokujące doniesienia o tym, że Kamil w trakcie budowania nowej relacji po eksperymencie, potajemnie randkował z inną bohaterką formatu. Dziewczyna opisała wszystkie druzgocące fakty na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Wszystko wskazuje na to, że obecnie oboje kontynuują życie jako single.

Autor: Netflix/ Materiały prasowe

Niespodziewane sojusze i przyjaźnie w Love is Blind Polska

Sama emisja odcinków udowodniła widzom, że telewizyjna rzeczywistość bywa mocno wybiórcza. Uczestnicy hitu za pośrednictwem internetu regularnie obnażają kulisy swoich trwających oraz zakończonych znajomości. Wiadomo powszechnie, że:

Męska część ekipy wciąż trzyma się razem, a w szczególności Damian i Kamil Uno stanowią dla siebie duże oparcie w codziennych trudach.

Daria i Julita nie pałają do siebie sympatią. Pierwsza z pań już podczas nagrywania podsumowania podkreślała, że znacznie lepiej dogaduje się z mężczyznami z programu.

Julia dba o podtrzymywanie relacji z wybranymi koleżankami z planu zdjęciowego.

Malika i Marta stały się nierozłączne, chętnie ucinają sobie pogawędki i wspólnie podróżują. Panie mają za sobą między innymi udany wyjazd do Egiptu.

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