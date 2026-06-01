Filip z "Love is Blind: Polska" ofiarą montażu. Uczestnik show tłumaczy swoje rzekome lenistwo

Zasady reality show "Love is Blind: Polska" na Netflix

Polska edycja ogólnoświatowego hitu "Love is Blind" pojawiła się na platformie Netflix w maju 2026 roku. Format jest swego rodzaju społecznym eksperymentem, gdzie poszukujący miłości single rozmawiają ze sobą w specjalnych, dźwiękoszczelnych kabinach. Uczestnicy budują relacje wyłącznie na podstawie dyskusji, ponieważ nie mogą się zobaczyć aż do momentu ewentualnych oświadczyn. Kiedy zapadną pierwsze kluczowe decyzje, nowo upieczeni narzeczeni wyjeżdżają na urlop, a następnie wprowadzają się do wspólnego mieszkania. Pozwala im to sprawdzić, jak dogadują się w codziennych sytuacjach, zanim ostatecznie staną na ślubnym kobiercu.

Rolę gospodarzy w inauguracyjnym sezonie polskiej wersji tego niezwykle popularnego formatu powierzono znanemu małżeństwu ze świata show-biznesu. Widzów przez cały proces poszukiwania miłości przeprowadzali aktorka Zofia Zborowska-Wrona oraz jej mąż, utytułowany siatkarz Andrzej Wrona.

Zosia Zborowska wspomina ciążę: "Musiałam zrezygnować z dwóch seriali, miałam czerniaka, było na mnie polowanie"

Zaskakujący ślub Darii i Filipa z "Love is Blind: Polska"

Widzowie śledzący losy Darii i Filipa wielokrotnie przecierali oczy ze zdumienia, ponieważ produkcja skupiała się głównie na eksponowaniu ich rozmów o podłożu intymnym. Sytuację mocno komplikował fakt, że kobieta nawiązała w kabinach silną więź z Jackiem, podczas gdy jej obecny mąż adorował Julitę. Zakochani ostatecznie zaręczyli się i opuścili zamknięte pomieszczenia, aby zmierzyć się z prawdziwym życiem. Z racji tego, że Filip pracuje jako steward i często opuszcza dom, między partnerami dochodziło do spięć, które jednak na bieżąco łagodzono w pokojowej atmosferze. Choć mężczyzna głośno rozważał rezygnację z wejścia w związek małżeński, przed ołtarzem bez wahania zgodził się na ślub. Podczas specjalnego odcinka "Reunion" ogłoszono oficjalnie, że para nadal tworzy szczęśliwy związek.

Filip oburzony montażem Netflixa. Opowiedział o pracy stewarda

Wcześniej inne uczestniczki, w tym Malika i Julia, otwarcie narzekały na pominięcie wielu istotnych wątków przez montażystów, co stawiało je w bardzo niekorzystnym świetle. Historia Darii i Filipa potoczyła się identycznie, o czym małżeństwo opowiedziało w ramach podcastu "Piekielnie Szczere", gdzie zdradzili, że wycięto ich bardzo kluczowe i poważne dyskusje. Z ekranu zniknął również prawdziwy kontekst sceny, w której wyczerpany po pracy mężczyzna leży na kanapie, a jego żona rzekomo zmusza go do wyjścia. Telewidzowie obwiniali uczestniczkę o brak wyrozumiałości, a jej partnera nazywali leniem, co kompletnie mijało się z rzeczywistością i prawdziwym powodem wycieńczenia organizmu.

- Poleciałem w pełnym momencie. Wróciłem do latania po dłuższej przerwie, po Grecji, po kabinach, wróciłem. Na start dostałem Indie, wróciłem, Toronto, wróciłem i Japonię, wróciłem i to wszystko w półtora tygodnia. 35 stopni stref czasowych w półtora tygodnia. Mój organizm nie wiedział, gdzie ja jestem, więc to, że ja byłem zmęczony, to ja naprawdę wiedziałem, że jestem zmęczony. Nie wiedziałem, gdzie jestem dokładnie [...] Po tym długim locie musiałem też mierzyć garnitur - tłumaczył Filip.

Jak dowiedzieliśmy się z internetowej rozmowy, zakochani błyskawicznie wyjaśnili i zażegnali ten kryzys, ale kamery nie zarejestrowały tego ważnego momentu dla widzów. Dodatkowo wyszło na jaw, że Daria zdecydowanie woli spożywać posiłki przygotowane we własnym domu, ponieważ ma absolutną kontrolę nad składnikami i wcale nie należy do grona miłośniczek wyjść do restauracji.

